La Banque européenne d’investissement (BEI) a prêté plus de 600 millions d’EUR en 2022 à l’appui de l’action en faveur du climat afin d’accélérer la transition écologique en Hongrie.

L’année dernière, la BEI a notamment accordé des financements pour la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels et l’acquisition de trains électriques.

La BEI et EXIMBANK se sont associées pour fournir 100 millions d’EUR aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) afin de soutenir de nouveaux investissements et l’action pour le climat.

L’année dernière, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont signé de nouveaux financements d’un montant total de 804 millions d’EUR pour des investissements prioritaires sur l’ensemble du territoire de la Hongrie.

En 2022, la BEI est notamment intervenue à l’appui de l’énergie, des transports et de l’innovation, ainsi que des PME et des ETI. Trois quarts du montant total signé dans ces secteurs sont allés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale. En particulier, la BEI a soutenu la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels et l’installation de systèmes d’énergie renouvelable à usage domestique dans tout le pays. L’objectif visé dans le cadre de ce projet qui relève du programme de rénovation des habitations lancé par la Hongrie en 2021 est de déployer des investissements visant les économies d’énergie dans les logements. Le financement correspond à une deuxième tranche venant s’ajouter à un prêt vert de la BEI signé en 2021 et soutient différents types de rénovations et de modernisations aux fins d’une meilleure efficacité énergétique.

La banque de l’UE a également apporté un soutien ciblé pour de nouveaux bus et trains régionaux plus sûrs, plus confortables et respectueux de l’environnement, ainsi que pour l’amélioration du réseau routier du pays. Elle a en outre mis 100 millions d’EUR à la disposition des PME et des ETI en s’associant à EXIMBANK. Grâce à ce partenariat, EXIMBANK pourra proposer des financements à des taux concurrentiels et accessibles et atteindre ainsi un nombre plus élevé de bénéficiaires potentiels.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Notre soutien dans le domaine des logements intermédiaires économes en énergie, des transports publics plus sûrs et plus propres et des financements verts pour les PME et les ETI aide la Hongrie à accélérer sa transition vers un avenir plus vert et plus prospère pour toutes et tous. Dans cette optique, le Groupe BEI se concentre en particulier sur les investissements verts dans le secteur ferroviaire, le développement des infrastructures, l’énergie et le financement des PME et des ETI. »

Les Services de conseil de la BEI aident la Hongrie à attirer plus de 22 milliards d’EUR d’investissements

En 2022, les Services de conseil de la BEI ont apporté un soutien consultatif sur mesure renforcé aux entités publiques et privées en lien avec des thématiques telles que les changements climatiques, les transports et la recherche-développement. En janvier 2023, les experts de la BEI avaient 27 missions de conseil en cours, alors que plus de 140 ont été clôturées à ce jour. Depuis 2006, à eux seuls, les services de Jaspers ont soutenu la préparation de projets d’investissement d’une valeur de près de 22 milliards d’EUR dans plusieurs secteurs dont, entre autres, les transports, l’eau, la santé, la recherche et l’économie circulaire.

Informations générales

Présente en Hongrie depuis 1990, la BEI y a acheminé plus de 24 milliards d’EUR de financements pour des projets soutenant l’économie du pays. La BEI, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites entreprises, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 120 pays du monde entier.

Depuis sa création, le FEI a accordé 289 millions d’EUR de financements en Hongrie dans le cadre de 29 contrats. Ces investissements devraient mobiliser quelque 2,5 milliards d’EUR de financements et à ce jour, ils ont permis de soutenir plus de 147 000 emplois. Le FEI fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social et l’inclusion, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.