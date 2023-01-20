Christian Kettel Thomsen siège au Comité de direction de la BEI depuis septembre 2020.

Son successeur sera désigné par les États membres de l’UE, les actionnaires de la BEI.

Werner Hoyer, le président de la Banque, a remercié M. Thomsen pour les services rendus à l’institution.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a informé Werner Hoyer, son président, de sa décision de démissionner du Comité de direction afin de prendre la tête de Danmarks Nationalbank, la banque centrale du Danemark.

Économiste de formation, Christian Kettel Thomsen a débuté son mandat de vice-président de la BEI le 1er septembre 2020 après une longue et belle carrière au ministère danois des finances et, plus récemment, en tant que secrétaire d’État permanent auprès du cabinet du Premier ministre. Le 1er février 2023, à la suite d’une nomination royale, il prendra ses fonctions de gouverneur et président du Conseil des gouverneurs de la Danmarks Nationalbank.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Christian est un leader compétent qui inspire le plus grand respect à ses collègues de la BEI et à nos partenaires dans le monde entier. Je tiens à le remercier pour les services qu’il a rendus à la banque de l’UE. Toute la famille de la BEI lui adresse ses sincères félicitations et lui souhaite de réussir dans ses nouvelles et exigeantes fonctions. »

Les domaines relevant du champ de supervision de Christian Kettel Thomsen comprenaient les activités de la BEI au Danemark, en Grèce, en Irlande et en Roumanie, ainsi que le financement du développement urbain, du logement et de l’agro-industrie. Les États membres de l’UE, qui sont actionnaires de la BEI, vont maintenant désigner son successeur. D’ici là, le président Hoyer assumera la supervision des domaines de responsabilité de Christian Kettel Thomsen.

Christian Kettel Thomsen : « Je suis reconnaissant pour le soutien, le travail acharné et le dévouement de mes collègues de la BEI depuis que j’ai rejoint ses rangs en 2020. Les financements de la Banque contribuent à préserver la sécurité énergétique de l’UE et la compétitivité de nos économies, tout en conduisant le monde dans une transition juste vers la neutralité climatique. Ce fut un honneur et un plaisir de participer à cet effort inestimable. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025.