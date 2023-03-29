© Toivo Group Oyj

Toivo Group Oyj et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un prêt vert de 60 millions d’EUR destiné à financer 19 projets d’aménagement de bâtiments résidentiels à haute performance énergétique. Cet accord soutiendra la construction de plus de 700 appartements en Finlande, principalement dans la région d’Helsinki, mais aussi dans les régions de Tampere et de Turku.

Les logements construits dans le cadre de ces projets seront des appartements de petite et de moyenne dimension, confortables et économes en énergie, qui font l’objet d’une forte demande en Finlande. Les immeubles résidentiels satisfaisant à des normes élevées d’efficacité énergétique devraient contribuer de manière significative au plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles, et à l’objectif collectif de parvenir à zéro émission nette.

Ces projets répondent à la priorité accordée par la BEI à l’octroi de prêts à l’appui des énergies propres et respectent les critères d’efficacité énergétique applicables aux nouveaux bâtiments résidentiels. Le prêt sera donc entièrement consacré à l’action pour le climat, conformément aux critères de la BEI en vigueur en matière d’atténuation des changements climatiques pour les bâtiments neufs.

Markus Myllymäki, directeur général du groupe Toivo : « Nous sommes très heureux de cette première collaboration avec la BEI, reconnaissance de notre savoir-faire et de nos nombreuses années d’activité dans le domaine de la construction durable et de l’efficacité énergétique. Le financement de la BEI nous permettra de mettre en œuvre un modèle économique de type “concevoir, construire et posséder” et, surtout, d’aider l’Europe à abandonner les sources d’énergie fossiles. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe Toivo pour réaliser de nouveaux bâtiments résidentiels à haut rendement énergétique en Finlande. Ce projet est spécifiquement axé sur l’efficacité énergétique des bâtiments, qui constitue une priorité fondamentale dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, un élément essentiel de REPowerEU ainsi que l’un des moyens les plus efficaces de faire face à la crise énergétique actuelle et d’atténuer les changements climatiques. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI, l'institution de financement à long terme de l'Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l'UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos de Toivo

Toivo est une société immobilière finlandaise fondée en 2015. Son activité se concentre sur la conception de projets et la propriété à long terme d’appartements. Le modèle économique de l’entreprise est unique, car il couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’immobilier – de la conception et de la construction d’un projet à la possession, à la gestion et à la location d’un bien immobilier achevé. Toivo gère l’ensemble du cycle de vie des biens immobiliers avec sa propre équipe, de l’aménagement des terrains nus aux négociations de contrats de location et à l’entretien de biens immobiliers. Ce faisant, Toivo est en mesure de générer de la valeur ajoutée pour ses clients, ses actionnaires et ses parties prenantes.

La stratégie de Toivo est de réaliser des biens immobiliers conformément au concept de l’entreprise. L’objectif est de générer une forte marge au niveau de la conception et un rendement stable et attrayant, permettant ainsi la propriété à long terme et la génération d’une valeur ajoutée plus élevée pour les clients de Toivo. Toivo dispose d’une équipe de spécialistes qualifiée, dotée de solides antécédents dans le secteur de l’immobilier. Les membres de l’équipe de Toivo ont participé à la conception et à la construction de plus de 17 000 appartements, et ils ont en moyenne dix ans d’expérience dans l’immobilier.

En 2022, le chiffre d’affaires de Toivo s’est établi à 20,3 millions d’EUR et son bénéfice d’exploitation à 15,6 millions d’EUR.