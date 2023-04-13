La Société de financement du développement international des États-Unis (DFC) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération pour recenser et soutenir de nouveaux investissements à l’échelle mondiale. Le président de la BEI, Werner Hoyer, et le PDG de la DFC, Scott Nathan, ont procédé à la signature lors d’un événement organisé en marge des réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Le protocole d’accord entre la DFC et la BEI s’appuie sur le partenariat transatlantique entre les États-Unis et l’UE ainsi que sur l’engagement conjoint des deux organisations en faveur des valeurs démocratiques et des secteurs d’investissement prioritaires. Il ouvrira la voie à la mise en œuvre de projets en Afrique, dans la région indopacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient ainsi que dans les Balkans occidentaux. Les investissements potentiels seront axés sur des domaines stratégiques tant pour l’Union européenne que pour les États-Unis, notamment la sécurité énergétique, les technologies de l’information et de la communication (TIC), les services et les infrastructures de santé, l’eau et l’assainissement, l’action pour le climat et les solutions fondées sur la nature.

Le protocole d’accord signé ce jour met l’accent sur les efforts déployés par les deux organisations pour mobiliser le secteur privé à l’appui d’investissements conjoints à l’échelle mondiale, par la collaboration dans le cadre d’initiatives et de projets communs.

Scott Nathan, PDG de la DFC : « La DFC se réjouit à la perspective d’une collaboration plus étroite avec la BEI. La mobilisation de capitaux privés à l’appui de secteurs clés dans les pays en développement est essentielle pour accroître l’accès à une énergie fiable et durable, combler la fracture numérique en toute sécurité, favoriser la sécurité et la résilience des systèmes et des infrastructures de santé et améliorer l’accès aux services essentiels d’eau et d’assainissement. Le protocole d’accord souligne notre objectif commun d’investir aux côtés du secteur privé dans des possibilités qui feront avancer les priorités des États-Unis et de l’UE en matière de développement et de politique étrangère. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous nous félicitions vivement de l’accord signé aujourd’hui. La garantie d’un avenir stable pour nos populations et notre planète passe par la mise en œuvre d’investissements plus connectés, à plus fort impact et plus stratégiques dans le monde entier, ce pour quoi le partenariat entre les États-Unis et l’UE est essentiel. Le partenariat avec la DFC consiste en une mise en commun concrète de nos forces et de notre savoir-faire pour canaliser des financements vers des projets qui peuvent nous aider à faire face aux changements climatiques, à la crise énergétique ainsi qu’aux menaces en matière de cybersécurité. Des efforts communs à l’appui du développement peuvent avoir un impact sur les populations partout dans le monde et améliorer notre sécurité et notre bien-être collectifs. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Nous honorons aujourd’hui un engagement important du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis (CCT), à savoir soutenir les économies des pays en développement et des pays émergents par des investissements stratégiques. Ce protocole d’accord avec la BEI et la DFC met l’accent sur le financement dans les domaines, entre autres, des infrastructures numériques, de la cybersécurité et de la connectivité sécurisée. Il témoigne de l’objectif du partenariat transatlantique d’exercer un impact positif à l’échelle mondiale, sur la base de nos valeurs communes, et j’espère que nous verrons la mise en place d’autres initiatives de ce genre à l’avenir. »

Informations générales

La BEI soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement ainsi que des petites et moyennes entreprises. BEI Monde met en œuvre les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.

La Société de financement du développement international des États-Unis (DFC) s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux enjeux les plus décisifs qui se posent à l’heure actuelle dans les pays en développement. Elle investit dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, la santé, les infrastructures critiques et les technologies. La DFC apporte également des financements à des petites entreprises et à des entrepreneuses dans l’optique de créer des emplois dans les pays émergents. Ses investissements suivent des normes rigoureuses et respectent l’environnement, les droits humains et les droits des travailleurs.