Étiquetage et tarification des aliments

La production alimentaire est à l’origine d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Pour aider les particuliers à faire des choix plus durables lorsqu’ils font leurs courses, 72 % des Belges sont favorables à l’indication de l’empreinte climatique de toutes les denrées alimentaires. C’est plus qu’aux Pays-Bas (67 %), mais moins qu’en Allemagne (80 %) et en France (83 %).

Cependant, moins de la moitié (49 %) des Belges se disent prêts à payer un peu plus pour des aliments produits localement et plus durablement (chiffre comparable à celui des Néerlandais, à 52 %, mais inférieur de 11 points de pourcentage à celui des Français, à 60 %).

Réduire la consommation de viande et de produits laitiers serait un autre moyen efficace de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, un peu moins de la moitié des Belges (48 %) seraient favorables à la limitation de la quantité de viande et de produits laitiers qu’il est possible d’acheter afin de lutter contre les changements climatiques (9 points de pourcentage de moins que les Français, à 57 %, mais un niveau comparable aux Néerlandais, à 45 %).

Selon Kris Peeters, vice-président de la BEI, « les résultats de l’enquête de la BEI sur le climat montrent que les Belges sont disposés à contribuer, à leur échelle, à la lutte contre les changements climatiques et qu’ils sont attentifs à l’impact de leur emploi et de leur potentiel futur employeur. En tant que banque européenne du climat, nous saluons cet engagement. Notre rôle est de permettre aux individus d’agir pour lutter contre la crise climatique. Pour ce faire, nous finançons des services écologiques tels que les transports durables, les énergies renouvelables et les investissements dans des bâtiments économes en énergie. En 2022, nous avons contribué à des projets verts en Belgique à hauteur de 1,59 milliard d’EUR. Et ces projets verts génèrent pour les jeunes de nombreux emplois qui ont du sens. Nous continuerons d’appuyer des entreprises et des initiatives qui accélèrent la transition écologique et cherchent des moyens novateurs de contribuer à un avenir prospère qui ne laisse personne de côté. »

Informations générales

À propos de l’enquête de la BEI sur le climat

La Banque européenne d’investissement (BEI) a bouclé la cinquième édition de son enquête sur le climat. Cette évaluation approfondie du sentiment des citoyens à l’égard des changements climatiques a été menée en partenariat avec la société d’études de marché BVA. La cinquième édition de l’enquête de la BEI sur le climat vise à nourrir le débat général sur les comportements et les attentes en matière d’action en faveur du climat. Plus de 28 000 personnes y ont participé en août 2022, avec un panel représentatif de personnes âgées de 15 ans et plus pour chacun des 30 pays examinés.

À propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BVA

BVA est une société d’études et de conseil considérée comme l’une des plus innovantes de son secteur. Spécialisée dans le marketing comportemental, BVA allie sciences des données et sciences humaines pour rendre les données vivantes et inspirantes. BVA est membre du WIN (Worlwide Independent Network of Market Research), un réseau mondial qui regroupe des acteurs parmi les plus importants du secteur des études de marché et des sondages et qui compte plus de 40 membres.