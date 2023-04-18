La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie à CaixaBank une ligne de crédit d’environ 330 millions de dirhams (30 millions d’euros) pour faciliter le soutien aux MPME marocaines

Ce financement entre dans le cadre de l’initiative « Tajawouz » pour favoriser l'inclusion financière des MPME marocaines via des institutions financières spécialisées

Ce financement s'aligne sur les objectifs du gouvernement marocain en matière de politique industrielle et d’intégration des MPME dans les chaînes de valeur mondiales

La Banque européenne d’investissement (BEI) via BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au développement et aux partenariats internationaux, et CaixaBank annoncent la signature d’un contrat de financement d’environ 330 millions de dirhams (30 millions d’euros) pour renforcer le soutien aux micros, petites et moyennes entreprises marocaines (MPME). Cette opération entre dans le cadre de l’initiative « Tajawouz », qui vise en particulier à soutenir les banques commerciales à atteindre un plus grand nombre de MPME, leur permettant ainsi de bénéficier d'un plus large choix de financements et de conditions d’emprunt optimales. L'initiative « Tajawouz » soutient également les objectifs du Partenariat vert signé entre l'UE et le Maroc en octobre 2022.

CaixaBank cible en effet les MPME ayant de forts liens avec l'Europe, dans les secteurs et chaînes de valeur bénéfiques aux économies des deux côtés de la Méditerranée. Elle s'appuie sur son expertise et son expérience en Espagne pour apporter des innovations sur les produits de financement des MPME sur le marché marocain.

Cette opération est par ailleurs pleinement alignée sur les objectifs du gouvernement marocain en matière d’accompagnement des PME ainsi que sur son programme de développement industriel, qui souligne l'importance d'intégrer les entreprises marocaines dans les chaînes de valeur mondiales tout en renforçant leurs normes techniques, environnementales, sociales et de gouvernance ainsi que leur productivité. Ce financement aidera par ailleurs à mieux répondre aux normes et exigences des acheteurs européens, augmentant ainsi la compétitivité des entreprises marocaines.

Ce prêt doit permettre à la succursale marocaine de CaixaBank d’augmenter ses financements en dirhams marocains (MAD) en faveur des fournisseurs locaux de grandes entreprises marocaines. Dans ce cadre, des fonds supplémentaires de l’Union européenne pourront être utilisés pour protéger les petites entreprises des risques de change.

« De nombreuses micros, petites et moyennes entreprises au Maroc ont du mal à investir et à se développer. C’est pourquoi la BEI à travers BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée au développement hors de l’UE, s’est fixé comme objectif de les financer et de les accompagner davantage, renforçant ainsi notre soutien à l’économie marocaine, à l’inclusion financière et à la création d’emplois » a déclaré le Vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix. Et d’ajouter : « A travers ce premier prêt à la succursale marocaine de CaixaBank, notre objectif est de toucher davantage d’entreprises détenant ou créant de nouvelles niches pour le marché tout en leur facilitant l’accès au financement ainsi que leur intégration dans les chaînes de valeur locales et internationales ».

Pour sa part, Ignacio Pino, responsable pays de CaixaBank au Maroc a déclaré : « CaixaBank, première banque d'Espagne, s'engage à financer les entreprises et à soutenir le tissu industriel. C'est également le cas au Maroc, où nous sommes présents depuis 15 ans avec une licence bancaire et trois bureaux, dans les villes de Casablanca, Tanger et Agadir. Nous sommes fiers de la confiance que la BEI accorde à l'entité, avec ce prêt inaugural qui, nous l'espérons, pourra être un coup de pouce pour les micro, petites et moyennes entreprises marocaines dans leur quotidien. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

CaixaBank

CaixaBank est le premier groupe financier en Espagne avec un volume d'actifs de plus de 590 milliards d'euros et une position pertinente au niveau européen. De plus, CaixaBank a une forte présence au Portugal, où elle contrôle 100% de BPI. Le groupe compte plus de 20 millions de clients, le plus grand réseau d'agences et de guichets automatiques en Espagne et au Portugal, et le leadership de la banque numérique, avec plus de 11 millions de clients numériques.

CaixaBank dispose d'une licence bancaire au Maroc depuis 2009, où elle dispose de trois bureaux -à Casablanca, Tanger et Agadir-. De là, elle offre des services de commerce extérieur et de banque d'entreprise aussi bien aux entreprises espagnoles déjà implantées dans le pays ou ayant des perspectives d'entrée sur le marché marocain qu'aux grandes entreprises marocaines et multinationales.