Au minimum 70 % du montant bénéficieront à des entreprises situées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion.

Quelque 30 % au moins du financement appuieront des investissements dans la transition énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Mediocredito Centrale (MCC) ont conclu un nouvel accord de financement de 200 millions d’EUR pour soutenir la transition écologique des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Italie, en mettant l’accent sur celles actives dans le centre et le sud du pays.

Cet accord, qui consolide encore l’excellente relation de travail entre les deux institutions, prévoit que la BEI fournira 100 millions d’EUR en faveur des entreprises à un taux favorable sur trois ans, de 2023 à 2025, la MCC apportant 100 millions d’EUR supplémentaires aux mêmes fins.

Concrètement, l’accord final entre la BEI et la MCC stipule ce qui suit :

au minimum 70 % du montant seront alloués au financement d’entreprises implantées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Campanie, la Calabre, les Marches, la Molise, les Pouilles, la Sardaigne, la Sicile et l’Ombrie ;

au moins 30 % du crédit contribueront à la lutte contre les changements climatiques grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et du cycle des déchets ;

au minimum 70 % des ressources iront à des projets promus par des PME et 30 % à ceux mis en œuvre par des ETI.

La nouvelle ligne de crédit permettra l’octroi de prêts d’une durée maximale de dix ans pour couvrir les besoins de liquidités à moyen et long terme des entreprises, chaque prêt ne pouvant dépasser 12,5 millions d’EUR et devant s’accompagner du transfert d’un avantage financier aux entreprises d’au moins 25 points de base par rapport à la tarification normalement en vigueur au moment de la demande de décaissement.

En outre, les ressources de la BEI contribueront à répondre aux besoins de financement du groupe bancaire MCC et pourront également permettre l’octroi de financements par Banca Popolare di Bari S.p.A.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La promotion de la durabilité environnementale et de la cohésion de l’UE sont deux priorités essentielles pour la BEI et à l’origine de sa création il y a plus de 60 ans. » « Grâce à cette opération et au réseau local de la MCC, nous atteindrons des centaines d’entreprises sur le terrain, principalement dans le centre et le sud de l’Italie, en leur offrant de nouveaux financements à des conditions favorables pour promouvoir la transition écologique du pays. »

Elena De Gennaro, directrice financière de la Mediocredito Centrale : « Cet accord majeur entre la MCC et la BEI permet à notre banque d’offrir une forme supplémentaire de financement aux entreprises actives en Italie et, plus particulièrement, dans le centre et le sud du pays. Le soutien aux PME et aux ETI est une pierre angulaire de la mission de la Mediocredito Centrale, d’autant plus s’il contribue à la transition vers une économie plus durable. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a fourni plus de 45 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Mediocredito Centrale (MCC)

La Mediocredito Centrale est une banque du secteur public détenue à 100 % par le groupe Invitalia, qui appartient à son tour au ministère italien de l’économie et des finances. Elle a consolidé son rôle institutionnel de promotion de la croissance et de la compétitivité du pays, en particulier dans le sud, en créant le groupe bancaire Mediocredito Centrale, qui comprend Banca Popolare di Bari et Cassa di Risparmio di Orvieto. MCC poursuit trois objectifs principaux, à savoir soutenir l’entrepreneuriat en Italie, faciliter l’accès des PME au crédit et appuyer les investissements dans les secteurs productifs et la recherche-développement, en accordant des prêts à des conditions favorables. Pour plus d’informations, voir www.mcc.it.