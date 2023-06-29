©John Schnobrich/ Unsplash

La BEI prête 250 millions d’EUR à Amadeus, fournisseur majeur de solutions informatiques destinées au secteur du voyage.

Le prêt visera le financement d’activités de R-D menées par Amadeus en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Amadeus annoncent la signature d’un prêt de 250 millions d’EUR. Ce nouveau financement renforce le partenariat de longue date entre la BEI et Amadeus : il s’agit du quatrième prêt consacré depuis 2012 à la recherche-développement (R-D) pour un montant total de 800 millions d’EUR.

Ce prêt de 250 millions d’EUR vise le financement des activités de R-D menées par Amadeus en Europe, en particulier sur le site d’Amadeus à Sophia Antipolis, près de Nice, en France, qui emploie plus de 4 200 personnes et soutient le développement d’une grande variété de technologies qui se retrouveront dans les différents produits logiciels destinés à l’ensemble de l’écosystème du voyage et de l’hôtellerie. Ce partenariat permettra à Amadeus de poursuivre ses investissements dans les technologies et de consolider sa position de premier fournisseur de solutions technologiques pour le secteur du voyage.

Till Streichert, directeur financier d’Amadeus : « Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec la BEI, grâce à ce quatrième prêt accordé à Amadeus. Nos technologies font tourner l’industrie mondiale du voyage et du tourisme. Elles inspirent des modalités de travail plus ouvertes, des processus de réflexion davantage connectés. Nous restons en permanence attentifs à l’évolution du secteur et à la façon dont nos clients peuvent mieux servir encore les voyageurs et voyageuses. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir sur le long terme un champion européen de l’informatique dans le secteur du voyage comme Amadeus. Les investissements dans les technologies demeurent indispensables pour stimuler l’innovation et la compétitivité dans l’UE et contribuer ainsi à la transformation numérique d’un secteur essentiel de l’économie européenne. L’engagement pris par Amadeus d’atteindre la neutralité carbone dans ses opérations d’ici 2025 et de collaborer à cette fin avec des acteurs de l’ensemble de l’écosystème du voyage est un pas très important pour réussir la transition écologique des activités touristiques. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI finance des investissements de haute qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs prioritaires de l’Union européenne, notamment dans les domaines de l’innovation et de la transition numérique auxquels elle a accordé 2,7 milliards d’EUR en 2022. Depuis 2019, la BEI a accéléré sa mue en banque du climat et s’est engagée à consacrer, à partir de 2025, au moins 50 % de ses financements à des investissements qui aident à lutter contre les changements climatiques et à atténuer leurs effets. Elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a investi 8,4 milliards d’EUR en 2022, dont les deux tiers ont été investis dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments et la mobilité durable.

À propos d’Amadeus

Amadeus rend l’expérience du voyage meilleure pour tout le monde et partout, en inspirant des innovations, des partenariats et des prises de responsabilités à l’égard des personnes, des lieux et de la planète. Ses technologies font tourner l’industrie du voyage et du tourisme. Elles inspirent des modalités de travail plus ouvertes, des processus de réflexion davantage connectés, centrés sur la personne qui voyage. Sa plateforme ouverte relie l’écosystème mondial du voyage et de l’hôtellerie, allant des jeunes pousses aux grandes enseignes du secteur, en passant également par les administrations publiques. Ensemble, ces acteurs repensent l’expérience de voyage de demain.

Amadeus œuvre à faire du voyage une force pour le bien social et environnemental, une responsabilité collective de protection et d’amélioration des communautés et des lieux que nous visitons, en veillant à ce que le voyage continue d’apporter une contribution positive à notre monde.

Elle fait appel à l’innovation pour répondre à de nouveaux besoins, pour relever de réels défis. Son personnel véritablement diversifié et international, avec ses 150 nationalités, est passionné de voyage et de technologie.

Représentée dans l’indice IBEX 35, Amadeus est cotée à la Bourse de Madrid (AMS.MC). Elle figure également dans l’indice Dow Jones Sustainability Index concernant le développement durable depuis 11 ans.