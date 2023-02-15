L’année dernière, le Groupe BEI a soutenu l’innovation, les soins de santé, les infrastructures et les entreprises en Estonie, en Lettonie et en Lituanie à hauteur d’environ 775 millions d’EUR.

Le financement vert de la BEI a atteint 170 millions d’EUR dans ces pays.

Au total, en trois décennies d’activité dans la région, la Banque a investi 11,5 milliards d’EUR à l’appui des secteurs public, privé et bancaire.

En 2022, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 775 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres pour des projets dans les pays baltes, dont près de 172 millions d’EUR consacrés à des projets estoniens, principalement à l’appui des infrastructures publiques, des soins de santé, des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’innovation.

Pour soutenir le transport durable, la BEI a augmenté son prêt au réseau ferroviaire estonien. Elle a également investi dans le producteur laitier E-Piim pour la construction d’une toute nouvelle usine de transformation du lait et dans la société de biotechnologie Icosagen. Le Fonds européen d’investissement a signé des accords avec Trind Ventures (Fund II) et Specialist VC (Primary and Secondary Fund II), entre autres.

En 2022 en Lettonie, le Groupe BEI a signé des opérations liées à des projets d’une valeur de 300 millions d’EUR en 2022, ces interventions étant principalement destinées à financer des infrastructures et à soutenir des petites et moyennes entreprises. Le groupe Latvijas Finieris a obtenu un prêt pour des investissements visant à agrandir ses installations intégrées de production de contreplaqué de bouleau. Rīgas ūdens a bénéficié d’un concours de la Banque pour la modernisation de ses infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Riga et Citadele Banka a reçu un prêt qui lui permettra de soutenir les petites et moyennes entreprises situées dans les trois États baltes.

Près de 303 millions d’EUR de financements du Groupe BEI sont allés à des projets lituaniens, principalement à l’appui des infrastructures maritimes, des petites entreprises et de l’innovation. Le port de Klaipėda et le groupe Teltonika IoT ont tous les deux reçu un prêt de la BEI, le premier pour moderniser ses infrastructures et le second pour accélérer ses activités de recherche, de développement et d’innovation. Du côté du FEI, Mano Bankas et Orion Leasing soutiennent les petites et moyennes entreprises lituaniennes par des microcrédits et des contrats de crédit-bail contribuant en partie à l’action pour le climat. Le FEI a également investi 25 millions d’EUR dans Contrarian Ventures, un fonds paneuropéen de capital-risque axé sur les technologies climatiques.

« Depuis l’ouverture du premier bureau de la BEI dans les pays baltes à Vilnius en 2020, nous avons considérablement étendu nos activités à l’appui de l’innovation, des soins de santé, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI, qui supervise les activités de la Banque dans les pays baltes. « Dans la présente conjoncture, caractérisée par la volatilité des prix de l’énergie et des bouleversements sur les marchés des produits de base et de l’alimentation, la BEI doit à nouveau intensifier ses efforts. Nous sommes impatients de soutenir beaucoup plus de projets et d’entreprises en Estonie, en Lettonie et en Lituanie afin d’accroître nos financements en faveur de la transition écologique, qui est la priorité absolue du Groupe BEI. »

Résultats du Groupe BEI en 2022

Dans l’ensemble, le Groupe BEI a signé l’an dernier un volume d’opérations de 72,5 milliards d’EUR qui devrait appuyer des investissements à hauteur de quelque 260 milliards d’EUR et la création de 950 000 emplois d’ici 2026. Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne (45,9 %) ont été signés au profit de projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, étayant le soutien que la Banque accorde à une croissance et à une convergence équitables dans l’ensemble de l’UE.

La BEI a proposé une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer les interventions d’urgence de réparation des infrastructures du pays ravagées par les bombardements russes. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et les partenaires internationaux.

Les financements verts de la BEI ont à nouveau nettement augmenté, s’établissant à 36,5 milliards d’EUR (58 % du total), ce qui montre que la Banque a respecté son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et ce, bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Globalement, le Groupe BEI est en bonne voie de réussir, comme escompté, à mobiliser des financements verts à hauteur de 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements à cette fin ces deux dernières années.

En 2022, le Groupe BEI a signé un montant record de nouveaux financements pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les infrastructures de stockage et les réseaux de distribution, soulignant l’engagement indéfectible de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie abordable dans un contexte d’incertitude extrême. Les financements signés par la BEI en faveur de projets promouvant les énergies durables dans l’UE ont atteint le montant sans précédent de 17,06 milliards d’EUR, alors que la Banque a entamé la mise en œuvre d’un train de mesures spécifiques pour soutenir le plan REPowerEU qui vise à mettre un terme à la dépendance à l’égard des importations de combustibles russes.

