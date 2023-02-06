Une activité de 8,4 milliards d’euros pour la BEI et de 1,5 milliard pour le FEI, sa filiale dédiée aux PME

70% des volumes d’investissement de la BEI en faveur du climat et de l’environnement, 31% pour l’innovation

Des investissements ciblés dans des secteurs stratégiques renforçant la souveraineté européenne

Le groupe BEI a connu une activité très soutenue en 2022 en France, avec près de 10 milliards d’euros de financements à long terme accordés directement ou indirectement au secteur privé et aux collectivités territoriales : 8,4 milliards d’euros issus de la banque européenne d’investissement et 1,5 milliard du Fonds européen d’investissement (FEI) dédié au financement des PME.

A l’échelle européenne, la France s’est située l’an dernier au deuxième rang des pays bénéficiaires des financements du groupe BEI. La France est en 2022 le pays où le FEI a enregistré la plus forte activité.

Les prêts consacrés à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets néfastes, au soutien à l’innovation et à des secteurs contribuant au renforcement de la souveraineté européenne et de son autonomie stratégique ont été les axes forts de l’activité de la banque publique de l’Union européenne en France en 2022.

« Les résultats du groupe BEI l’an dernier en France sont le reflet d’une dynamique très forte, s’est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ils confirment notre rôle moteur dans la transition énergétique et verte en permettant d’attirer plus d’investissements privés pour soutenir les priorités stratégiques de l’Europe. Nos prêts en 2022 dans des secteurs critiques comme le cloud et les semi-conducteurs, l’hydrogène bas carbone ou encore les batteries électriques vont également contribuer au renforcement de son autonomie industrielle. L’investissement est la clé de voute de la souveraineté européenne de demain. »

« Avec près de 1,5 milliard d’euros investis l’an dernier en faveur des PME, la France est pour la deuxième année consécutive le pays européen où l’activité du FEI a été la plus forte, a ajouté Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. Par son action de garantie bancaire et ses apports à de nombreux fonds d’investissement largement focalisés aujourd’hui sur les technologies propres et la transition écologique, le FEI est un outil essentiel au développement de PME plus compétitives, plus vertes et plus numériques. »

La France, 1ère bénéficiaire des financements de la BEI en faveur du climat et de l’environnement

Avec 70% de son volume de prêts dédiés à l’action climatique et environnementale, la France est en 2022 le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans ce domaine. Cela s’est traduit par un investissement global de 5,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique.

Parmi les projets emblématiques financés dans l’action climatique, 2022 a été marqué par les deux premières opérations réalisées dans le cadre du nouveau programme de soutien à l’investissement européen InvestEU visant à mobiliser d’ici à 2027 plus de 372 milliards d'euros de financements publics et privés dans toute l'Europe : 315 millions d’euros de prêt à l’équipementier automobile Faurecia pour la R&D dans le stockage de l’hydrogène et des innovations liées à la mobilité ; 130 millions d’euros de prêt au loueur de matériel Loxam pour l’électrification de ses engins de chantier. Dans les énergies renouvelables, la BEI a financé les trois premières fermes pilotes d’éoliennes flottantes françaises en mer Méditerranée, pour un montant total de 210 millions d’euros. La BEI a également accompagné Enedis à hauteur de 800 millions d’euros pour le déploiement dans l’hexagone de 12000 km de nouvelles lignes de raccordement des énergies renouvelables et des bornes de recharge de véhicules électriques.

Un soutien accru à toutes les innovations

L’innovation est l’autre axe fort et transversal de l’activité en France. Elle induit, le plus souvent, un très fort impact climatique. Les investissements dans ce domaine ont atteint 2,7 milliards d’euros l’an dernier. Dans l’agriculture, la BEI a financé à hauteur de 40 millions d’euros le semencier nordiste Florimond Desprez pour la mise au point de nouvelles variétés végétales résistantes au changement climatique. Dans l’industrie, elle a soutenu à hauteur de 85 millions d’euros Emotors pour sa R&D dans les moteurs électriques et leur future production dans sa nouvelle usine de Trémery, en Moselle, qui fournira notamment le groupe automobile Stellantis.

La BEI a poursuivi ses investissements dans le secteur de la santé et des sciences du vivant avec le financement de quatre biotechs en 2022 pour un total de 165 millions d’euros : Inventiva (maladie de « NASH » du foie gras), Medincell (traitements injectables à action prolongée), Gensight Biologics (maladies de la vue) et Cellectis (thérapies cellulaires et géniques).

