BEI Monde et Credo Bank ont signé un prêt d’un montant de 28,8 millions de GEL (10 millions d’EUR) qui permettra à des MPME géorgiennes d’accéder à des financements abordables.

En accordant un prêt en monnaie locale synthétique, la BEI offre pour la première fois un taux d’intérêt flottant – pas seulement en Géorgie, mais à l’échelle mondiale – à des conditions encore plus attrayantes et flexibles pour les clients.

La signature de cet accord marque le coup d’envoi de l’initiative Outreach de BEI Monde en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud, dotée d’un budget de 100 millions d’EUR, destinée à encourager les banques de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan de petite et moyenne dimension à accorder des prêts aux MPME.

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement de l’Union européenne, a renforcé sa coopération à long terme avec Credo Bank, la cinquième banque commerciale de Géorgie, en signant un nouvel accord de prêt sur cinq ans d’un montant de 28,8 millions de GEL (10 millions d’EUR).

Ce financement sera disponible en monnaie locale flottante synthétique pour permettre aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) géorgiennes de bénéficier de meilleurs taux et de se prémunir contre les risques de change. Pour la BEI, ce type d’accord est une première mondiale qui crée un précédent pour d’autres pays.

Ce prêt est également le premier accordé dans le cadre de l’initiative Outreach de BEI Monde en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud, dotée de 100 millions d’EUR. Signée à la fin de l’année 2022, cette initiative améliore l’inclusion et favorise l’accès au financement des MPME mal desservies dans le Caucase du Sud en aidant les banques de petite et moyenne dimension d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie à élargir leurs offres de services.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, responsable des opérations de la Banque en Géorgie : « La BEI se réjouit de soutenir les MPME géorgiennes en leur fournissant des capitaux à des conditions plus favorables afin qu’elles puissent continuer à travailler, à investir, à renforcer le marché de l’emploi du pays et à accélérer sa croissance économique. Ce dernier accord de prêt conclu avec Credo Bank, un partenaire de la BEI de longue date, aidera l’économie du pays à surmonter certains des problèmes créés par les chocs des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, l’inflation, la crise sanitaire, les changements climatiques et les conflits régionaux. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI est ravie d’aider la Géorgie à continuer de renforcer, de développer et d’améliorer encore le niveau de vie de sa population. »

Pawel Herczynski, ambassadeur de l’UE en Géorgie : « Les MPME sont le moteur de l’économie du marché unique de l’UE et un facteur de résilience majeur ». La signature de cet accord de prêt par la BEI et Credo est donc une excellente nouvelle. J’espère qu’il permettra aux petites entreprises de se développer et de défendre leur position sur le marché. Nous nous félicitons vivement de cette contribution importante à une croissance inclusive et durable en Géorgie. »

Maciej Czura, chef de la représentation régionale de la BEI dans le Caucase du Sud : « Aujourd’hui, je suis ravi de lancer cette nouvelle opération à l’appui des MPME en Géorgie. Il s’agit déjà de notre troisième projet mené avec Credo Bank qui s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe de plus de 340 millions d’EUR que nous avons engagée pour soutenir les entreprises géorgiennes en coopération avec des institutions financières locales. J’attends avec intérêt l’application réussie de l’initiative Outreach qui vise les MPME et qui contribuera à la mise en œuvre du plan économique et d’investissement de l’UE. »

Zaza Pirtshkhelava, PDG de Credo Bank : « C’est un honneur pour nous de poursuivre notre partenariat stratégique fructueux avec la BEI. Cette opération constitue une référence d’une grande importance. Elle permettra aux MPME, notre segment de clientèle principal, d’accéder aux financements en monnaie locale abordables et à long terme dont elles ont besoin. En outre, elle contribuera aux efforts que la Géorgie déploie pour affranchir son économie du dollar. Je remercie sincèrement les équipes chargées de la mise en œuvre de cette opération d’avoir réalisé ce projet en peu de temps et d’avoir permis à la Géorgie et à Credo Bank d’être les pionnières de cette importante initiative Outreach pour les PME du Caucase du Sud. »

Papuna Lezhava, vice-gouverneur de la Banque nationale de Géorgie : « La BEI est une institution financière internationale exceptionnelle et un partenaire de longue date de la Géorgie, qui nous accompagne dans le développement économique et social du pays. En fournissant des fonds en monnaie locale et en devises, la BEI se concentre sur les secteurs et les projets qui ont un impact important sur le développement. Ce financement particulier de 10 millions d’EUR en monnaie locale, d’une durée de cinq ans et visant le segment MPME, sera une opération majeure en raison de son importance pour le modèle économique de Credo Bank. »

Les Géorgiens sont les premiers à bénéficier d’une nouvelle ligne de crédit de la BEI destinée au Caucase du Sud

Ce prêt relève de l’initiative Outreach de BEI Monde en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud, dotée de 100 millions d’EUR. Créée pour soutenir les banques et les intermédiaires financiers régionaux de petite et moyenne dimension d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie, cette initiative stimulera la concurrence dans le secteur bancaire et améliorera la qualité et la quantité des financements accessibles aux MPME. Les MPME géorgiennes seront les premières à bénéficier de l’excellente relation entre BEI Monde et Credo Bank.

L’initiative aidera les entreprises à maintenir leurs activités commerciales et à renforcer leur résilience face aux crises, ce qui contribuera à rendre l’économie géorgienne plus durable et à renforcer son secteur financier. Les MPME sont des moteurs clés de l’augmentation des revenus, de l’accélération de la création d’emplois et de l’amélioration du niveau de vie. Environ 26 500 emplois seront créés ou maintenus dans les MPME du Caucase du Sud, ce qui stimulera la croissance du secteur privé et favorisera l’inclusion sociale, grâce notamment à l’octroi de quelque 6 150 prêts aux MPME.

L’initiative Outreach qui vise les MPME s’inscrit dans le cadre de l’initiative phare de l’Union européenne qui entend aider les MPME à tirer pleinement parti d’accords de libre-échange approfondis et complets. Elle contribue directement à la réalisation des objectifs du plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental et à la mise en œuvre des priorités de l’UE convenues avec l’État géorgien.

Informations générales

Soutien de BEI Monde aux MPME de Géorgie

Depuis le lancement de ses activités en Géorgie en 2007, la BEI a contribué au financement des petites entreprises du pays afin de favoriser la croissance économique, l’innovation, l’intégration sociale et la création d’emplois. À ce jour, la Banque a investi plus de 340 millions d’EUR dans les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire géorgiennes. Les investissements de la Banque reposant sur des prêts intermédiés ont atteint plus de 5 500 entreprises et ont permis de maintenir environ 44 000 emplois locaux. En outre, plus de 10 000 emplois ont été créés en Géorgie grâce aux concours de la BEI. En collaboration avec des institutions financières locales, la BEI aide le pays à concevoir de nouveaux produits et à faciliter l’accès des entreprises au financement.

Credo Bank est la cinquième banque commerciale de Géorgie. Avec son large rayonnement régional assuré par 81 centres de services, elle offre des services bancaires complets et innovants à plus de 460 000 clients. La mission de la banque est d’aider les entrepreneurs géorgiens et leurs employés à créer un avenir meilleur en offrant des services financiers abordables. Credo Bank est la propriété d’institutions financières internationales appuyant l’intégration sociale et le développement, telles que Access Microfinance Holding AG (Allemagne), ResponsAbility Investment Management AG (Suisse), Triodos Investment Management BV (Pays-Bas) et Proparco (France).