Le corridor routier résilient de Guinée-Bissau fait partie du corridor stratégique Praia-Dakar-Abidjan défini dans le paquet d’investissement UE-Afrique « Global Gateway ».

Le nouvel accord porte sur la première étape de la coopération en matière d’assistance technique.

D’un montant maximal de 3,5 millions d’EUR, l’assistance technique apportera un soutien concret dans des domaines essentiels comme la passation des marchés, la gestion des mesures de protection environnementale et sociale, la sécurité routière et la résilience face aux changements climatiques, garantissant ainsi la durabilité.

En marge de la cinquième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés au Qatar, la République de Guinée-Bissau et la Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de sa branche BEI Monde, ont annoncé la signature et la première étape de la mise en œuvre de l’accord de coopération en matière d’assistance technique pour le projet de corridor routier résilient de la Guinée-Bissau. Faisant partie du corridor stratégique Praia-Dakar-Abidjan, cette initiative phare de Global Gateway, qui renforcera la mobilité et le commerce de manière durable et sûre, est actuellement mise en œuvre par la Banque européenne d’investissement. Sous réserve des approbations nécessaires, elle devrait bénéficier d’une subvention de l’Union européenne (UE) et d’un financement de la BEI dans les mois à venir.

L’accord de coopération a été signé par Ilídio Vieira Té, ministre des finances de la Guinée-Bissau, Thomas Östros, vice-président de la BEI, et Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

Ilídio Vieira Té, ministre des finances de la Guinée-Bissau :

« Tout d’abord, je voudrais exprimer, au nom du gouvernement de la Guinée-Bissau, ma grande satisfaction en cette journée importante pour mon pays. Elle marque la signature de l’accord de coopération avec la Banque européenne d’investissement (via BEI Monde) visant à fournir une assistance technique à l’appui du corridor routier Safim-Mpack. Je suis persuadé que cette journée permettra également de relancer les opérations de financement des projets. La réhabilitation de la route qui relie Safim à Mpack est un projet emblématique de notre coopération, qui témoigne de l’engagement de l’Union européenne et de sa banque, la BEI, à aider la Guinée-Bissau à trouver la meilleure trajectoire pour son développement. Ce projet, qui fera partie de l’autoroute côtière trans-ouest-africaine, devrait contribuer à accroître le commerce intrarégional et l’efficacité économique tout en constituant l’une des principales voies de transport pour la plupart des communautés rurales. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Je suis fier qu’au sein de la BEI, nous mobilisions notre vaste expertise pour soutenir la mise en œuvre de ce projet stratégique et porteur d’impact pour la région. Situé au sein du corridor Praia-Dakar-Abidjan, il bénéficiera directement à la population locale en facilitant la mobilité, en améliorant l’accès à la santé et à l’éducation, en particulier pour les femmes et les enfants des zones rurales. Il s’agit d’un projet réellement exemplaire soutenu par BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée au développement et aux partenariats internationaux en dehors de l’Union européenne. J’espère que ce projet sera suivi de nombreux autres dans différents secteurs clés pour la Guinée-Bissau bénéficiant à la fois du soutien de la BEI et de l’UE. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Le projet de corridor routier résilient visant à réhabiliter la route principale qui relie la capitale de la Guinée-Bissau au Sénégal est un véritable projet de référence de la stratégie Global Gateway de l’UE en Afrique. Dans le cadre du corridor stratégique Praia-Dakar-Abidjan, il facilitera la mobilité et le commerce en Afrique et entre l’Afrique et l’Europe. L’accord d’assistance technique signé aujourd’hui représente une étape importante vers l’amélioration et l’écologisation de la connectivité, et j’attends avec impatience les prochaines étapes. »

Le lancement de la première étape de ce nouvel accord d’assistance technique d’un montant maximal de 3,5 millions d’EUR marque une avancée importante dans la mise en œuvre de ce projet de corridor routier en Guinée-Bissau sur le plan de la passation de marchés, de la gestion des garanties environnementales et sociales, de la sécurité routière, de la résilience face aux changements climatiques et de l’établissement de rapports. Il facilitera la réhabilitation, y compris le renforcement de la résilience à l’égard des changements climatiques, d’un tronçon de 115 km de la route N2 (Bissau-Mpack) entre Safim, au nord de la capitale Bissau, et le passage frontalier avec le Sénégal, à Mpack. La N2 fait partie du corridor routier transafricain Dakar-Lagos n° 7 (TAH-7) et constitue la seule route pavée reliant la Guinée-Bissau aux marchés extérieurs.

Ce corridor routier joue un rôle essentiel dans le commerce entre la Guinée-Bissau et l’ensemble de la région. Une fois achevé, le projet devrait faciliter la mobilité de la population locale tout en contribuant de manière significative aux efforts d’intégration régionale de la Guinée-Bissau. En outre, il devrait améliorer l’accès de la population à la santé et à l’éducation et renforcer les activités économiques le long du corridor et au-delà. L’amélioration de l’accès aux services de santé profitera en particulier aux femmes et aux enfants des zones rurales desservies par le corridor.

Le projet est également cofinancé par la Banque mondiale.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI est un partenaire solide du continent africain depuis plus de 55 ans.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Par l’intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans les technologies innovantes, l’énergie verte, l’eau, l’éducation, l’agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays sur tout le continent. Depuis le début de la pandémie, elle a prêté plus de 8,5 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés dans toute l’Afrique.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne (UE) est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.