- En 2022, le Groupe BEI a engagé 28,4 milliards d’EUR de nouveaux financements en faveur des régions de l’UE où le revenu par habitant est plus faible.
- Les prêts approuvés soutiendront des projets d’un coût total d’investissement de 146 milliards d’EUR dans ces régions, soulignant l’engagement de la banque de l’UE en faveur d’une croissance équitable.
- La Pologne est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI et du FEI à l’appui de la cohésion.
En 2022, le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) a signé 28,4 milliards d’EUR de nouveaux financements pour des projets dans des régions de l’UE où le revenu par habitant est plus faible. Le volume des opérations dans ces régions, qui relèvent de l’objectif de cohésion, témoigne de l’engagement du Groupe BEI en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.
La Pologne figurait parmi les principaux bénéficiaires des prêts de la BEI dans ces régions, qui se sont élevés à 24,8 milliards d’EUR au total, soit 45,9 % de l’activité de prêt de la Banque à l’intérieur de l’Union européenne. Le FEI a signé 3,6 milliards d’EUR de nouveaux financements dans ces régions, soit 39 % de son volume total d’investissements. Selon le rapport présentant l’activité du Groupe BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion publié ce jour, en 2022, les prêts de la BEI y ont soutenu des projets d’un coût d’investissement total de 146 milliards d’EUR, tous États membres de l’Union européenne confondus.
L’activité de la BEI dans les régions en question s’est concentrée sur quatre domaines d’action (à noter que certains des projets financés relèvent de plusieurs de ces domaines) :
- le soutien à l’objectif de politique publique (OPP) Énergie durable et ressources naturelles a atteint 30 % du total des prêts dans l’UE, dont 55 % ont été signés dans les régions relevant de la politique de cohésion (8,8 milliards d’EUR). Ce chiffre représente 36 % des prêts à ces régions en 2022, grâce à une forte concentration de grands projets relatifs aux énergies renouvelables et aux réseaux électriques ;
- le soutien à l’OPP Villes et régions durables a atteint 27 % du total des prêts dans l’UE, dont 53 % dans les régions relevant de la politique de cohésion (7,8 milliards d’EUR). Ce chiffre représente 31 % des prêts à ces régions, principalement sous l’impulsion d’opérations au titre de l’objectif de la politique dans le secteur des transports visant la mise en place d’infrastructures sûres et durables, ainsi que de prêts à l’appui du logement social, de l’aménagement urbain et du développement régional ;
- le soutien à l’OPP Innovation, transition numérique et capital humain a atteint 25 % du total des prêts dans l’UE, dont 4,6 milliards d’EUR (34 %) dans les régions relevant de la cohésion. Ce chiffre correspond à 19 % des prêts aux régions relevant de l’objectif de cohésion ;
- en 2022, les prêts au titre de l’OPP Financement des PME et des ETI se sont montés à 9,7 milliards d’EUR (18 %), dont 3,5 milliards d’EUR (36 %) sont allés aux régions relevant de la politique de cohésion. Ce chiffre correspond à 14 % des prêts à ces régions
En 2022, les prêts de la BEI en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale se sont élevés à 32,4 milliards d’EUR pour l’ensemble de l’Union européenne (60 % du total), tandis que, dans les régions relevant de la politique de cohésion, ils ont atteint 16,2 milliards d’EUR, soit 66 % du volume total octroyé à ces régions. Cela signifie que, cette année-là, les régions en question ont reçu environ la moitié du total des prêts que la BEI a octroyés au sein de l’UE en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale.
Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Étant donné que la cohésion régionale est mise à mal par l’incertitude géopolitique, l’arrivée de réfugiés et le choc énergétique, les villes et les régions doivent continuer à se transformer pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne et combler la fracture numérique. L’innovation est essentielle pour relever ces défis. Le Groupe BEI fournit un large éventail d’instruments de financement et de conseil à l’appui de ces objectifs stratégiques, et ce avec un impact tangible. »
Outre la Pologne, où 3,8 milliards d’EUR de financements à l’appui de la cohésion ont été signés, la France, avec 4,8 milliards d’EUR, et l’Espagne, avec 4,2 milliards d’EUR, en ont été les autres principales bénéficiaires. En Pologne, près de 50 % des financements de ce type ont soutenu le développement de villes et de régions durables, tandis que le reste a bénéficié, dans des proportions égales, à des projets relevant de trois secteurs : énergie durable et ressources naturelles ; innovation et capital humain ; PME et ETI.
Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La Pologne poursuit sa transition vers une économie plus verte et respectueuse du climat, et les financements à l’appui de la cohésion jouent un rôle important à cet égard. Grâce à eux, les villes et les régions polonaises deviennent moins polluées et se transforment en espaces de vie modernes, tandis que le secteur de l’énergie accélère sa transformation. Le Groupe BEI s’est engagé à investir dans les régions relevant de l’objectif de cohésion et à soutenir une croissance durable et inclusive dans l’ensemble de l’Union européenne. »
Total des prêts de la BEI dans l’UE-27 dans les régions relevant de l’objectif de cohésion et ailleurs en 2022
Les États membres du Sud et de l’Est, composés entièrement ou principalement de régions relevant de l’objectif de cohésion, ont absorbé des volumes de financement élevés pour des projets dans les domaines de l’énergie durable et des ressources naturelles ou encore des villes et régions durables. Les prêts de la BEI en Bulgarie, Lituanie et Pologne concernaient principalement les villes et les régions durables, tandis que l’objectif relatif à l’énergie durable et aux ressources naturelles était prédominant en Croatie, en Tchéquie et en Espagne.
Certains États membres se distinguent : par exemple, Malte et la Roumanie présentent une part très élevée de financements en faveur de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain. Par ailleurs, la part importante de prêts en faveur de l’énergie durable et des ressources naturelles en Belgique et en Irlande, ainsi qu’à l’appui de villes et régions durables au Danemark et aux Pays-Bas, témoigne du besoin non négligeable de projets de ce type également dans des États membres plus riches.
Cumul des prêts de la BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion par OPP depuis 2021
Activités du Groupe BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion et leur impact, par secteur :
Recherche, développement et innovation
- 2,16 milliards d’EUR de financements de la BEI pour de nouveaux projets de RDI
- 14 milliards d’EUR supplémentaires de chiffre d’affaires potentiel résultant des projets financés
- Embauche de 22 388 équivalents temps plein soutenus par les projets
Éducation
- Plus de 478 100 m² d’infrastructures d’enseignement construites ou rénovées
- Quelque 310 millions d’EUR de nouveaux équipements éducatifs et informatiques fournis
- Environ 194 700 étudiants bénéficiant de prêts étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement
Santé
- Environ 862 700 m2 de surface construite ou rénovée dans des établissements de santé
- 7 329 lits dans des établissements de santé neufs ou rénovés
- 205 millions d’EUR de matériel et équipement informatique fourni à des installations de santé
- Quelque 12 542 000 personnes bénéficiant d’un accès à des services de santé améliorés
Aménagement régional et urbain
- Quelque 1 375 000 m² de surface bâtie nouvellement construite ou modernisée
- Plus de 1 184 000 m² d’espaces verts aménagés ou restaurés
- 50 installations sociales, culturelles, de loisirs ou autres construites ou rénovées
- Plus de 15 527 000 personnes bénéficiant d’infrastructures neuves ou modernisées
- 3 750 000 visiteurs par an dans des installations culturelles, de loisirs et sportives neuves ou rénovées
Transport
- Plus de 1 360 km de voies ferrées construites ou modernisées
- Plus de 80 km de voies réservées aux transports en commun ou de voies ferrées construites ou modernisées
- 180 gares, stations ou arrêts construits ou rénovés
- 2 861 véhicules ou unités de matériel roulant acquis ou remis en état
- Plus de 1 500 stations d’approvisionnement en carburants de substitution
- Plus de 152 000 000 trajets supplémentaires en transport en commun par an
- Gains de temps annuels équivalents à près de 16 millions d’heures
- 19 millions d’EUR d’économies sur les coûts d’exploitation des véhicules par an
- 775 km de voies de circulation construites ou modernisées
- Plus de 70 300 voyageurs quotidiens par route bénéficiant d’une infrastructure routière améliorée
- 28 décès sur la route évités chaque année, selon les estimations
Énergie durable
- 8 435 MW de capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables
- 15 614 GWh d’électricité produite à partir de sources renouvelables par an
- Plus de 3 885 000 foyers qui pourraient être approvisionnés par l’électricité produite par les projets
