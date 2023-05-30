Inauguration officielle du bureau de la BEI par le vice-président Mourinho, la ministre du plan et du budget du Brésil, et des représentants de l’UE lors d’un événement organisé à Brasilia.

Cette nouvelle représentation permettra d’intensifier les opérations et de renforcer encore l’impact du soutien financier et technique de la BEI au Brésil.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la plus grande banque publique internationale au monde, a officiellement ouvert son premier bureau couvrant le Brésil lors d’un événement de lancement organisé à Brasilia. Le nouveau bureau de la BEI sera situé dans les locaux de la délégation de l’UE. Il permettra de renforcer le partenariat de l’Union européenne avec le Brésil, d’accroître la capacité opérationnelle de BEI monde, sa nouvelle branche, et de nouer des relations plus étroites avec les autorités nationales, les promoteurs de projets, ainsi que les organisations et institutions financières locales. Ce faisant, la banque de l’UE espère accélérer la mise en œuvre de nouvelles initiatives et améliorer l’identification et la préparation des projets, l’obtention de financements et leur réalisation conformément aux meilleures pratiques. BEI Monde continuera à appuyer le secteur public et souhaiterait intensifier le soutien qu’elle propose au secteur privé au Brésil.

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration du bureau de la BEI à Brasilia, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Renata Amaral, directrice du secrétariat des affaires internationales du ministère du plan et du budget du Brésil, ont été rejoints par Ignacio Ybáňez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil, Félix Fernández-Shaw, directeur pour l’Amérique latine à la Commission européenne, ainsi que par des représentants de haut niveau, des agents de l’État, des partenaires locaux, des institutions de financement du développement, des établissements financiers locaux et d’autres parties prenantes.

« En travaillant ensemble, en mettant en commun leurs ressources et leur savoir-faire, l’UE, les États membres et les banques de développement comme la BEI déploient la stratégie « Global Gateway », l’offre positive de l’UE en matière de connexions fiables et durables avec nos pays partenaires. À l’approche du sommet Union européenne-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, qui se tiendra en juillet, nous travaillons avec nos partenaires pour proposer un programme d’investissement « Global Gateway ». Au Brésil, la stratégie « Global Gateway » contribuera à une croissance durable, à la création d’emplois, ainsi qu’à une transformation verte, numérique et inclusive de l’économie. L’ouverture du bureau de la BEI au Brésil renforcera cette coopération importante » a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

« Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine et nous sommes déterminés à continuer de soutenir des projets cruciaux tant ici que dans l’ensemble de la région. La BEI a mis plus de 5,4 milliards d’EUR de financement à la disposition du Brésil depuis 1997. En tant que banque européenne du climat et membre de l’initiative « Global Gateway », nous avons créé BEI Monde, une nouvelle branche dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement. Grâce à ces partenariats solides et au nouveau bureau de la BEI à Brasilia, nous renforcerons notre présence au Brésil et dans la région dans les années à venir », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Ignacio Ybáňez Rubio, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne au Brésil : « L’Union européenne est déterminée à soutenir les investissements au Brésil. Cette première présence permanente de la BEI, l’institution de financement à long terme de l’UE, renforcera la coopération entre les partenaires européens et brésiliens, et permettra aux projets locaux de bénéficier de l’expertise unique de la BEI dans les domaines de la technique, de l’énergie, de l’eau et du secteur privé. L’Équipe Europe contribue à bâtir un avenir meilleur pour la population brésilienne. »

Marco Diogo, nouveau chef du bureau de représentation de la BEI au Brésil : « Témoignage clair de notre dévouement profond à l’égard du Brésil, l’ouverture du bureau de représentation de la BEI à Brasilia aidera BEI Monde à renforcer la coopération dans le pays. Grâce à la présence permanente de la BEI au Brésil, nous entendons accroître notre coopération avec la Commission européenne, ainsi que d’autres partenaires et donateurs afin d’apporter un soutien plus ciblé à des projets clés dans le pays dans le cadre de l’initiative Global Gateway. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2022 par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour des activités hors UE. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE y a débuté ses opérations en 1997, elle a accordé plus de 5,4 milliards d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne. Le Brésil représente environ 40 % du portefeuille de la BEI en Amérique latine.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.