Soutenue par la BEI et l’Union européenne (UE), la CGEM publie un guide sur la décarbonation à destination des entreprises marocaines

Ce guide digital et didactique a été élaboré par l’assistance technique du Programme pour les échanges commerciaux et la compétitivité

Il s’agit d’un guide modulable destiné à comprendre les enjeux et s’engager dans une démarche pérenne de décarbonation

La CGEM, avec le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), via BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au développement, ainsi que l’Union européenne (UE), a lancé un guide digital et didactique sur la décarbonation à destination des entreprises marocaines. Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité (« Trade and Competitiveness Programme »), développé par la BEI avec le soutien financier de l’UE.

Cet appui s’inscrit dans le cadre des objectifs du Partenariat Vert Maroc-UE signé en octobre 2022. Il représente une illustration concrète de l'engagement de l'UE et de la BEI, aux côtés du Maroc, pour soutenir les entreprises dans leur transition verte.

Un guide modulable pour les entreprises marocaines de toute taille et tous secteurs

Élaboré en collaboration avec les experts mobilisés dans le cadre de l’assistance technique du Programme pour les échanges commerciaux et la compétitivité, ce guide évolutif propose des étapes claires ainsi que des solutions concrètes pour aider les entreprises de toute taille et tous secteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en vue d’avancer sur une trajectoire de neutralité carbone. Il offre en outre, des exemples de bonnes pratiques et des témoignages d'entreprises ayant réussi leur transition.

Un parcours simplifié autour de quatre thématiques

Le guide de la décarbonation propose un parcours simplifié adapté aux besoins spécifiques des entreprises, afin de mieux appréhender les enjeux liés au processus de décarbonation sur les plans climatique, réglementaire et de compétitivité. Il présente l’offre de formation et d’assistance technique disponible aux entreprises pour réaliser notamment leur bilan carbone. Il recense également l’ensemble des programmes de financement adaptés, tout en fournissant des études de cas et des exemples de technologies pertinentes. Enfin, la décarbonation étant un processus continu, le guide est alimenté d’actualités sur les volets réglementaire et technologique, ainsi que d’une section relative aux certifications disponibles, pour permettre aux entreprises de rester au fait des dernières avancées en la matière.

Anticiper les mutations mondiales

Face à la crise climatique et à l'évolution des exigences réglementaires mondiales en matière de neutralité carbone, de même celles imposées par les donneurs d’ordre internationaux, les entreprises ont en effet tout à gagner à anticiper ces mutations mondiales, en produisant des biens et des services à moindre teneur en carbone.

"La décarbonation est devenue une nécessité qui s'impose à toutes les entreprises pour répondre aux défis environnementaux, mais aussi pour améliorer leur compétitivité. Parfaitement conscient des enjeux de la transition verte et des opportunités qui en découlent, le secteur privé marocain s’est progressivement et rapidement engagé sur cette voie, en adéquation avec l’ambitieuse stratégie de développement durable adoptée par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste" a souligné M. Chakib ALJ, Président de la CGEM. "Malgré les défis que peuvent engendrer le Green Deal et le MACF, les entreprises marocaines voient ces derniers comme une occasion pour booster la compétitivité de la production marocaine et positionner le Maroc au centre des chaînes de valeur industrielles et logistiques régionales et mondiales. Ce guide de la décarbonation que nous lançons aujourd’hui vise à accompagner cette dynamique" a-t-il ajouté.

« La transition vers la neutralité carbone est un défi majeur pour les entreprises marocaines. C’est pourquoi la BEI, à travers BEI Monde, est déterminée à les accompagner dans cette transformation vers des modèles plus sobres en carbone. Ce guide interactif et didactique est un outil unique, conçu pour aider les entreprises à adopter des pratiques innovantes pour un avenir plus vert et compétitif » a déclaré M. Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de la BEI responsable des financements au Maroc. Et d'ajouter : « Ce guide sur la décarbonation des entreprises marocaines est une étape importante dans ce processus de décarbonation, et nous sommes ravis de la coopération très fructueuse avec la CGEM. Notre objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines dans les chaînes de valeur mondiales ».

Madame Patricia Pilar Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc a ainsi déclaré : « La publication de ce guide destiné aux entreprises marocaines est une illustration concrète de notre partenariat avec la CGEM et la BEI en faveur de l’amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines. La décarbonation de nos économies et des activités des entreprises est devenue une nécessité absolue face à l’urgence climatique mais aussi une opportunité pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines. La décarbonation est un investissement indispensable en faveur d’un environnement plus sain pour nos enfants et les générations futures. Il s’agit d’un processus qui soulève beaucoup de questions auxquelles ce guide a pour ambition de répondre. Cette action avec nos partenaires s’inscrit parfaitement dans le cadre du partenariat vert signé avec le Maroc et qui nous engage à travailler ensemble pour faire face à l’urgence climatique qui ne connait pas de frontières. Et le secteur privé a un rôle primordial à jouer dans ce partenariat. »

Accéder au guide

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport, le développement urbain ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

L’Union européenne au Maroc

L'Union européenne, fruit d'un partenariat économique et politique entre 27 pays européens, joue un rôle majeur sur la scène internationale, par la diplomatie, les échanges commerciaux, l’aide au développement et la coopération avec les organisations internationales.

L’Union européenne au Maroc a pour objectif principal d'œuvrer à la mise en œuvre du partenariat entre l'UE et le Maroc : accompagner financièrement le processus de réformes politiques, économiques et sociales, ainsi que négocier et mettre en œuvre des accords commerciaux bénéfiques pour l'UE et le Maroc.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

La CGEM est la voix du secteur privé au Maroc. Elle s’est imposée comme le représentant officiel du secteur privé auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des institutionnels.

La CGEM compte 90.000 membres directs et affiliés, dont 95% de TPME. À travers ses 37 Fédérations professionnelles statutaires, la CGEM couvre l’ensemble de l’activité économique du Maroc.