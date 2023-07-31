©Lukas Tennie/ Unsplash

La BEI octroie un prêt direct d’environ 105 millions à la Société italienne pour le tunnel autoroutier du Fréjus (SITAF).

La CDP et UniCredit mettent à disposition 92 millions et 50 millions d’EUR respectivement, selon le principe du financement sur projet, grâce à l’appui de la BEI.

SACE fournira des garanties à hauteur d’environ 120 millions d’EUR : 80 millions d’EUR pour couvrir l’apport de la BEI et 40 millions d’EUR celui de la CDP.

La CDP et UniCredit sont également intervenus en tant que conseillers « structure et coordination » dans le cadre de la structuration globale de l’opération, selon le principe du financement sur projet.

L’opération contribuera à renforcer la sécurité routière ainsi que l’adaptation structurelle et sismique des ponts et viaducs, rendant les infrastructures plus résilientes face aux événements climatiques futurs.

Reliant le nord-ouest de l’Italie à la France via le tunnel du Fréjus (T4), l’autoroute A32 bénéficiera de nouvelles ressources d’un montant total de 247 millions d’EUR qui vont permettre de la moderniser et de renforcer sa sécurité. Tel est le résultat de l’accord intervenu entre la Banque européenne d’investissement (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), UniCredit, SACE et la Société italienne pour le tunnel autoroutier du Fréjus (Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus SpA ou SITAF). L’autoroute A32 est l’un des principaux axes autoroutiers d’Europe et fait partie intégrante du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Dans le détail, la BEI a accordé un prêt direct d’environ 105 millions d’EUR à la SITAF (groupe ASTM). À ce financement s’ajoutent deux prêts bénéficiant de l’appui de la BEI : 92 millions d’EUR octroyés par la CDP et 50 millions d’EUR par UniCredit, soit un montant total de 142 millions d’EUR. La garantie de SACE couvre le prêt direct de la BEI à hauteur d’environ 80 millions d’EUR et les lignes de crédit mises à disposition par la CDP à hauteur de 40 millions d’EUR. La CDP et UniCredit ont également agi en tant que conseillers de la SITAF pour la structure et la coordination dans le cadre de la structuration globale de l’opération selon le principe du financement sur projet, laquelle fait suite au financement de 320 millions d’EUR déjà accordé en 2013 pour la construction du deuxième tube du tunnel du Fréjus, qui devrait être mis en service d’ici la fin de 2023.

L’opération permettra à la SITAF de mettre en œuvre une série d’investissements pour améliorer la sécurité routière et moderniser les principaux ponts, viaducs et tunnels le long des 80 kilomètres de l’autoroute A32. Le plan d’investissement prévoit également des interventions visant à développer des systèmes de transport intelligents et les services aux voyageurs, à remplacer des systèmes d’éclairage par la technologie LED et à rénover les murs antibruit. Dans l’ensemble, le projet contribuera à rendre l’infrastructure plus sûre et plus résistante à d’éventuels événements météorologiques extrêmes.

Dans le cadre de l’accord, UniCredit a également agi en tant que banque de couverture et conseiller financier de l’emprunteur.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Soutenir la mise en œuvre et la modernisation du réseau RTE-T constitue une priorité pour l’Union européenne. Le financement de la BEI vise à rendre le réseau plus sûr, plus accessible, plus durable et plus efficace. En soutenant le réaménagement et la modernisation de l’autoroute A32, la BEI contribue à sécuriser une liaison sûre et fiable pour la circulation des véhicules entre l’Italie et la France, facilitant les échanges commerciaux et la mobilité des citoyens. »

Claudio Vezzosi, PDG de la SITAF : « Grâce à ces ressources, la SITAF pourra mettre en œuvre les investissements prévus pour relever le niveau de sécurité de cette importante artère pour l’Italie et l’Europe, en rendant l’infrastructure plus résiliente, plus numérique et plus durable, conformément aux orientations stratégiques du groupe ASTM. »

Massimo Di Carlo, directeur général adjoint et directeur des opérations de la CDP : « Cette collaboration entre institutions nationales et européennes permettra de renforcer une artère d’une importance stratégique vitale pour le développement économique, social et durable de l’Italie et de l’UE. L’opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la CDP pour 2022-2024 et confirme son engagement à accompagner l’amélioration des infrastructures en Italie, en mettant à disposition des ressources financières et des compétences en matière de structuration d’opérations complexes et innovantes. »

