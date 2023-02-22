© KenGen

Kenya Electricity Generating Company (KenGen) a accueilli aujourd’hui Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), à la centrale géothermique d’Olkaria.

Cette visite a permis de mettre en valeur le partenariat de longue date entre KenGen et la BEI et d’explorer les modalités éventuelles d’une collaboration future.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à accélérer l’exploitation des énergies renouvelables en Afrique et a soutenu les investissements visionnaires de KenGen dans la géothermie, ici à Olkaria, au cours des 41 dernières années », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

M. Östros a décrit la centrale d’Olkaria comme un modèle pour le reste du monde en matière d’énergies renouvelables, dans sa volonté de réduire l’impact des chocs énergétiques mondiaux au Kenya et les émissions de carbone à l’échelle mondiale.

Cette visite intervient à un moment où le Kenya tient à déployer des énergies renouvelables alors que le pays progresse sur la voie d’une transition à 100 % vers les énergies propres d’ici 2030.

Le vice-président de la BEI a pu visiter l’unité 6 de la centrale géothermique d’Olkaria I, récemment mise en service et d’une puissance de 86 MW, qui fournit actuellement le pays en capacités supplémentaires de production d’énergie renouvelable.

La visite a également été l’occasion pour les deux parties d’explorer des domaines potentiels de partenariat axés principalement sur des projets liés à l’énergie verte qui aideront non seulement à stabiliser l’approvisionnement en électricité au Kenya, mais aussi à contribuer au plan mondial d’action pour le climat.

La délégation de la BEI a été reçue par Abraham Serem, le PDG de KenGen, qui s’est félicité de la visite du vice-président Östros et a exprimé sa gratitude pour le soutien que la Banque a apporté à KenGen au fil des ans ; selon lui, cette aide a largement contribué à positionner le Kenya en tant que chef de file mondial des énergies renouvelables.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de KenGen

Kenya Electricity Generating Company PLC (KenGen) est le premier producteur d’électricité d’Afrique de l’Est, avec une part de marché de plus de 60 % en matière de production installée. L’activité principale de l’entreprise est de fournir au pays une énergie électrique sûre et fiable à des prix compétitifs, de manière durable et dans le respect de l’environnement, tout en créant de la valeur pour ses parties prenantes.

Aujourd’hui, KenGen dispose d’une capacité de production installée de 1 904 MW, dont plus de 86 % proviennent de sources vertes, à savoir : hydroélectricité (826 MW), géothermie (799 MW), énergie thermique (253 MW) et énergie éolienne (25,5 MW).