La BEI a investi 2,5 milliards d’euros (environ 27,6 milliards de dirhams) d e 2017 à 2022 dans des secteurs clés pour le développement du Royaume

Doublement du volume des décaissements à 381 millions d’euros en 2022 qui témoigne de la qualité des projets mis en œuvre

222 M€ de nouveaux financements en 2022 axés sur la mobilité durable et sobre en carbone

Lors d’une conférence de presse, le Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) au Maroc, M. Ricardo Mourinho Félix, a souligné l’importante mobilisation de la Banque au cours des cinq dernières années, avec un total de 2,5 milliards d’euros pour accompagner le développement du Royaume et soutenir le tissu économique et financier. Ce volume fait du Maroc le deuxième pays bénéficiaire du soutien de la Banque dans la région sud méditerranée.

Depuis 2017, la BEI a ainsi dédié environ 40% de ses financements aux petites et moyennes entreprises (PMEs) et à l’industrie, 20% aux énergies renouvelables, 19% au transport durable, 16% à la santé et l’éducation.

En 2022, la BEI a injecté plus de 381 millions d’euros dans l'économie marocaine, dont 50% dédiés à des projets structurants dans l'environnement, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce doublement du volume des décaissements en 2022 par rapport à 2021, témoigne de l'engagement de la BEI en faveur du développement durable et de la transition énergétique. Cela contribue à renforcer l'indépendance énergétique du Maroc, réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir l'essor d'une économie plus verte et plus durable.

« Nous avons accéléré la mise en œuvre de nos projets au Maroc dans tous nos secteurs d’activité. Nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires sur le terrain pour mettre à disposition les ressources financières et humaines et ainsi appuyer encore plus fortement le développement du Royaume », a déclaré le Vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix, lors de la présentation de l’activité de la Banque à Rabat. « Avec BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée au développement, nous allons renforcer encore plus nos partenariats locaux, régionaux et internationaux afin de soutenir des projets à fort impact économique et social au bénéfice de tous les marocains. »

En 2022, la BEI a financé l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) avec un prêt de 200 millions d’euros. Il s’agit du premier projet signé dans le cadre du Partenariat Vert avec le Royaume du Maroc. Cet engagement financier important vise à soutenir la transition vers une mobilité durable sobre en carbone, tout en favorisant un meilleur équilibre territorial en termes d'accès aux services ferroviaires. Durant toute la durée du projet, la BEI accompagne l'ONCF pour consolider sa feuille de route d'adaptation au climat. Pleinement aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, cet appui contribue aux objectifs prioritaires de la BEI, en tant que Banque du climat, en matière de transport et d'action climatique, tout en renforçant la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN) du Royaume du Maroc.

La Banque a également donné le coup d’envoi, en octobre 2022, du programme pour la compétitivité et le commerce (« Trade and Competitiveness Programme »), développé par la BEI avec le soutien financier de l’Union européenne (UE), à travers une garantie de 8 millions d’euros à la Banque Centrale Populaire (BCP). Cette garantie permettra le financement d’un volume d’investissement de l’ordre de 50 millions d’euros pour les PME marocaines exportatrices en permettant à la BCP de prendre plus de risques. La BEI apportera toute son expertise technique et financière en matière de décarbonation, de productivité et de numérisation dans une optique de renforcement des chaînes de valeur avec l’UE.

De plus, le programme de construction de 150 écoles communautaires en zone rurale a bénéficié en 2022 d’un don d’investissement de 14 millions d’euros de l’UE au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, mise en œuvre par la BEI, pour accompagner le projet.

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

