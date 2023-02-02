En 2022, le Groupe Banque européenne d’investissement a financé plus de projets liés au climat que jamais auparavant, comme en Belgique où 68,5 % des quelque 2,7 milliards d’EUR ont été consacrés à des projets verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé des accords de prêt pour plus de 2,3 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’eau, de l’innovation médicale, de l’énergie et de la mobilité, avec en point d’orgue un prêt de 475 millions d’EUR pour les transports publics bruxellois.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a mis 334,9 millions d’EUR à la disposition des PME sous la forme de fonds propres, de mécanismes de garantie et de financements inclusifs.

En 2022, la BEI et le FEI, qui composent ensemble le Groupe BEI, ont mis près de 2,7 milliards d’EUR à la disposition de projets belges. De ce montant, un peu plus de 2,3 milliards d’EUR provenaient de la BEI et près de 335 millions d’EUR du FEI, la filiale qui se consacre exclusivement au financement des PME. L’appui à ces entreprises, toujours confrontées aux conséquences de la crise sanitaire, et surtout le soutien aux projets liés au climat figuraient parmi les grandes priorités. Ainsi, la BEI a signé une nouvelle tranche de financement avec Fluvius pour des investissements dans les infrastructures, portant notamment sur l’adaptation des réseaux de distribution pour l’électrification des transports publics par autobus.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les entreprises belges ont mieux résisté que prévu aux conséquences de la crise du COVID‑19, mais la BEI et le FEI étaient tout aussi prêts à aider celles qui avaient le plus de difficultés en leur apportant un financement adapté. En 2023, nous allons certainement poursuivre la tendance à la hausse en matière de financement de projets climatiques. Nous voulons également accorder une attention particulière à la mise à disposition de prêts d’amorçage-investissement afin que les entreprises des secteurs stratégiques puissent obtenir les fonds dont elles ont besoin et rester en Europe. »

Outre les financements par ce type de prêt accordés, comme les années précédentes, à des entreprises belges innovantes dans le domaine des technologies médicales, en 2022, la BEI a soutenu de nombreux projets du secteur public. Par exemple, la Région de Bruxelles-Capitale a reçu un prêt de 475 millions d’EUR pour le financement de nouveaux métros, tramways et bus électriques, et la Wallonie a pu compter sur un soutien continu à la gestion de l’eau, au logement et aux projets énergétiques, à la suite des inondations de 2021. Des financements favorables ont également été mis à la disposition des PME de cette région, grâce à un accord de partenariat de 200 millions d’EUR entre la BEI et la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW).

Et Kris Peeters d’ajouter : « Le Groupe Banque européenne d’investissement entend opérer de manière anticyclique, c’est-à-dire que nous ne mobilisons nos solutions de financement que lorsque cela est nécessaire. Par nos activités de financement, nous soutenons également les objectifs stratégiques de l’UE, tels que ceux liés au climat, aux soins de santé et à l’innovation. Ainsi, nous sommes enchantés d’avoir pu soutenir des projets aussi importants que le renouvellement et le développement des transports publics bruxellois ou le nouvel hôpital d’Anvers. Ces types de projets ont un impact positif direct sur la vie quotidienne des Belges. »

Le Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI, est resté important pour les PME belges par le biais d’investissements dans des fonds propres et de mécanismes de garantie gérés avec la banque ING, notamment. Le FEI a également étoffé le financement thématique par un investissement dans un fonds pour les énergies renouvelables et un soutien au financement inclusif avec microStart.

