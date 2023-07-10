© Shutterstock

Dans le cadre de l'instrument PF4EE [1] , l'Union européenne fournit à Franfinance, filiale du groupe Société Générale, une garantie contre le risque de crédit pour soutenir les investissements des entreprises et des collectivités territoriales dans des projets visant l’efficacité énergétique.

Franfinance est l’un des seuls intermédiaires financiers à ce jour à bénéficier de ce dispositif en France.

Le projet devrait bénéficier à des centaines d’entreprises françaises, dont une majorité de petites et moyennes entreprises.

La loi sur la transition énergétique en France vise notamment à réduire de 50 % la consommation d'énergie en 2050 par rapport à 2012. C'est pour soutenir cet objectif que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a choisi Franfinance pour permettre à ses clients de bénéficier du programme PF4EE. En effet, Franfinance est un acteur majeur du financement des entreprises dans les secteurs d'activité de l'équipement industriel, du transport, de la manutention et autres solutions de haute technologie. Franfinance maîtrise également les contraintes réglementaires appliquées aux matériels éligibles aux certificats d’économie d’énergie.

La BEI et Franfinance ont ainsi signé une convention afin d’accélérer le financement de projets visant l’efficacité énergétique[2]. Cet accord a pour ambition de stimuler les investissements alignés sur les objectifs environnementaux de l'UE et de contribuer à la sécurité et la diversification de l'approvisionnement énergétique des pays membres et à la réduction de leurs émissions de CO 2 .

Grâce à une garantie de la BEI, Franfinance disposera d’un outil complémentaire pour offrir à ses clients des conditions financières attractives et une maturité longue, jusqu'à 15 ans, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements concernés.

« La maîtrise de l’efficacité énergétique est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et un élément central de leur compétitivité comme l’illustre notre dernière enquête sur l’investissement en Europe, souligne Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. En tant que banque du climat de l’Union européenne dédiée au financement de sa transition énergétique, nous nous félicitons de contribuer à faciliter les investissements des PME dans l’efficacité énergétique à travers cette opération commune avec Franfinance ».

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

En tant que banque du climat de l’UE, la BEI a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, la BEI a consacré plus des deux tiers de ses 8,4 milliards d’euros d’investissements en France à des projets liés à la lutte contre le changement climatique, soit 5,9 milliards d’euros et près d’un tiers (2,7 milliards d’euros) à l’innovation.

A propos de Franfinance

Filiale du groupe Société Générale, Franfinance accompagne plus de 1,5 millions de clients particuliers et 250 000 clients entreprises dans la réalisation de leurs projets grâce au financement.

Franfinance joue un rôle essentiel au service de l’économie réelle en accompagnant les ménages et les entreprises avec des solutions innovantes de crédit à la consommation et de leasing (crédit-bail et location). Ces solutions, disponibles directement via Franfinance ou par le biais de ses partenaires marchands, sont également mises à disposition des entités du Groupe Société Générale et d’autres institutions financières.

Acteur engagé et responsable, Franfinance agit en faveur de la transition énergétique, grâce à une activité centrée sur l’aménagement de l’habitat et l’équipement des entreprises.

Chiffres clés 2022 : Plus de 1 100 collaborateurs basés exclusivement en France, 8,9 milliards d’encours gérés sur le marché des particuliers et 9,3 milliards d’encours gérés sur le marché des entreprises.

[1] PF4EE - Private Finance For Energy Efficiency est un instrument financier opéré par la Banque Européenne d'Investissement ayant pour objectif d’améliorer et de faciliter l'accès pour les PME à des financements d'investissements favorisant l'efficacité énergétique.