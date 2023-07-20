Cumul des prêts de la BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion par OPP depuis 2021

Activités du Groupe BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion et leur impact, par secteur :

Recherche, développement et innovation

- 2,16 milliards d’EUR de financements de la BEI pour de nouveaux projets de RDI

- 14 milliards d’EUR supplémentaires de chiffre d’affaires potentiel résultant des projets financés

- Embauche de 22 388 équivalents temps plein soutenus par les projets

Éducation

- Plus de 478 100 m² d’infrastructures d’enseignement construites ou rénovées

- Quelque 310 millions d’EUR de nouveaux équipements éducatifs et informatiques fournis

- Environ 194 700 étudiants bénéficiant de prêts étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement

Santé

- Environ 862 700 m2 de surface construite ou rénovée dans des établissements de santé

- 7 329 lits dans des établissements de santé neufs ou rénovés

- 205 millions d’EUR de matériel et équipement informatique fourni à des installations de santé

- Quelque 12 542 000 personnes bénéficiant d’un accès à des services de santé améliorés

Aménagement régional et urbain

- Quelque 1 375 000 m² de surface bâtie nouvellement construite ou modernisée

- Plus de 1 184 000 m² d’espaces verts aménagés ou restaurés

- 50 installations sociales, culturelles, de loisirs ou autres construites ou rénovées

- Plus de 15 527 000 personnes bénéficiant d’infrastructures neuves ou modernisées

- 3 750 000 visiteurs par an dans des installations culturelles, de loisirs et sportives neuves ou rénovées

Transport

- Plus de 1 360 km de voies ferrées construites ou modernisées

- Plus de 80 km de voies réservées aux transports en commun ou de voies ferrées construites ou modernisées

- 180 gares, stations ou arrêts construits ou rénovés

- 2 861 véhicules ou unités de matériel roulant acquis ou remis en état

- Plus de 1 500 stations d’approvisionnement en carburants de substitution

- Plus de 152 000 000 trajets supplémentaires en transport en commun par an

- Gains de temps annuels équivalents à près de 16 millions d’heures

- 19 millions d’EUR d’économies sur les coûts d’exploitation des véhicules par an

- 775 km de voies de circulation construites ou modernisées

- Plus de 70 300 voyageurs quotidiens par route bénéficiant d’une infrastructure routière améliorée

- 28 décès sur la route évités chaque année, selon les estimations

Énergie durable

- 8 435 MW de capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables

- 15 614 GWh d’électricité produite à partir de sources renouvelables par an

- Plus de 3 885 000 foyers qui pourraient être approvisionnés par l’électricité produite par les projets

- Quelque 19 271 km de lignes/câbles électriques installés ou modernisés pour le transport et la distribution d’électricité

- Sous-stations électriques d’une capacité de plus de 11 000 MVA construites ou modernisées

- Quelque 2 433 000 compteurs intelligents d’énergie installés

- Fourniture de plus de 9 200 GWh/an d’électricité en réponse à une demande en hausse

Utilisation des ressources naturelles

- 2 405 000 ha de terres agricoles bénéficiant d’une gestion améliorée

- Plus de 1 482 000 ha de terres sylvicoles bénéficiant d’une gestion améliorée

- Près de 21 000 bénéficiaires – agriculteurs, forestiers, pisciculteurs – ayant reçu un soutien à l’investissement

Approvisionnement en eau potable

- Plus de 1 000 km de conduites d’eau potable principales ou de canalisations de distribution installées ou remises en état

- 64 km de réseaux unitaires d’assainissement installés ou remis en état

- Structures de rétention, réservoirs ou stockage d’eau brute d’une capacité de 65 000 m³ construits ou remis en état

- Stations d’épuration d’une capacité de 212 000 m³/jour construites ou réhabilitées

- 298 624 raccordements domestiques au réseau d’approvisionnement en eau effectués ou réhabilités

- Plus de 3 561 000 personnes bénéficiant d’un accès à l’eau potable

Protection contre les inondations

- 62 km de digues construites ou remises en état

- Plus de 207 500 personnes moins exposées au risque d’inondation

Collecte et épuration des eaux usées et gestion des déchets solides

- Plus de 360 km de conduites d’égout et d’eaux pluviales installées ou remises en état

- Stations d’épuration d’une capacité équivalente à 1 275 000 personnes construites ou remises en état

- Installations de traitement neuves ou réhabilitées d’une capacité de 491 000 tonnes/an et nouvelles installations de gestion des déchets d’une capacité de 119 000 tonnes/an

- Plus de 1 122 000 personnes bénéficiant de services d’assainissement de meilleure qualité

- 400 000 personnes desservies par de nouvelles installations de traitement des déchets

- 297 000 tonnes/an de déchets traités dans des installations neuves ou rénovées

- 347 500 tonnes/an de biodéchets recyclables faisant l’objet d’une collecte séparée

Technologies de l’information et de la communication

- 2 629 sites 3G, 4G et 5G installés

- Plus de 1 957 000 logements passés à la fibre jusqu’au domicile (hors VDSL)

- 5 330 000 nouveaux abonnés disposant de services 5G activés

- Plus de 3 098 000 foyers raccordés à la fibre jusqu’au domicile (hors VDSL)

Financement des PME et des ETI

- 3,3 milliards d’EUR de nouvelles signatures bénéficiant aux PME et ETI des régions relevant de l’objectif de cohésion (1,8 milliard d’EUR dans les régions moins développées et 1,5 milliard d’EUR dans les régions en transition)

- Environ 26 500 PME et ETI bénéficiant d’un soutien dans les régions relevant de l’objectif de cohésion

- Près de 518 200 emplois maintenus dans des PME et ETI des régions relevant de l’objectif de cohésion

Informations générales

La politique de cohésion de l’Union européenne vise à assurer la cohésion économique, sociale et territoriale entre les différentes régions de l’Union européenne, afin de parvenir à une convergence des niveaux de vie et de la prospérité. En s’attaquant aux disparités régionales, elle contribue au développement harmonieux de l’Union et réduit le risque de fragmentation. Outre les différences régionales au niveau du produit intérieur brut (PIB), elle cherche à remédier à d’autres déséquilibres comme l’inégalité des chances ou l’exposition plus ou moins importante aux effets négatifs de la mondialisation et aux risques climatiques.

Les régions prioritaires du point de vue de la cohésion sont définies pour chaque période de programmation par la carte de la politique de cohésion de l’UE et se répartissent en deux catégories :

1. les régions moins développées (PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE) ;

2. les régions en transition (PIB par habitant compris entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’UE).

La politique de cohésion de l’Union européenne relevant du budget à long terme pour la période 2021-2027 accorde une attention particulière aux régions où le développement économique est inférieur à la moyenne de l’UE.

La cohésion a été l’une des raisons à l’origine de la création de la Banque européenne d’investissement (BEI), en 1958, et elle demeure l’une de ses priorités.