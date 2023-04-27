Atea ASA signe un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement pour soutenir ses activités de R-D et ses investissements dans cinq pays nordiques et baltes.

Atea mettra à niveau ses installations et ses activités de soutien dans les domaines de la logistique, de l’informatique de groupe et des centres de données, en mettant l’accent sur le renforcement de la sécurité et de la souveraineté des données dans l’UE.

Plus de la moitié des investissements seront mis en œuvre au Danemark et près d’un quart en Suède, le reste allant à l’appui d’activités en Finlande, en Lettonie et en Lituanie.

Atea ASA, une société spécialisée dans les infrastructures informatiques, a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI) pour soutenir ses activités dans divers pays nordiques et baltes de l’UE. Ce financement, qui sera réparti entre trois domaines d’investissement thématiques, devrait contribuer à améliorer la sécurité des données et à soutenir l’objectif européen global de souveraineté des données. Il servira à agrandir et à améliorer les installations d’hébergement basées dans des pays de l’UE.

L’investissement en trois volets vise l’expansion des capacités des centres de données existants situés en Suède, au Danemark, en Finlande, ainsi qu’en Lituanie – où le bâtiment lui-même sera également agrandi –, la modernisation et l’harmonisation des plateformes informatiques mondiales de la société basées en Lettonie, en Suède et au Danemark, ainsi que l’amélioration de l’efficacité et de la gamme des services du nouveau centre logistique d’Atea en Suède. Ces opérations permettront d’accroître les capacités et l’efficacité d’Atea, ce qui améliorera la prestation de services informatiques à ses clients, principalement du secteur public.

Robert Giori, directeur financier d’Atea : « La mission d’Atea est de “construire l’avenir grâce à l’informatique” et de soutenir la transformation numérique de ses clients en Europe. Nous sommes convaincus que les technologies de l’information, combinées aux connaissances et à la créativité, peuvent améliorer la productivité et le niveau de vie dans toute la société. Nos professionnels de l’informatique aident les clients à tirer le meilleur parti de leurs investissements informatiques et à relever des défis dans des domaines tels que la sécurité informatique et la durabilité. La BEI a choisi de soutenir nos programmes d’expansion, nous lui en sommes très reconnaissants, et nous nous engageons à œuvrer à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’autonomie des données, de souveraineté des données et de protection de l’environnement. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce type d’investissement est d’une importance fondamentale pour la sécurité et la souveraineté des données en Europe. Atea a de solides antécédents en la matière, mais aussi la volonté de continuer à s’améliorer et à se moderniser. L’utilisation des données continuera de croître, ce qui nécessitera d’étoffer en parallèle les capacités de stockage et de gestion. Nous sommes heureux de soutenir financièrement cette évolution. En outre, cet investissement devrait avoir des retombées positives importantes sur la croissance, l’innovation et la compétitivité dans les pays nordiques et baltes. »

Atea fournit des infrastructures informatiques et des services associés aux entreprises et aux organismes du secteur public dans les pays nordiques et baltes. Elle donne un coup de pouce à la transition numérique de secteurs clés, ce qui renforcera par ricochet la position industrielle et l’innovation européennes.

Fondée en 1968, la société mère d’Atea était pionnière sur le marché émergent des technologies de l’information en Norvège. Elle est devenue le plus grand fournisseur d’infrastructures informatiques et de services associés sur le marché norvégien et est entrée à la Bourse d’Oslo en 1985. Atea s’est beaucoup développée depuis et emploie aujourd’hui plus de 7 500 professionnels dans 85 villes de pays nordiques et baltes. Elle fournit des infrastructures informatiques et des services associés aux entreprises et aux organismes du secteur public.