Le financement de 30 millions d’USD accordé par BEI Monde aidera la société moldave Premier Energy Distribution à améliorer la qualité et la fiabilité du réseau électrique.

Ce financement vise la modernisation, la transformation numérique et l’extension du réseau de distribution d’électricité dans le centre et le sud de la Moldavie, y compris à Chisinau.

L’investissement aidera à remédier à la crise énergétique en faisant en sorte que les pertes liées à la distribution d’électricité soient faibles, ce qui contribuera à maintenir une électricité bon marché et à améliorer les services proposés aux utilisateurs finals.

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche dédiée au financement du développement, soutient le programme quadriennal d’investissements dans la distribution d’électricité en Moldavie. Ce programme sera mis en œuvre par I.C.S. Premier Energy Distribution, le plus grand gestionnaire privé de réseau de distribution d’électricité de Moldavie, qui couvre environ 70 % du pays. Conformément à la stratégie Global Gateway de l’Union européenne, le financement de la BEI contribuera à la modernisation, à la transformation numérique et à l’extension du réseau de distribution d’électricité dans le centre et le sud de la Moldavie, y compris dans la capitale Chisinau.

Ce programme d’investissement sur quatre ans visant à moderniser le réseau de distribution d’électricité est nécessaire pour satisfaire aux exigences réglementaires et remplacer des actifs vieillissants qui ont dépassé leur durée de vie économique et qui ne répondent plus aux normes requises. Il garantira la continuité du service et améliorera la qualité et la fiabilité de la distribution d’électricité. De nouveaux compteurs et dispositifs de télécommunication accéléreront la transition numérique.

Ce prêt aidera Premier Energy Distribution à transformer un réseau de distribution conventionnel en un réseau numérique intelligent, qui assurera la sécurité de l’approvisionnement et améliorera les services proposés aux utilisateurs finals. Les résultats que le programme devrait générer sont alignés sur les priorités politiques de l’UE et de la BEI ainsi que sur la stratégie énergétique du pays à l’horizon 2030.

Ce projet est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au moyen d’un prêt parallèle d’un montant équivalent de 30 millions d’USD.

Jose Luis Gomez Pascual, chargé de pays de Premier Energy Distribution en Moldavie : « Grâce à notre partenariat avec la BEI, nous parvenons à moderniser notre réseau de distribution d’électricité en utilisant des matériaux plus robustes et des technologies plus propres, ce qui se traduit par une plus grande efficacité. La Moldavie est fermement résolue à suivre la voie de l’adhésion à l’UE. De même, chez Premier Energy Distribution, nous avons renforcé nos plans visant à améliorer la qualité du service afin d’atteindre les normes de qualité plus élevées de l’UE. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de BEI Monde en Moldavie : « Nous nous réjouissons de soutenir cette modernisation du réseau de distribution d’électricité de la Moldavie, qui vient à point nommé et renforcera la résilience énergétique du pays. L’infrastructure électrique bien développée permettra à la population et aux entreprises moldaves de continuer à bénéficier d’une alimentation électrique fiable. À la BEI, qui est la banque européenne du climat, nous savons aussi qu’il est essentiel de stimuler les réseaux électriques afin de favoriser la croissance des énergies renouvelables, qui sont la clé du succès de l’action en faveur du climat. La BEI accompagne la République de Moldavie sur la voie de son adhésion à l’UE et se réjouit d’investir dans son avenir vert et durable. »

Alberto Carlei, chef de la représentation de la BEI auprès de la République de Moldavie : « Ce projet intervient à un moment décisif où la Moldavie est confrontée à une grave crise énergétique. L’investissement financé appuie les objectifs du gouvernement visant à accroître la sécurité de l’approvisionnement en électricité, à encourager les investissements privés et à contribuer à l’atténuation des changements climatiques. Cette opération, qui est pleinement alignée sur les priorités stratégiques de l’UE, permettra de répondre à la croissance de la demande et d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau de distribution d’électricité. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Moldavie : « Nous saluons ce nouveau prêt de la BEI destiné à mettre en œuvre le plan d’action pour la transition numérique dans le domaine de l’énergie. La mise en place d’un marché cybersécurisé, transparent et concurrentiel pour des services énergétiques numériques permet une intégration efficace des énergies renouvelables. Nous sommes ravis que l’Union européenne soutienne les efforts du gouvernement en faveur de la sécurité énergétique, des investissements privés et de l’atténuation des changements climatiques. »

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Nous visons à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

