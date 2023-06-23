À l’occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui vise à bâtir un nouveau consensus pour un système financier international plus inclusif, le Sénégal et le groupe des partenaires internationaux (France, Allemagne, Union européenne, Royaume-Uni et Canada) lancent un partenariat pour une transition énergétique juste afin de soutenir les efforts du Sénégal dans le domaine de l’accès à l’énergie et de la décarbonation.

Cet engagement permettra d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables en vue de porter leur part en capacité installée à 40 % du bouquet électrique sénégalais d’ici à 2030.

D’ici la COP 28, une vision pour une stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre sera publiée avant d’être finalisée en 2024.

La nouvelle contribution, qui sera déterminée au niveau national par le Sénégal et publiée lors de la COP 30, reflètera l’ambition climatique renforcée de la nouvelle stratégie en matière d’énergie.

Dans une déclaration commune, le Sénégal s’engage, avec le soutien financier et technique des partenaires internationaux, à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de déploiement d’énergies renouvelables en vue de réduire les émissions du secteur énergétique, tout en permettant un développement juste et résilient.

En liaison avec les membres du groupe des partenaires internationaux, le pays préparera dans un délai de douze mois un plan recensant les investissements nécessaires et les possibilités de mise en œuvre de la transition juste.

Le partenariat recèle des opportunités importantes pour les investissements du secteur privé, des fonds souverains et des fondations philanthropiques.

Pour permettre l’accélération du déploiement d’énergies renouvelables, les partenaires internationaux et les banques multilatérales de développement mobiliseront, sur une période initiale allant de 3 à 5 ans, 2 milliards d’EUR de nouveaux financements supplémentaires.

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial vise à établir un consensus pour la mise en place d’un système plus équitable afin de lutter contre la pauvreté, de soutenir la transition écologique et d’aider toutes les nations à atteindre les objectifs de développement durable.

L’approche s’inscrit dans le droit fil du document de stratégie conjointe UE-Sénégal (2018-2023) et de l’initiative de l’Équipe Europe « Économie verte au Sénégal », dans le cadre de laquelle les villes durables constituent un axe prioritaire. L’initiative est également conforme à la stratégie « Global Gateway » lancée par la Commission européenne fin 2021.

Le partenariat pour une transition énergétique juste conclu aujourd’hui avec le Sénégal est le quatrième après ceux instaurés avec l’Afrique du Sud, l’Indonésie et le Vietnam.

« Les crises multiformes que nous vivons aujourd’hui mettent à rude épreuve les économies africaines, notamment en ce qui concerne les efforts importants dédiés au développement économique, à l’accès à l’énergie et à l’industrialisation. La diversification de nos sources énergétiques et de nos chaînes d’approvisionnement permettra d’augmenter notre résilience. Le partenariat pour une transition énergétique juste que nous nouons ce jour avec nos partenaires permettra de soutenir la dynamique sénégalaise en cours depuis plusieurs années et qui vise à incorporer les énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique et à sécuriser notre système énergétique grâce à toutes nos ressources naturelles. » – Macky Sall, président de la République du Sénégal.

« La France est fière de soutenir le partenariat pour la transition énergétique juste du Sénégal. Grâce au déploiement accéléré des énergies renouvelables, il permettra au Sénégal de poursuivre son développement économique et de donner accès à l’énergie à l’ensemble de sa population, tout en plaçant le pays sur une trajectoire sobre en carbone. Ce partenariat s’inscrit dans les priorités du Sommet pour un nouveau pacte financier visant à relever nos défis communs : concilier développement et lutte contre les changements climatiques. » – Emmanuel Macron, président de la République française.

« L’Allemagne se félicite de la signature ce jour du partenariat pour une transition énergétique juste avec le Sénégal. Il s’agit d’une étape importante qui confirme l’ambition du Sénégal à étendre l’utilisation des énergies renouvelables. Ce partenariat représente une étape majeure sur la voie menant à une économie sénégalaise à la fois neutre sur le plan du climat et juste sur le plan social. » – Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne.