Dans les infrastructures numériques enfin, elle a accordé un nouveau prêt de 300 millions d’euros à iliad pour le déploiement de ses réseaux fixes de fibre optique, ce qui porte à plus de 1,4 milliard d’euros les financements apportés à l’opérateur depuis 2009.

Renforcer la souveraineté européenne

En 2022, la BEI aura contribué par des investissements ciblés dans l’industrie et les technologies au renforcement de l’autonomie stratégique européenne dans des secteurs où l’Europe est trop dépendante des approvisionnements étrangers. Elle a ainsi financé à hauteur de 49 millions d’euros le centre d’innovation de Verkor à Grenoble. Cette entreprise créée en 2020 projette d’ouvrir à Dunkerque en 2024 la troisième giga-usine française de production de batteries électriques automobiles à grande échelle. Pour la première fois l’an dernier, la BEI a également financé pour 200 millions d’euros OVHcloud dans une activité clé pour la souveraineté numérique européenne. Elle a enfin soutenu le renforcement de l’industrie des semi-conducteurs en Europe avec un nouveau prêt de 600 millions d’euros au groupe franco-italien STMicroelectronics.

Accompagner la transition du secteur public

Partenaire des collectivités territoriales, la BEI a consacré 3,6 milliards d’euros en 2022 à des investissements d’infrastructures publiques plus vertes. La BEI va participer au financement du Canal Seine-Nord Europe à hauteur de 800 millions d’euros. D’une longueur totale de 107 km, il connectera en 2030 le réseau fluvial français aux 20 000 km de voies européennes. Une solution très écologique pour le transport de marchandises puisque ses émissions de CO2 sont jusqu’à cinq fois inférieures à celles du transport routier. Dans les transports en commun, la BEI a notamment accompagné Sytral Mobilités, le syndicat mixte des transports de la métropole lyonnaise et du département du Rhône : 750 millions d’euros pour ses investissements dans de nouvelles lignes de tramway et de bus et le renouvellement de son matériel roulant.

La BEI a également signé en 2022 une nouvelle enveloppe de financements intermédiés de 500 millions d’euros avec le groupe Caisse des Dépôts, pour les travaux de rénovation thermique des opérateurs de logements sociaux. Il s’agit de la seconde tranche d’une opération d’un montant total d’un milliard d’euros, dont une première tranche de 500 millions d’euros a été signée en 2021.

Dans l’éducation, la BEI va contribuer à travers un prêt de 70 millions d’euros à la rénovation du campus de l’Ecole Polytechnique et de son principal laboratoire de recherche à Palaiseau (Essonne). Et à Strasbourg, elle va financer via un prêt de 95 millions d’euros la rénovation d’une vingtaine d’écoles de la ville, la création de deux nouveaux groupes scolaires ainsi qu’un programme de rénovation énergétique de 1700 bâtiments publics. Enfin, la BEI investit régulièrement dans les équipements publics de santé comme avec le nouvel hôpital de Nantes (400 millions d’euros), qui va être construit sur l’île de Nantes, avec une ouverture prévue à l’horizon 2026.

Un apport de 1,5 milliard d’euros du FEI pour les PME

Dédié au soutien aux PME via des garanties bancaires et des fonds d’investissement, le FEI, filiale du groupe BEI, a investi 1,5 milliard d’euros en France l’an dernier, soit 15,6% du total de ses financements. Les opérations de garantie bancaire ont mobilisé 624 millions d’euros. Les opérations d’investissements ont visé 26 fonds pour un total de 831 millions d’euros.

Le FEI a par exemple indirectement accompagné le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux et de téléconsultations Doctolib (500 millions d’euros de levée de fonds en mars 2022) à travers son soutien au fonds d’investissement Eurazeo. Il a également investi 75 millions d’euros dans « Eiffel transition infrastructure », une solution pionnière de financement qui apportera des fonds propres relais pour les actifs d’infrastructures d’énergie renouvelable en Europe. Dans le secteur des transports qui représente à lui seul 31% des émissions de gaz à effet de serre en France, le FEI a également apporté 40 millions d’euros au fonds à impact Shift4good pour ses investissements dans des start up travaillant sur toutes les formes de mobilité durable.

Au total et toutes activités confondues, le groupe BEI aura soutenu en 2022 directement ou indirectement près de 47 000 PME en France contribuant ainsi au maintien de 520 000 emplois.