Un nouvel accord élargit pour la troisième fois le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI en Grèce, pour un montant total de 550 millions d’EUR.

Les fonds soutiendront directement les services de financement des échanges et des exportations que les banques grecques participantes fournissent aux entreprises privées locales dans tout le pays.

La Grèce est le seul pays bénéficiant d’une telle initiative en Europe.

Les entreprises grecques engagées dans des activités internationales vont bénéficier d’un nouveau partenariat annoncé ce jour à Athènes entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et HSBC Bank plc. Doté de 200 millions d’EUR, ce mécanisme appuiera le financement du commerce extérieur. Cette initiative soutiendra les services de financement des échanges et des exportations que les banques grecques participantes fournissent aux entreprises locales et comblera une lacune du marché qui continue à entraver les activités des entreprises grecques sur la scène internationale.

Le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI, qui compte HSBC parmi ses principaux partenaires depuis le début, a été spécialement conçu pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire en Grèce et continuera de soutenir les lettres de crédit et les garanties liées au commerce couvrant les risques de change, les risques politiques et les risques de paiement.

Conformément à l’accord conclu aujourd’hui, des entreprises situées sur l’ensemble du territoire grec bénéficieront de nouveaux financements du commerce extérieur mis à disposition localement par Eurobank, National Bank of Greece et Piraeus Bank et garantis par la BEI et HSBC, aux côtés d’autres banques internationales.

« Les entreprises axées sur l’exportation font partie intégrante de l’économie grecque et le développement du commerce international est crucial pour la croissance économique. Le financement du commerce extérieur est essentiel pour la plupart des échanges internationaux et la BEI entend coopérer avec des partenaires bancaires grecs et internationaux pour surmonter les obstacles à ce genre d’initiatives », a expliqué Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des prêts en Grèce. « Le nouveau partenariat entre HSBC et la BEI, doté d’une enveloppe de 200 millions d’EUR, s’appuie sur le succès d’une coopération antérieure en matière de financement des échanges commerciaux et garantit aux grandes entreprises grecques l’accès aux marchés internationaux. L’accord de ce jour permettra d’améliorer l’accès au financement des échanges commerciaux. Il illustre également la ferme résolution de banques internationales et locales à aider les entreprises grecques à accroître leurs perspectives commerciales et à créer des emplois. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec la BEI et de participer à cet important Mécanisme de financement des échanges commerciaux mis en place pour la Grèce. L’accès aux chaînes d’approvisionnement internationales et aux flux de capitaux transfrontaliers joue un rôle important dans les perspectives de croissance des entreprises et de l’économie grecques, et HSBC est heureuse de contribuer à soutenir cette croissance », a déclaré Alexandra Konida, directrice exécutive chez HSBC Continental Europe.

Plus de 90 % des opérations commerciales impliquent une forme quelconque de crédit, d’assurance ou de garantie et les entreprises participant à des appels d’offres internationaux ont généralement besoin de garanties financières. Le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI a apporté un soutien considérable aux banques grecques, qui sont les mieux placées pour comprendre les entreprises locales, pour les aider à améliorer la fourniture de services de financement des échanges commerciaux à la clientèle grecque. Lancé en 2013, ce mécanisme a jusqu’à présent soutenu près d’un milliard d’EUR d’activités commerciales internationales des entreprises grecques, plus particulièrement les exportations.

Les entreprises à la recherche d’appuis financiers soutenus par le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI peuvent s’adresser directement à l’un des partenaires bancaires grecs.

Informations générales

HSBC Bank plc

Basée à Londres, HSBC Bank plc est une filiale à part entière de HSBC Holdings plc. Elle est responsable des activités de HSBC en Europe, hormis les activités de banque de détail et la plupart des activités de banque commerciale au Royaume-Uni. L’ambition de HSBC Bank plc est d’être la première banque de gros internationale en Europe tout en ciblant ses activités complémentaires de gestion de patrimoine et de services bancaires aux particuliers. La banque facilite les échanges au sein de l’Europe et avec les autres pays où le groupe HSBC est présent. Avec des actifs totalisant 710 milliards de GBP au 30 juin 2022, HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers en Europe.