L’Italie a été le premier bénéficiaire des financements et des ressources gérées par le Groupe BEI en 2022.

Plus de la moitié des financements du Groupe BEI en Italie, soit 5,52 milliards d’EUR, soutient l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a présenté ce jour à Rome les résultats de son activité en Italie pour 2022. L’année dernière, le Groupe BEI a signé 85 opérations dans le pays pour une valeur totale de 10,09 milliards d’EUR, dont 9,29 milliards d’EUR sous forme de prêts et de garanties, 612 millions d’EUR sous forme de ressources gérées pour le compte de l’État italien dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience (le « PRR ») et 194 millions d’EUR au titre du Fonds de garantie européen (EGF), mis en place par le Groupe BEI pour atténuer la crise économique engendrée par la pandémie. L’Italie, qui a bénéficié de 15,9 % de l’activité totale de la BEI en Europe pour 2022, occupe le premier rang des pays bénéficiaires de financements et de ressources gérées par le Groupe BEI en 2022. Cette activité devrait contribuer à mobiliser environ 34 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’économie réelle.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du FEI, lors de la présentation des résultats à Rome : « Pour faire face à la crise énergétique actuelle, le Groupe BEI a considérablement augmenté ses financements en faveur de la transition écologique en Italie en 2022. Un montant record de 5,54 milliards d’EUR y appuie des projets qui contribuent à produire des énergies de source renouvelable, à garantir la sécurité énergétique, à promouvoir la mobilité durable et à décarboner nos entreprises, tout en accordant une attention particulière aux secteurs considérés comme difficiles à décarboner. Grâce à l’effet de levier de l’intervention du Groupe BEI, les 10,09 milliards d’EUR de nouveaux financements dont l’Italie a bénéficié en 2022 permettront de mobiliser plus de 34 milliards d’EUR d’investissements en faveur des secteurs privé et public, ce qui aidera à financer les besoins de liquidités de plus de 82 500 PME et soutiendra l’État dans la mise en œuvre du PRR. En outre, j’ai le plaisir de confirmer que, l’année dernière aussi, un euro sur six octroyé par le Groupe BEI en Europe a profité à l’Italie. »

5,52 milliards d’EUR pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale

Compte tenu de la crise énergétique actuelle et de la nécessité de réduire la dépendance européenne à l’égard des combustibles fossiles russes, le Groupe BEI a axé ses financements en 2022 sur la lutte contre les changements climatiques, en consacrant 55 % des ressources totales en faveur de l’Italie, soit 5,52 milliards d’EUR, au soutien de projets verts qui contribuent à promouvoir l’action climatique et la transition énergétique, ainsi que le développement des énergies de source renouvelable et la mobilité durable dans le pays.

3,35 milliards d’EUR pour soutenir les PME italiennes

D’abord la pandémie, et à présent l’inflation, ont continué de mettre en évidence la nécessité de soutenir les besoins de liquidités des petites et moyennes entreprises (PME), grandes contributrices au tissu productif et à l’emploi dans le pays. À cet égard, en 2022, le Groupe BEI a soutenu à hauteur de 3,35 milliards d’EUR, soit 33 % de son activité totale dans le pays, plus de 82 500 PME et ETI italiennes employant plus de 1,2 million de personnes.

1,17 milliard d’EUR pour la RDI

En 2022, le financement de l’innovation, de la transformation numérique et du développement humain, domaines cardinaux pour la promotion des transitions numérique et écologique, a atteint un volume de 1,17 milliard d’EUR en Italie.

Résultats globaux – Groupe BEI

En 2022, le Groupe BEI a signé un volume total d’opérations de 72,5 milliards d’EUR. Son activité permettra de mobiliser quelque 260 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’économie réelle et de la création de 950 000 emplois d’ici à 2026. En outre, près de la moitié (46 %) des financements de la BEI ont été consacrés à des projets situés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion en 2022.

Pour ce qui est de la transition écologique, la BEI a une nouvelle fois renforcé ses financements verts, qui s’élèvent désormais à 36,5 milliards d’EUR (58,3 % du total). Cela montre que la Banque a déjà rempli son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et cela bien avant 2025, délai fixé pour la réalisation de cet objectif. Dans l’ensemble, le Groupe BEI est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements verts au cours de la présente décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements dans ce domaine lors des deux dernières années.

Soutien à l’Ukraine

La BEI a offert une aide immédiate à l’Ukraine, en lui octroyant 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour l’aider à financer la reconstruction de ses infrastructures dévastées par les bombardements russes.

Activités du FEI

En 2022, le FEI a appuyé les petites entreprises et les projets verts à hauteur de plus de 9 milliards d’EUR, montant qui vise à mobiliser environ 97 milliards d’EUR d’investissements dans la neutralité climatique, la transition numérique des industries européennes et la compétitivité des entrepreneuses et entrepreneurs de l’UE. Alors que la conjoncture économique s’annonce difficile pour 2023, le FEI a l’intention de poursuivre le déploiement du programme InvestEU, du plan RepowerEU et d’autres initiatives, comme l’initiative des champions technologiques européens (ETCI).

BEI Monde

Outre à soutenir l’Ukraine, BEI Monde a signé de nouveaux financements pour 9,1 milliards d’EUR en 2022, portant à 10,8 milliards d’EUR le volume total d’opérations attribuable à cette branche lancée il y a un an par la BEI en vue d’intensifier ses opérations en dehors de l’Union européenne.

Réponse à la pandémie

Afin d’atténuer les conséquences économiques de la pandémie, le Groupe BEI, soutenu par 22 États membres, a créé le Fonds de garantie européen (EGF) qui, en deux ans environ, a engagé 20,9 milliards d’EUR (sur 24,4 milliards d’EUR disponibles) sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres en faveur, principalement, des PME européennes. Les financements signés au titre de l’EFG contribueront à mobiliser des investissements représentant environ 183,5 milliards d’EUR.