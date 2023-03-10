Aujourd’hui, à Tokyo, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé un protocole d’accord à l’appui de leur coopération.

Il favorisera une collaboration plus étroite entre les deux institutions pour soutenir, pendant trois ans, le développement économique et social durable en dehors de l’Union européenne.

Ce nouveau protocole d’accord vient renouveler un mémorandum signé entre la BEI et la JICA en 2019.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Je me félicite sincèrement de voir se poursuivre la collaboration entre la BEI et la JICA, qui nous permettra d’unir nos forces pour élargir notre coopération à l’appui d’un développement économique et social durable en dehors de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les infrastructures durables, la transition énergétique juste et l’action pour le climat. Cette coopération permettra aux deux institutions de continuer à bénéficier de leur longue et abondante expérience respective dans les pays moins avancés. »

Hironori Shibata, premier vice-président de la JICA : « Je suis honoré de signer aujourd’hui ce mémorandum d’accord renouvelé avec la BEI. Je me réjouis à la perspective de renforcer encore la coopération avec la BEI afin de faire face aux crises conjuguées actuelles et d’atteindre les objectifs de développement durable. »

Jean-Eric Paquet, ambassadeur de l’UE au Japon : « Ce nouveau protocole d’accord contribuera à la mise en œuvre du partenariat pour une connectivité durable et des infrastructures de qualité entre l’Union européenne et le Japon, et renforcera encore la coopération, dans le contexte de la stratégie Global Gateway de l’UE, en vue de relever les défis mondiaux actuels. »

La coopération entre la BEI et la JICA portera en particulier sur l’identification des possibilités de cofinancement et de co-investissement dans des projets réalisés dans divers pays en développement qui sont en phase avec les objectifs des deux institutions. Elles coopéreront en matière d’action pour le climat, notamment de soutien à la transition énergétique et à des investissements de haute qualité dans les infrastructures, conformément aux principes du G20 pour des investissements de qualité dans les infrastructures approuvés lors du sommet du G20 tenu à Osaka en juin 2019. Parmi les autres domaines d’appui figureront le renforcement de la résilience, la microfinance et tout autre domaine jugé par les deux institutions comme étant d’un intérêt commun, dans divers pays en développement.

Dans le cadre du précédent protocole d’accord signé en 2019 entre la BEI et la JICA, les deux institutions évaluent actuellement divers projets d’intérêt commun, par exemple dans le secteur de l’énergie verte et des transports en Asie du Sud-Est.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’UE qui soutient des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. L’investissement dans la connectivité est au cœur même de l’action de BEI Monde qui repose sur l’expérience de la Banque, longue de 60 ans. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’Union européenne, BEI Monde entend soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements – soit environ un tiers du budget global de l’initiative – d’ici la fin de 2027.

À propos de la JICA

La JICA, chargée de gérer l’aide publique au développement du Japon, est l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale au monde. Elle aide les pays en développement à relever leurs défis en matière de développement en combinant avec souplesse divers instruments de coopération (coopération technique, coopération en matière de financement et d’investissement et subventions). La JICA compte 96 bureaux à l’étranger et intervient dans environ 150 pays et régions du monde. Elle dispose également de 15 bureaux répartis dans tout le Japon qui servent de lien entre les pays en développement et les diverses régions du pays.