« Nous nous associons au Sénégal pour accélérer les investissements dans les infrastructures d’énergie propre, afin de mettre en place une économie à la fois sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques. Ensemble, nous soutenons cette transition énergétique majeure, qui profitera aux populations du Sénégal et du monde entier. Elle donnera accès à une électricité abordable et fiable d’origine renouvelable ainsi qu’à de bons emplois locaux, tout en promouvant une planète en meilleure santé. Je suis fière de voir notre stratégie Global Gateway appuyer ce partenariat. » – Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

« Le Royaume-Uni se réjouit de soutenir le partenariat pour une transition énergétique juste avec le Sénégal, pays porteur de projets ambitieux visant à stimuler la croissance économique et à créer un avenir plus prospère. Ce partenariat apportera des investissements vitaux dans l’infrastructure en matière d’énergie renouvelable du Sénégal et contribuera à fournir un accès à une énergie propre et abordable pour tous. » – Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni.

« Il devient chaque jour plus évident que l’énergie propre est un élément fondamental de la construction d’une économie répondant aux exigences d’aujourd’hui et de demain. Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières et, à mesure que le monde progresse vers notre objectif commun de neutralité climatique d’ici à 2050, nous devons tous nous rassembler – les pouvoirs publics des différentes régions et le secteur privé – afin de trouver des solutions innovantes qui garantiront à nos enfants et à nos petits-enfants un accès à l’air pur et à l’eau propre, ainsi qu’à des emplois de qualité. C’est ce que le modèle du partenariat pour une transition énergétique juste permettra de faire au Sénégal, et au-delà. » – Justin Trudeau, Premier ministre du Canada.

« La BEI est un partenaire de longue date du Sénégal. Aux côtés des partenaires de l’Équipe Europe, la BEI joue pleinement son rôle de banque européenne du climat en aidant le Sénégal à honorer ses engagements internationaux au titre de l’accord de Paris. Nous renforcerons notre engagement au Sénégal et en Afrique afin de répondre aux besoins locaux, conformément aux priorités de l’Union européenne. » – Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« La crise climatique continuera de s’aggraver si nous ne prenons pas des mesures plus audacieuses pour aider les pays en développement à accélérer les investissements dans les énergies propres. Plus nous rassemblerons les secteurs public et privé, plus vite nous progresserons. Les ressources et le capital que ce partenariat apportera au Sénégal contribueront également à stimuler la croissance économique et à améliorer la santé publique dans le pays. Il s’appuiera sur les travaux menés par Bloomberg Philanthropies et ses partenaires visant à élargir l’accès à l’énergie propre en Afrique et à mettre fin à l’utilisation du charbon dans le monde entier, et servira à accélérer la dynamique à l’approche de la COP 28 ». – Michael R. Bloomberg, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’ambition et les solutions climatiques et fondateur de Bloomberg L.P. et de Bloomberg Philanthropies.

« La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour mobiliser les investissements dans les énergies propres et soutenir la transition vers la neutralité carbone dans les marchés émergents et les économies en développement. La GFANZ s’efforce d’éliminer les obstacles au flux de financements privés indispensables aux pays qui donnent l’exemple en matière de transition, en particulier au moyen de partenariats pour une transition énergétique juste. Dans le cadre de cet effort, le réseau africain de la GFANZ mobilise des fonds privés pour soutenir l’énergie durable et abordable sur le continent. Nous nous réjouissons de travailler avec l’État sénégalais et le groupe des partenaires internationaux pour soutenir le partenariat pour une transition énergétique juste avec le Sénégal. » – Mark Carney, coprésident de la GFANZ et envoyé spécial des Nations unies pour l’action climatique et la finance.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI est un partenaire solide du continent africain depuis plus de 55 ans. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans les technologies innovantes, l’énergie verte, l’eau, l’éducation, l’agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays sur tout le continent. Depuis le début de la pandémie, elle a prêté plus de 8,5 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés dans toute l’Afrique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.