Le président israélien Isaac Herzog a accueilli ce jour Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE, et Gideon Bromberg, directeur d’ECOPEACE, à l’occasion d’une réunion sur le thème de la résilience climatique et de la coopération régionale.

La rencontre fait suite au succès du colloque sur la résilience climatique qui s’est tenu plus tôt dans la journée à l’Université de Tel-Aviv, organisé avec le Forum israélien sur le climat. Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine de l’action climatique, de l’énergie et de l’eau, ainsi que sur de nouveaux financements à l’appui des investissements des entreprises dans le domaine du climat, et des projets en matière de transports durables et de dessalement en Israël.

La réunion, qui s’est tenue dans un esprit de collaboration et d’engagement commun en vue de relever les défis climatiques, a illustré la détermination du président Herzog à promouvoir la résilience climatique et la coopération régionale. S’exprimant sur l’importance de la réunion, le président Herzog a déclaré : « Nous devons unir nos forces pour faire face aux menaces urgentes posées par les changements climatiques. La Banque européenne d’investissement est une cheffe de file en matière d’action climatique et nous partageons sa volonté de renforcer ce type d’action en Israël et dans notre région. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a mis en avant le soutien apporté par la BEI au développement durable en Israël en déclarant : « Notre engagement à l’égard des projets relatifs au climat, aux transports durables et au dessalement reflète notre conviction quant à l’efficacité de la collaboration pour lutter contre les changements climatiques. En travaillant de concert, nous pouvons construire un avenir résilient qui donne la priorité à la durabilité environnementale et à la croissance économique. »

Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE en Israël : « La collaboration entre l’UE et Israël porte sur toute une gamme de domaines : le commerce, la santé, l’agriculture, le tourisme, l’éducation, les transports, la recherche et l’innovation et, bien entendu, les questions environnementales. Les catastrophes liées aux changements climatiques, telles que les périodes de sécheresse, les pénuries d’eau ou les feux de forêt, s’imposent toujours plus comme une réalité redoutable tant pour Israël que pour l’Europe. Le réchauffement climatique est déjà à l’origine d’une pression majeure qui s’exerce sur la santé publique, l’agriculture, l’eau, l’énergie, les infrastructures et la biodiversité. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers du solide soutien que la BEI témoigne à l’égard de l’action climatique en Israël. »

Le colloque sur la résilience climatique tenu plus tôt dans la journée à l’Université de Tel-Aviv a réuni des experts, des chercheurs et des décideurs politiques qui, à cette occasion, ont échangé sur des idées et des stratégies visant à renforcer la résilience climatique, à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les sources d’énergie durables. Le colloque a également mis en évidence la nécessité urgente d’une coopération régionale permettant de relever efficacement les défis communs que sont les changements climatiques, l’approvisionnement énergétique et les pénuries d’eau.

La réunion entre le président Isaac Herzog, la vice-présidente Gelsomina Vigliotti, l’ambassadeur de l’UE Dimiter Tzantchev et le directeur d’ECOPEACE Gideon Bromberg a permis de souligner la détermination des dirigeants israéliens et européens à donner la priorité à l’action et à la coopération en matière de lutte contre les changements climatiques. Leur vision commune de la mise en œuvre d’une collaboration régionale jette les bases pour des solutions innovantes qui permettront de progresser vers un avenir durable et prospère.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.