- Quelque 19 271 km de lignes/câbles électriques installés ou modernisés pour le transport et la distribution d’électricité
- Sous-stations électriques d’une capacité de plus de 11 000 MVA construites ou modernisées
- Quelque 2 433 000 compteurs intelligents d’énergie installés
- Fourniture de plus de 9 200 GWh/an d’électricité en réponse à une demande en hausse
Utilisation des ressources naturelles
- 2 405 000 ha de terres agricoles bénéficiant d’une gestion améliorée
- Plus de 1 482 000 ha de terres sylvicoles bénéficiant d’une gestion améliorée
- Près de 21 000 bénéficiaires – agriculteurs, forestiers, pisciculteurs – ayant reçu un soutien à l’investissement
Approvisionnement en eau potable
- Plus de 1 000 km de conduites d’eau potable principales ou de canalisations de distribution installées ou remises en état
- 64 km de réseaux unitaires d’assainissement installés ou remis en état
- Structures de rétention, réservoirs ou stockage d’eau brute d’une capacité de 65 000 m³ construits ou remis en état
- Stations d’épuration d’une capacité de 212 000 m³/jour construites ou réhabilitées
- 298 624 raccordements domestiques au réseau d’approvisionnement en eau effectués ou réhabilités
- Plus de 3 561 000 personnes bénéficiant d’un accès à l’eau potable
Protection contre les inondations
- 62 km de digues construites ou remises en état
- Plus de 207 500 personnes moins exposées au risque d’inondation
Collecte et épuration des eaux usées et gestion des déchets solides
- Plus de 360 km de conduites d’égout et d’eaux pluviales installées ou remises en état
- Stations d’épuration d’une capacité équivalente à 1 275 000 personnes construites ou remises en état
- Installations de traitement neuves ou réhabilitées d’une capacité de 491 000 tonnes/an et nouvelles installations de gestion des déchets d’une capacité de 119 000 tonnes/an
- Plus de 1 122 000 personnes bénéficiant de services d’assainissement de meilleure qualité
- 400 000 personnes desservies par de nouvelles installations de traitement des déchets
- 297 000 tonnes/an de déchets traités dans des installations neuves ou rénovées
- 347 500 tonnes/an de biodéchets recyclables faisant l’objet d’une collecte séparée
Technologies de l’information et de la communication
- 2 629 sites 3G, 4G et 5G installés
- Plus de 1 957 000 logements passés à la fibre jusqu’au domicile (hors VDSL)
- 5 330 000 nouveaux abonnés disposant de services 5G activés
- Plus de 3 098 000 foyers raccordés à la fibre jusqu’au domicile (hors VDSL)
Financement des PME et des ETI
- 3,3 milliards d’EUR de nouvelles signatures bénéficiant aux PME et ETI des régions relevant de l’objectif de cohésion (1,8 milliard d’EUR dans les régions moins développées et 1,5 milliard d’EUR dans les régions en transition)
- Environ 26 500 PME et ETI bénéficiant d’un soutien dans les régions relevant de l’objectif de cohésion
- Près de 518 200 emplois maintenus dans des PME et ETI des régions relevant de l’objectif de cohésion
Informations générales
La politique de cohésion de l’Union européenne vise à assurer la cohésion économique, sociale et territoriale entre les différentes régions de l’Union européenne, afin de parvenir à une convergence des niveaux de vie et de la prospérité. En s’attaquant aux disparités régionales, elle contribue au développement harmonieux de l’Union et réduit le risque de fragmentation. Outre les différences régionales au niveau du produit intérieur brut (PIB), elle cherche à remédier à d’autres déséquilibres comme l’inégalité des chances ou l’exposition plus ou moins importante aux effets négatifs de la mondialisation et aux risques climatiques.
Les régions prioritaires du point de vue de la cohésion sont définies pour chaque période de programmation par la carte de la politique de cohésion de l’UE et se répartissent en deux catégories :
1. les régions moins développées (PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE) ;
2. les régions en transition (PIB par habitant compris entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’UE).
La politique de cohésion de l’Union européenne relevant du budget à long terme pour la période 2021-2027 accorde une attention particulière aux régions où le développement économique est inférieur à la moyenne de l’UE.
La cohésion a été l’une des raisons à l’origine de la création de la Banque européenne d’investissement (BEI), en 1958, et elle demeure l’une de ses priorités.