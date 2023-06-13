Lancement officiel par le Premier Ministre du volet européen du « Projet d'accélération de la transformation numérique au Congo » avec un financement d’environ 27 milliards Francs CFA de l’Union européenne et de la Banque européenne d'investissement

Un investissement stratégique dans une priorité nationale s’inscrivant dans le développement de l’économie numérique à travers la stratégie « Congo Digital 2025 » qui met l’accent sur le e-citoyen, le e-gouvernement et le e-commerce ;

Un axe du Plan national de développement 2022-2026 à fort impact social et économique : développement des compétences numériques, création d’emplois et diversification de l’économie ;

Un projet qui vise en particulier la jeunesse et l’égalité du genre, en mettant l'accent en particulier sur le rôle des femmes dans la transformation numérique ;

Le 08 juin 2023, le Premier Ministre, Chef du gouvernement de la République du Congo, Anatole Collinet MAKOSSO, a officiellement lancé le volet européen du « Projet d'accélération de la transformation numérique » aux côtés du Monsieur Léon Juste IBOMBO, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, de S.E.M. Giacomo DUAZZO, Ambassadeur de l'UE et de Monsieur Nikolaos MILIANITIS, Représentant régional de la Banque européenne d'investissement (BEI).

L’objectif général du projet est d’accélérer la transformation numérique au Congo en tant que source d'emplois et vecteur d'une meilleure gouvernance, notamment en soutenant la modernisation des systèmes d'information de l'administration publique et le développement de l'économie numérique dans le pays.

Trois partenaires au développement sont mobilisés pour financier ce projet phare de 89.4 milliards de francs CFA. Le projet réunit un don de 10 milliards francs CFA de l'Union européenne, un prêt de 17 milliards Francs CFA de la Banque européenne d'investissement et un financement de la Banque Mondiale d’environ 61.4 milliards francs CFA. Il est entièrement aligné sur le Plan national de développement 2022-2026 et la stratégie « Congo Digital 2025 » et sera mis en œuvre par une unité de gestion de projet (UGP) sous la tutelle du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique.

Le volet européen de ce projet phare met l'accent sur le renforcement de la gouvernance à travers la digitalisation, l’amélioration de l'employabilité à travers le renforcement des compétences numériques de la population congolaise, la protection des données personnelles et la cyber sécurité et la mise en place des systèmes informatiques prioritaires, notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la santé.

Après la signature des accords relatifs à ce projet entre le Gouvernement de la République du Congo et l'UE et la BEI, et avant le début des activités de mise en œuvre du volet européen sur le terrain, cet évènement fait suite à la cérémonie de lancement des composantes de la Banque Mondiale du projet qui s'est déroulée en janvier 2023, sous le haut patronage du Premier Ministre.

Un projet à fort impact économique

Le projet vise notamment à appuyer la diversification de l’économie en République du Congo. Il s’agit d’une part de promouvoir une main-d’œuvre qualifiée capable de prospérer dans une économie numérique grâce au renforcement de compétences numériques conformément aux exigences des entreprises. D’autre part, en utilisant la numérisation pour améliorer la gouvernance, le projet vise notamment de contribuer à l'amélioration des services publics pour les citoyens et les entreprises, à une administration publique plus efficace, en contribuant ainsi à l'amélioration du climat des affaires et de l'investissement.

Un projet pour l’inclusion sociale des jeunes et l’autonomisation des femmes

Réduire les inégalités et renforcer l’inclusion sociale à travers la digitalisation tout en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes constitue une autre des priorités de ce projet. D’une part, en développant les compétences numériques des jeunes et en instaurant un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. D’autre part, en encourageant une forte participation des femmes et des filles à travers des actions dédiées. Grâce à cette approche, ces dernières auront désormais une meilleure égalité d'accès à la formation aux compétences numériques qui visent à améliorer l'accès au marché du travail, donc contribuer en priorité à l’autonomisation économique des femmes.

Un projet solidaire, à forte collaboration institutionnelle

L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale sont des partenaires solides des pays africains depuis plus d'un demi-siècle. Cet engagement au Congo renforce encore leur présence en Afrique avec une forte collaboration entre ces institutions. Au cours de la dernière décennie, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale ont investi dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, l’économie numérique, la santé et les affaires dans plus de 40 pays à travers le continent Africain.

« Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement (BEI) soutienne un projet aussi important pour le développement du Congo Brazzaville. En contribuant à la fois financièrement et techniquement à ce projet, la BEI démontre son engagement à développer une vision stratégique d'envergure au bénéfice de la population locale. Je tiens à remercier la République du Congo Brazzaville pour la confiance témoignée à notre institution et la qualité de notre partenariat depuis de nombreuses années. Au nom de la BEI, je tiens à réitérer notre volonté d'accompagner la République du Congo dans la réalisation de ses objectifs de développement et de ses priorités nationales. Notre engagement pour l'Afrique se traduit non seulement à travers ce projet mais plus généralement à travers la BEI Global, notre nouvelle branche dédiée au développement. Notre ambition est de soutenir l'initiative Global Gateway de l'UE et des secteurs clés dans les pays du continent africain tels que l'innovation, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'eau, l'agriculture et les transports. »

Monsieur Thomas Östros – Vice-président de la Banque européenne d’investissement

« Nous rendons un hommage déférent, à son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l'Etat, qui, en visionnaire éclairé, a inscrit dans le Plan National de Développement (PND) 2022-2026 : une économie forte diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive, traduction de son projet de société "Ensemble poursuivons la marche". »

Monsieur Léon Juste IBOMBO - Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique