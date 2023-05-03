3,8 milliards d’EUR pour les transports durables

1,2 milliard d’EUR pour les énergies propres

998 millions d’EUR pour l’innovation des entreprises

625 millions d’EUR pour l’éducation

L’examen à mi-parcours de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie confirme l’engagement de la Banque en faveur des énergies vertes

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 6,6 milliards d’EUR à l’appui des transports durables, des énergies propres, de l’innovation des entreprises et de l’éducation en Europe et ailleurs.

« Les nouveaux financements que la BEI a approuvés ce jour soutiendront des investissements visant à accroître l’utilisation des transports durables, à renforcer le recours aux énergies renouvelables et à accélérer l’innovation dans le domaine des véhicules électriques. La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie a joué un rôle déterminant pour permettre à la Banque de promouvoir la transition verte. Depuis son adoption, nous avons continué à augmenter notre soutien aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à l’innovation dans le secteur de l’énergie. Elle a aidé la banque de l’UE à apporter une contribution décisive à la réalisation des objectifs de développement durable et aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat. C’est ce qu’a permis de confirmer l’examen à mi-parcours, dont l’adoption, ce jour, permettra à la Banque de continuer à jouer un rôle central dans la politique énergétique et climatique de l’Europe », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Examen à mi-parcours de la politique de prêt dans le secteur de l’énergie

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’administration a validé l’examen à mi-parcours de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie et s’est félicité de l’augmentation significative des financements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que du soutien à l’innovation énergétique et en faveur de nouvelles infrastructures de réseau électrique et de stockage nécessaires à une meilleure intégration des énergies renouvelables. De 11,6 milliards d’EUR en 2020, le volume des prêts au secteur de l’énergie est passé à 19,4 milliards d’EUR en 2022, soit plus d’un quart du total des financements de la BEI.

Au mois d’octobre dernier, la BEI a décidé d’augmenter ses financements au secteur de l’énergie de 30 milliards d’EUR d’ici à 2027 à l’appui du plan REPowerEU.

La politique de prêt dans le secteur de l’énergie approuvée en 2019 demeure inchangée et, dans le cadre de l’examen à mi-parcours, la BEI a mis à jour les annexes techniques afin de tenir compte de l’adoption de la taxonomie de l’UE et de confirmer son engagement en faveur des énergies propres et la non-admissibilité à ses financements des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation.

3,8 milliards d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouveau soutien de 3,8 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans le secteur des transports urbains durables.

Citons notamment l’approbation de plus de 2 milliards d’EUR pour de nouveaux investissements visant à mettre à niveau et à moderniser le réseau ferroviaire tchèque, en particulier par le déploiement de la technologie du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et l’amélioration de la sécurité des passages à niveau.

La BEI a également accepté de financer divers travaux de modernisation sur le réseau de métro de Madrid afin d’en améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité, sur une ligne de chemin de fer de 120 km en vue de relier l’Albanie au réseau ferroviaire européen et sur des axes routiers dans le nord-ouest et l’est de la Roumanie.

1,2 milliard d’EUR pour les énergies propres

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son feu vert à 1,2 milliard d’EUR de nouveaux financements destinés à accroître l’utilisation des énergies renouvelables. Ce montant englobe un soutien au déploiement à grande échelle de panneaux solaires en toiture sur des entrepôts et des centres de distribution en Europe centrale et orientale et le financement de projets liés aux énergies renouvelables en Espagne, au Portugal et en Allemagne relevant de l’initiative REPowerEU.

998 millions d’EUR pour l’innovation des entreprises

Le Conseil d’administration a validé un nouveau concours à des travaux de recherche-développement sur la technologie relative aux batteries des véhicules électriques et la fabrication à grande échelle de batteries pour ces véhicules.

625 millions d’EUR pour l’éducation

Il a également donné son aval à des financements visant à soutenir la construction de 11 nouveaux établissements scolaires en Autriche et d’une nouvelle école de commerce en Irlande.

