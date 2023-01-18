© Sandvik

La banque de l’UE prête 500 millions d’EUR au groupe Sandvik.

Cette opération de la BEI soutiendra les investissements de R-D dans des solutions d’usinage avancées ainsi que dans des solutions de pointe d’électrification et d’automatisation destinées à l’industrie minière et au secteur des infrastructures.

La recherche sera effectuée dans les centres de R-D de Sandvik en Suède, en Finlande et en Allemagne.

Il est essentiel de disposer d’outils et d’équipements d’usinage très avancés et spécialisés pour améliorer la performance énergétique et réduire les déchets dans les secteurs industriels tels que la fabrication de composants, l’exploitation minière et les infrastructures. L’élaboration de solutions de ce type est coûteuse mais nécessaire pour maintenir la technologie à l’avant-garde, et ainsi sécuriser les emplois et l’économie. La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour qu’elle a accordé un prêt de 500 millions d’EUR à Sandvik, société de premier plan proposant des solutions d’usinage, d’exploitation minière et de traitement des roches, à l’appui de ses investissements dans la recherche-développement.

Entreprise basée à Stockholm, Sandvik est l’un des principaux fournisseurs d’outils et d’équipements de haute précision, de services et de solutions numériques dans les domaines de la fabrication de composants, de l’exploitation minière et des infrastructures. Le financement de ce projet soutient les activités de R-D de Sandvik visant à mettre au point de nouvelles solutions et technologies dans les domaines du matériel d’extraction minière et de construction d’infrastructures, ainsi que des outils et systèmes d’outillage pour le découpage industriel avancé des métaux. Ces activités se dérouleront dans les centres de recherche existants de Sandvik en Europe et contribueront par conséquent à préserver des emplois hautement qualifiés dans l’industrie, notamment en Suède, en Finlande et en Allemagne.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Suède : « Il est essentiel de soutenir la recherche-développement de ce secteur hautement spécialisé pour faciliter la transition écologique et maintenir l’avantage concurrentiel de l’Europe. Les domaines clés de ce projet sont l’innovation, l’économie circulaire et l’efficacité des procédés dans le domaine du découpage avancé des métaux. En outre, le projet est fortement axé sur l’électrification des machines et des équipements utilisés dans l’industrie minière. Ces activités de R-D visent à déployer de nouvelles technologies innovantes qui contribueront à rendre le secteur plus durable et plus respectueux de l’environnement. »

Stefan Widing, PDG de Sandvik : « Nous axons fortement notre stratégie sur l’élaboration de solutions qui améliorent la durabilité, la productivité et la sécurité dans les filières essentielles que sont l’exploitation minière, la fabrication de composants et les infrastructures. Cet appui de la BEI soutiendra nos initiatives de R-D et notre objectif de rester à l’avant-garde de l’industrie et de développer notre leadership technologique. »

Contexte stratégique

Le projet soutient le deuxième pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » du programme Horizon Europe de l’Union européenne, ainsi que l’objectif de politique publique « Innovation, transformation numérique et capital humain » de la BEI. En outre, le projet contribuera de manière significative aux objectifs de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit des financements à long terme pour des investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux visés par le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de Sandvik

Sandvik est un groupe international d’ingénierie de pointe fournissant des produits et des solutions qui améliorent la productivité, la rentabilité et la durabilité des industries manufacturières et minières et du secteur des infrastructures. En 2021, les effectifs du groupe Sandvik représentaient environ 39 000 personnes ; présent dans plus de 150 pays, son chiffre d’affaires était d’environ 86 milliards de SEK dans le cadre d’opérations poursuivies. Sandvik est un chef de file mondial dans les domaines suivants : i) équipements et outils, services, solutions numériques et technologies à l’appui de la durabilité destinés à l’industrie minière et au secteur des infrastructures, tels que les équipements d’exploitation automatisée et électrique et le traitement éco-efficace des roches, et ii) outils de découpage des métaux, systèmes d’outillage et solutions numériques favorisant une plus grande efficacité et l’automatisation dans la fabrication de composants, ainsi que technologies de métrologie industrielle et fabrication d’additifs et de poudre métallique.