Massimiliano Mastalia, responsable Wealth & Large Corporates Italy chez UniCredit : « Seule banque commerciale participant à l’opération, UniCredit se réjouit d’avoir contribué de manière décisive à son succès, en fournissant à la SITAF et au groupe ASTM non seulement un soutien financier, mais aussi son expertise en matière de conseil dans le secteur des infrastructures afin d’identifier la structure financière la mieux à même de soutenir un plan d’investissement important. »

Alessandra Ricci, directrice générale de SACE : « Nous sommes fiers d’avoir rendu possible, grâce à nos garanties, le financement de ce plan d’investissement améliorant la sécurité sur l’un des principaux axes autoroutiers d’Europe. Des infrastructures modernes et un réseau autoroutier sûr et efficace sont des atouts fondamentaux pour la croissance des échanges internationaux et un accélérateur important pour les exportations italiennes vers l’Europe. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

SITAF

Société par actions constituée en 1960 et sise à Susa (Turin), la SITAF (Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A.) est la concessionnaire jusqu’en décembre 2050 de l’autoroute A32 entre Turin et Bardonecchia et du tunnel du Fréjus (T4), géré conjointement avec la société homologue française SFTRF. L’autoroute A32 relie l’Italie à la France et fait partie intégrante du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il s’agit d’une autoroute complexe, dont le tracé total de 80 km présente une pente d’environ 1 000 mètres à travers plus de 16 kilomètres de tunnels et 42 kilomètres de viaducs. L’A32 connaît des conditions climatiques extrêmes dues à son environnement montagneux. En 2022, la SITAF a enregistré la circulation de 361 millions de véhicules-km, dont 246 millions de véhicules légers et 115 millions de véhicules lourds. Inauguré le 12 juillet 1980 et mesurant près de 13 km de long, le tunnel T4 a enregistré une fréquentation de plus de 2 millions de véhicules en 2022. La mise en service d’un deuxième tube parallèle à la première galerie est prévue d’ici la fin de 2023. Le tunnel du Fréjus deviendra alors une infrastructure dotée de deux tubes unidirectionnels conforme aux dernières directives de l’UE en matière de sécurité. La société prévoit de mettre en œuvre, d’ici la fin de son contrat de concession, quelque 600 millions d’EUR d’investissements visant l’autoroute A32 et le tunnel T4. En 2022, la SITAF a enregistré un chiffre d’affaires de 207 millions d’EUR. Membre du groupe ASTM depuis 2021, l’entreprise comptait 228 employés au 31 décembre 2022.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.

SACE est le groupe italien d’assurance financière, directement contrôlé par le ministère de l’économie et des finances, spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis quarante-cinq ans, le groupe SACE est le partenaire de référence des entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. Il soutient également le système bancaire en facilitant, par ses garanties financières, l’accès des entreprises au crédit. Récemment, son rôle s’est amplifié grâce à de nouveaux instruments visant à soutenir la liquidité, ainsi que les investissements en faveur de la compétitivité et de la durabilité dans le cadre du nouveau pacte vert en Italie, en partant du marché national. Fort d’un portefeuille d’opérations couvertes et d’investissements garantis équivalant à 164 milliards d’EUR, le groupe SACE dessert avec l’ensemble de ses sociétés – SACE FCT, société d’affacturage, SACE BT, spécialisée dans les branches Assurance crédit, Cautionnements et Autres secteurs concernant les risques de la construction, et SACE SRV, spécialiste du recouvrement de créances et de la gestion d’actifs informationnels – plus de 37 000 entreprises, notamment des PME, soutenant leur croissance en Italie et dans plus de 200 pays dans le monde.

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne proposant un bouquet de services unique en Italie, en Allemagne et en Europe centrale et orientale. Son objectif est de donner aux collectivités les moyens de progresser, en offrant les meilleurs services possibles à toutes les parties prenantes et en libérant le potentiel de ses clients et de ses collaborateurs dans toute l’Europe. Elle dessert plus de 15 millions de clients dans le monde entier et place sa clientèle au cœur de ses activités sur tous ses marchés. UniCredit est structurée autour de quatre régions géographiques principales et de deux branches d’activité : Entreprises et Particuliers. Cela lui permet d’être proche de ses clients et de tirer parti de sa dimension de groupe pour développer et offrir les meilleurs produits sur tous ses marchés. Sa transition numérique et son engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance sont des facteurs clés pour les services fournis. Ils l’aident à offrir l’excellence à ses parties prenantes et à créer un avenir durable pour ses clients, les collectivités et les particuliers.