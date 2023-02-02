Le Groupe BEI y a accordé des prêts pour un montant total de 1,62 milliard d’EUR en 2022.

En Autriche, la BEI se concentre sur le financement de projets dans les domaines des énergies renouvelables et des logements intermédiaires.

De nombreux projets menés conjointement avec des banques ont permis de financer les PME.

Avec des financements de 1,62 milliard d’EUR, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a enregistré un niveau d’activité stable en Autriche en 2022. Les quatre années précédentes, le montant annuel de ses prêts s’était également établi aux alentours de 1,6 milliard d’EUR.

En 2022, le financement des énergies renouvelables et de logements intermédiaires a occupé une place prépondérante. Après la pandémie, de nombreux projets menés conjointement avec des banques – publiques et privées – ont en outre assuré le financement des PME, l’épine dorsale de l’économie autrichienne.

En 2022, la BEI a soutenu l’installation d’éoliennes supplémentaires dans le parc de Pretul, en Styrie. À Vienne, la banque de l’UE a investi dans des partenariats public-privé pour soutenir la construction de nouvelles écoles fondées sur des concepts pédagogiques innovants, dont les bâtiments répondent aussi à des exigences élevées en matière d’action en faveur du climat. En outre, le Groupe BEI, composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), a soutenu des jeunes pousses innovantes du domaine des sciences de la vie, telles qu’Innovacell, qui a mis au point un traitement efficace contre l’incontinence en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, qui supervise les activités de la Banque en Autriche : « En Autriche, nous observons un intérêt croissant pour les projets qui contribuent à la transformation écologique de l’économie. Dans les années à venir, nous continuerons à investir dans l’action en faveur du climat. »

Le volume des financements de la BEI représente 0,36 % du produit intérieur brut autrichien (PIB). Ce chiffre n’est que légèrement supérieur en France (0,38 %), en Italie (0,53 %) ou en Espagne (0,76 %), pays de l’UE où le niveau d’intervention de la BEI est traditionnellement élevé. Il est toutefois assez nettement inférieur en Allemagne (0,17 %). En Autriche, la faiblesse des taux d’intérêt avait plutôt eu tendance à freiner la demande de financements de la BEI au cours des années précédentes. Cette situation a sensiblement évolué avec la récente hausse des taux d’intérêt due à l’inflation.

En Autriche, en 2022, le Groupe BEI a principalement financé des PME (à hauteur de 675 millions d’EUR) ainsi que des projets relevant de la catégorie « Innovation, transformation numérique et capital humain » (518 millions d’EUR). Les projets relevant du pilier « Énergies durables et ressources naturelles » ont bénéficié de 281 millions d’EUR et ceux du pilier « Villes et régions durables » de 144 millions d’EUR. De nombreux projets de la catégorie « Innovation » comportaient également une forte composante d’action en faveur du climat.

Le financement des jeunes pousses par le Fonds européen d’investissement a également été couronné de succès en Autriche : le FEI a contribué à hauteur de quelque 250 millions d’EUR au volume de financement total de 1,62 milliard d’EUR du Groupe BEI.

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Sa mission est de soutenir les microentreprises ainsi que les PME européennes en leur facilitant l’accès aux financements. Son offre comprend des capitaux de risque et de croissance, des garanties et des produits de microfinance parfaitement adaptés à ce segment du marché. Le FEI contribue ainsi à la réalisation d’objectifs clés de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

Le programme InvestEU mobilise d’importantes ressources publiques et privées pour des financements à long terme dans l’Union européenne, qui renforcent durablement l’économie. Il permet ainsi la mise en œuvre d’investissements supplémentaires répondant aux objectifs de l’UE, relevant notamment du pacte vert pour l’Europe, de la transition numérique et du soutien aux PME. InvestEU rassemble tous les instruments financiers de l’UE sous une même bannière, ce qui rend le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers, des banques publiques de promotion économique par exemple, qui peuvent recourir à la garantie budgétaire de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR, pour l’octroi de leurs prêts. Cette garantie augmente la capacité de prise de risque des partenaires et permet ainsi de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

La BEI et la sécurité énergétique : au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et le stockage aident désormais les États membres à surmonter la crise provoquée par l’interruption brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé d’augmenter le volume de financement du Groupe en faveur des énergies propres afin de soutenir l’objectif de REPowerEU : mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie. Outre le soutien qu’elle a apporté jusqu’à présent aux énergies propres, la BEI leur consacrera 30 milliards d’EUR supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Selon les estimations, le plan REPowerEU permettra de mobiliser 115 milliards d’EUR supplémentaires d’ici 2027, contribuant ainsi de manière significative à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR pour le financement de l’action en faveur du climat au cours de la présente décennie.