Le Groupe BEI a participé à une émission par BBVA de titres adossés à des actifs pour un montant total de près de 460 millions d’EUR.

Environ 400 millions d’EUR serviront à financer des prêts dans des régions relevant de l’objectif de cohésion.

60 millions d’EUR supplémentaires fournis par le Groupe BEI iront à des projets liés à l’efficacité énergétique comme la construction de bâtiments à émissions quasi nulles.

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) investit 100 millions d’EUR pour faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des autoentrepreneurs en Espagne.

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ont investi dans des tranches de premier rang et mezzanine de titres adossés à des actifs émis par BBVA afin de répondre aux besoins de fonds de roulement et de liquidité, et de remédier aux contraintes d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles. Le produit de la titrisation sera également affecté à des projets verts.

Bon nombre des bénéficiaires finals de cet accord en faveur des PME seront basés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE et où il est particulièrement difficile d’accéder aux financements. L’opération favorisera ainsi une croissance et une convergence équitables entre les régions de l’UE, ce qui constitue l’un des principaux objectifs des activités de prêt de la BEI.

Dans le cadre de cette opération, la BEI engage 430 millions d’EUR, tandis que 30 millions d’EUR sont mis à disposition par le FEI. La participation de l’ICO à cette opération de titrisation se traduit par un investissement total de 100 millions d’EUR. Grâce aux contributions apportées au titre de cet accord, la banque espagnole pourra injecter jusqu’à 1,26 milliard d’EUR dans l’économie réelle.

Le Groupe BEI participera à hauteur de 460 millions d’EUR au total à une titrisation unique reposant sur une structure conçue pour atteindre une efficacité optimale.

D’une part, les achats de titres d’une valeur approximative de 400 millions d’EUR permettront de soutenir les PME et les ETI, en contribuant à faciliter leur accès au financement et à promouvoir et accélérer les investissements du secteur privé. L’opération répondra aux besoins de fonds de roulement et de liquidités, et elle viendra remédier aux contraintes d’investissement auxquelles ces entreprises sont confrontées dans le sillage notamment de la pandémie, de la guerre en Ukraine, des tensions inflationnistes persistantes et de la hausse des taux d’intérêt.

D’autre part, l’opération de titrisation en cours comporte une composante verte liée à l’apport de 60 millions d’EUR par le Groupe BEI. Ces fonds financeront des projets relevant de l’action en faveur du climat et de l’environnement basés sur des activités en lien avec l’efficacité énergétique, comme la construction par des promoteurs immobiliers de bâtiments à émissions quasi nulles ou l’installation de dispositifs solaires photovoltaïques. L’opération soutient les objectifs nationaux et européens en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et contribue à la réduction des émissions de carbone. Cet accent mis sur l’efficacité énergétique s’inscrit dans le droit fil de l’objectif transversal du Groupe BEI en matière d’atténuation des changements climatiques et de REPowerEU, le plan de l’UE visant à rendre l’Europe plus indépendante dans le domaine de l’énergie.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de l’ICO et de BBVA dans le cadre de cette opération en Espagne couvrant les priorités du Groupe BEI, comme le soutien aux besoins financiers des PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. Il s’agit d’une initiative présentant une valeur ajoutée puisque de nombreux bénéficiaires se trouvent dans des régions de la cohésion, et qu’elle répond ainsi à l’objectif du Groupe visant à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne. Le Groupe BEI appuie également la transition énergétique, en encourageant les investissements dans l’efficacité énergétique sur le marché espagnol afin de réaliser les objectifs stratégiques de l’UE. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2022-2027 du groupe ICO, dont les plans d’action favorisent la croissance des PME espagnoles et la transition écologique et numérique. Nous nous réjouissons d’unir nos forces à celles du Groupe BEI et de BBVA dans cette opération, qui permettra d’apporter des financements aux entreprises espagnoles afin de soutenir leurs projets et leurs plans de croissance. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Le FEI est ravi de renouveler son partenariat avec BBVA et l’ICO. Cette opération utilise à bon escient nos outils de titrisation, en générant de nouvelles capacités de prêt pour soutenir les petites entreprises espagnoles, en renforçant leur compétitivité et en stimulant la croissance et l’emploi. Parallèlement, notre volonté est d’aider les petites entreprises à opérer leur transition écologique, un tiers du nouveau portefeuille de prêts étant composé de prêts verts, ce qui constitue un objectif clé pour le Groupe BEI et l’Union européenne. »

Luisa Gómez Bravo, directrice de BBVA Corporate & Investment Banking : « Chez BBVA CIB, nous nous efforçons de développer une action pertinente pour nos clients en les aidant à atteindre leurs objectifs opérationnels avec des solutions globales, et ainsi contribuer à un avenir plus durable. Avec la signature de ces nouveaux financements, en collaboration avec le Groupe BEI et l’ICO, nous poursuivons notre soutien au monde des entreprises en Espagne et nous misons sur la promotion d’un financement durable, dans ce cas, au moyen de projets s’inscrivant dans la transition énergétique. »

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record à des projets relevant de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Le total des financements signés a atteint 9,9 milliards d’EUR en 2022.

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, il contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

À propos de l’ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est la banque nationale de promotion économique de l’Espagne, rattachée au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. Il appuie des projets d’entreprises innovants et durables en Espagne et sur d’autres marchés en accordant des prêts et d’autres formes de financement, contribuant ainsi à une croissance durable. En sa qualité de banque nationale de promotion économique, il octroie des financements à des entreprises, en particulier aux PME et aux autoentrepreneurs.

À propos de BBVA

BBVA est un groupe financier mondial, fondé en 1857. Il compte plus de 68 millions de clients actifs et près de 117 000 employés. Il est présent dans plus de 25 pays, occupe une solide position de chef de file sur le marché espagnol, est la plus grande institution financière au Mexique et affiche une forte présence aussi en Amérique du Sud et en Turquie. BBVA contribue, par son activité, au progrès et au bien-être de toutes ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, prestataires et société en général. À ce titre, BBVA accompagne les familles, les entrepreneurs et les entreprises dans leurs projets et les aide à tirer parti des possibilités offertes par l’innovation et la technologie. Dans cette même optique, BBVA offre à ses clients une proposition de valeur unique, fondée sur la technologie et les données, les aidant à améliorer leur santé financière grâce à des informations personnalisées sur la prise de décision financière.