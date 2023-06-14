La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili appuyée par l’Équipe Europe, qui soutient la filière chilienne de l’hydrogène renouvelable, contribue à l’objectif d’une énergie 100 % propre au Chili d’ici 2050.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de développement allemande KfW, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) et le ministère des finances de la République du Chili ont signé aujourd’hui, à Santiago du Chili, une déclaration d’intention visant à soutenir la filière chilienne de l’hydrogène renouvelable, en pleine croissance, via la plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe. Cette signature s’est déroulée en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président de la République du Chili, Gabriel Boric.

Cette déclaration d’intention a été signée par Kristin Lang, cheffe de la division Secteur public – Amérique latine et Caraïbes à la BEI, Mario Marcel Cullell, ministre des finances de la République du Chili, et José Miguel Benavente, vice-président exécutif de la CORFO.

Le but de cette plateforme est de soutenir la décarbonation de l’économie chilienne, de créer des emplois verts et des débouchés commerciaux pour les entreprises chiliennes et européennes, tout en contribuant à répondre à la demande européenne d’importation d’hydrogène renouvelable.

Dans le cadre de cette plateforme, la BEI et la KfW peuvent fournir à la République du Chili jusqu’à 200 millions d’EUR (100 millions d’EUR chacune), la CORFO étant l’organisme de mise en œuvre chargé d’acheminer les fonds vers des initiatives liées à l’hydrogène renouvelable. En outre, la Facilité d’investissement de l’UE pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LACIF) propose une subvention de 16,5 millions d’EUR. La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili qu’appuie l’Équipe Europe soutient l’ambition chilienne de voir les énergies renouvelables et propres devenir les principales sources de production, avec en ligne de mire 100 % d’énergie propre d’ici 2050.

« Ce projet illustre comment l’Équipe Europe peut unir ses forces pour soutenir une priorité d’investissement clé de Global Gateway, alignée sur l’ambitieux programme d’action climatique du Chili. BEI Monde est un partenaire naturel du Chili ; je suis fière de voir la coopération entre l’Europe et le Chili se développer grâce à des projets comme celui-ci », a déclaré Kristin Lang, cheffe de la division Secteur public – Amérique latine et Caraïbes à la BEI.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Chili

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2022 par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour des activités hors UE. Depuis que la banque de l’UE a débuté ses opérations au Chili en 1994, elle a prêté plus de 776 millions d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population chilienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.