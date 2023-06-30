Le groupe BEI-Irlande pour le financement se réunit à l’University College Cork (UCC) aujourd’hui (vendredi 30 juin) afin d’examiner comment l’engagement futur de la BEI peut contribuer au développement économique, à la création d’emplois et à la transition du pays vers un avenir durable et sobre en carbone.

Il s’agit de la première réunion du groupe en dehors de Dublin et les représentants de la BEI rencontreront des ministres afin d’étudier les domaines potentiels d’investissement et de collaboration en matière de meilleures pratiques afin de s’appuyer sur le soutien de longue date de la Banque à la croissance économique, à la durabilité et à l’innovation en Irlande.

À l’appui des ambitions de l’Irlande en matière d’enseignement supérieur

Lors de la réunion d’aujourd’hui à l’UCC, il a également été annoncé que la BEI consacrera 50 millions d’EUR au développement de la nouvelle Cork University Business School (CUBS) de l’UCC, qui est en cours d’aménagement au cœur de la ville de Cork. Il s’agit du premier soutien spécifique de la BEI aux investissements dans les écoles de commerce en Irlande et une cérémonie de signature sera organisée sur le campus universitaire plus tard dans la journée.

Michael McGrath, ministre des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement, a salué le nouvel investissement : « L’ambition mondiale de l’UCC apportera de réels avantages à l’Irlande. Le vote de confiance de la BEI à l’égard de l’UCC et le premier soutien spécifique aux investissements dans les écoles de commerce en Irlande permettent l’aménagement d’une école de commerce de premier plan au cœur de Cork. »

Les ministres abordent les futurs financements de la BEI, visant notamment l’action climatique et les entreprises

Les participants à la réunion du groupe BEI-Irlande pour le financement à Cork, la première en dehors de Dublin, ont étudié comment l’engagement futur de la BEI pouvait contribuer au développement économique, à la création d’emplois et à la transition du pays vers un avenir durable et sobre en carbone. Des ministres ont abordé les domaines potentiels d’investissement et de collaboration en matière de meilleures pratiques afin de s’appuyer sur le soutien de longue date de la Banque à la croissance économique, à la durabilité et à l’innovation en Irlande.

Michael McGrath, ministre des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement, a présidé la réunion. Il a souligné l’intervention impressionnante d’un milliard d’euros du Groupe BEI en Irlande en 2022 et s’est félicité de la nomination de Kevin McKeon en tant que nouveau chef du bureau de la BEI à Dublin.

« Une fois de plus, la BEI a permis des investissements à long terme destinés à transformer des installations universitaires, de recherche et d’éducation en Irlande. Cela en favorisant une croissance durable, en soutenant des secteurs clés, en améliorant les services et en renforçant les opportunités économiques pour l’ensemble de la population du pays », a-t-il ajouté.

Ricardo Mourinho, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Ici, à Cork, j’ai confirmé aux ministres que l’engagement du Groupe BEI envers l’Irlande reste fort, comme en témoigne son intervention substantielle d’un milliard d’euros l’an dernier. Ce soutien non négligeable reflète notre confiance dans l’avenir du pays et notre volonté de contribuer à sa prospérité. »

Parallèlement aux discussions sur des investissements futurs, la BEI a annoncé son prêt de 50 millions d’EUR pour la construction d’une nouvelle implantation de l’University College Cork Business School. Ce soutien souligne l’engagement de la BEI à promouvoir l’excellence en matière d’éducation et à soutenir la prochaine génération de chefs d’entreprise en Irlande.

1 milliard d’EUR pour la santé, l’éducation, l’énergie, l’innovation et les investissements des entreprises en 2023

Depuis 2023, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement ont prêté plus de 1 milliard d’EUR pour des investissements privés et publics dans toute l’Irlande, portant notamment sur les soins de santé non hospitaliers, la cybersécurité et le Celtic Interconnector entre l’Irlande et la France. La BEI a également convenu de soutenir la construction, l’agrandissement et la modernisation de 30 écoles et d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments scolaires.

Kevin McKeon, nouveau chef du bureau du Groupe BEI à Dublin

Kevin McKeon, nouveau chef du bureau de la BEI à Dublin, jouera un rôle déterminant dans la coordination des activités de la BEI et du FEI en Irlande. Grâce à sa vaste expérience et ses compétences, Kevin contribuera à renforcer le partenariat entre la BEI et les institutions irlandaises et à la mise en œuvre réussie de projets porteurs d’avancées économiques, sociales et environnementales.