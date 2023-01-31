© Shutterstock

20 % du montant maximum total sera consacré à des investissements visant à promouvoir la production d’énergie verte, à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer l’efficacité énergétique.

Les ressources proviennent de l’opération « Minerva 3 » mise en place par BNL avec le Groupe BEI.

Une nouvelle opération en faveur de l’économie réelle est mise en œuvre par BNL BNP Paribas et le Groupe BEI (la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement) pour appuyer les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés) et les entreprises de taille intermédiaire (jusqu’à 3 000 salariés). Techniquement, l’opération « Minerva 3 » constitue une « titrisation synthétique » (sans cession d’actifs) sur un portefeuille de prêts productifs de BNL.

Plus précisément, le Fonds européen d’investissement (FEI) fournit une garantie sur une tranche de 86,8 millions d’EUR, assortie d’une contre-garantie de la BEI, ce qui permettra à BNL d’accorder de nouveaux prêts à un taux d’intérêt réduit jusqu’à un montant total de 434 millions d’EUR. Ces ressources contribueront à soutenir les entreprises italiennes dans la phase de relance de leurs investissements et à répondre à leurs besoins en fonds de roulement après la pandémie, dans un contexte macroéconomique incertain, caractérisé par une montée de l’inflation et des taux d’intérêt.

Un objectif « vert » s’ajoute aux deux précédentes opérations de titrisation synthétique conclues avec BNL BNP Paribas depuis 2018, la banque s’engageant à consacrer au moins 20 % du montant maximum total à des investissements de PME italiennes visant à promouvoir la production d’énergie verte, à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer l’efficacité énergétique.

Résultant d’une relation commerciale étroite et productive entre les deux institutions, plusieurs opérations de titrisation émaillent le partenariat entre la BEI et BNL BNP Paribas. Dans ce contexte, grâce à un montant total d’environ 490 millions d’EUR, sous la forme de garanties sur des tranches mezzanine fournies à ce jour sur quatre opérations de titrisation de BNL et de BNP Paribas, ce sont quelque 2,4 milliards d’EUR de nouveaux financements qui seront mis à la disposition des entreprises.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du FEI : « L’excellente relation entre le Groupe BEI et le groupe BNP Paribas permettra aux petites et moyennes entreprises italiennes de bénéficier de ressources supplémentaires pour investir dans un avenir vert et durable. En effet, au moins 20 % des fonds mis à disposition dans le cadre de cette opération visent à promouvoir l’efficacité énergétique et à accroître la production d’énergies de source renouvelable. »

Elena Goitini, administratrice déléguée de BNL et responsable du groupe BNP Paribas pour l’Italie : « Soutenir l’économie réelle en accompagnant les entreprises vers la croissance, dans une perspective de durabilité, est au cœur de la stratégie de BNL et du groupe BNP Paribas. Cette nouvelle opération conclue avec la BEI et le FEI est un exemple concret de la manière dont ces objectifs peuvent et doivent être poursuivis dans une logique systémique, en œuvrant en faveur d’un développement commun, vertueux et durable ».

Informations complémentaires

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 36 milliards d’EUR.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est une institution financière qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, en favorisant leur accès au crédit. Le FEI est également actif dans l’appui aux fonds investissant dans l’action pour le climat et les infrastructures, en mettant fortement l’accent sur la durabilité environnementale. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de la création d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Comptant plus de cent ans d’activité, BNL BNP Paribas est l’un des principaux groupes bancaires italiens et l’une des enseignes les plus connues d’Italie. Présente sur tout le territoire national, BNL propose un large éventail de solutions, de produits et de services, des plus traditionnels aux plus novateurs, pour satisfaire les multiples exigences de ses clients (particuliers et familles, entreprises, organismes et institutions). Depuis 2006, BNL appartient au groupe BNP Paribas. Présent dans 65 pays, le groupe compte environ 190 000 collaborateurs, dont environ 148 000 en Europe, où il exerce ses activités sur quatre marchés nationaux : Belgique, France, Italie et Luxembourg. BNP Paribas occupe une position clé dans ses grands secteurs d’activité : marchés domestiques, services financiers internationaux et services bancaires aux entreprises et aux clients institutionnels. À l’instar de l’ensemble du groupe BNP Paribas, BNL est fortement engagée en faveur de la durabilité économique, sociale et environnementale. Sa stratégie #PositiveBanking résume son ambition de générer, à travers ses activités, un impact positif pour ses clients, ses collaborateurs et la société dans son ensemble, contribuant ainsi à un avenir plus durable.