Raiffeisen Bank est la première banque en Roumanie à renforcer le financement des entreprises en passant par une titrisation synthétique. La coopération nouvellement mise en place avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) permettra de renforcer l’accès au financement et la résilience des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) établies en Roumanie.

Grâce à cette opération, Raiffeisen Bank S.A. sera en mesure de proposer de nouveaux prêts à des PME et ETI admissibles pour un montant total de 523 millions de RON (106 millions d’EUR) au cours des deux prochaines années. Les nouveaux financements bénéficieront également du soutien spécial de la BEI, sous la forme d’un taux d’intérêt réduit.

L’opération porte sur un portefeuille de prêts aux entreprises d’une valeur de 1 520 millions de RON (308 millions d’EUR). Divisé en trois niveaux de risque (premier rang, mezzanine et rang subordonné), le portefeuille de prêts titrisés restera inscrit au bilan de Raiffeisen Bank. Dans le cadre de l’opération, le risque de crédit de la tranche mezzanine sera assumé par le FEI, tandis que celui des tranches de premier rang et de rang subordonné restera à la charge de Raiffeisen Bank. L’opération prévoit une période de reconstitution de trois ans, au cours de laquelle les prêts amortis pourront être remplacés par de nouveaux encours de prêts admissibles.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Le Groupe BEI est déterminé à renforcer les investissements des entreprises dans toute la Roumanie. Cette opération de titrisation avec Raiffeisen Bank témoigne de l’engagement combiné de la BEI et du FEI pour soutenir l’activité économique et la création d’emplois en Roumanie ».

Alain Godard, directeur général du FEI : « Raiffeisen Bank est un partenaire de longue date du FEI avec lequel de nombreuses transactions de référence ont été conclues. Le FEI se réjouit de pouvoir soutenir Raiffeisen Bank à l’heure de sa toute première titrisation synthétique. Cette opération devrait non seulement contribuer positivement et de manière significative à la création d’emplois et à la croissance économique en Roumanie, mais aussi promouvoir les objectifs de l’Union des marchés des capitaux dans ce pays, qui n’a connu qu’une seule autre titrisation synthétique jusqu’à présent. »

Alina Rus, directrice financière chez Raiffeisen Bank : « Nous sommes ravis d’annoncer cette opération innovante conduite avec le Groupe BEI, notre partenaire de longue date. Ce partenariat nous permet d’accroître l’accès au financement pour les PME et ETI roumaines. Nous soutiendrons leur croissance et leur développement dans une conjoncture économique difficile, marquée par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, du conflit militaire en Ukraine et de la crise énergétique. Chez Raiffeisen Bank, nous nous engageons à stimuler la croissance économique et à soutenir le succès de nos clients. Nous sommes persuadés que ce partenariat sera un pas déterminant pour atteindre ces objectifs. »

Romulus Mircea, directeur exécutif Gestion actif-passif : « Les titrisations synthétiques sont un instrument important pour gérer efficacement les fonds propres et soutenir la croissance des prêts par le transfert de risques, en particulier dans le contexte actuel du marché, caractérisé par une incertitude accrue et des primes de risque élevées. La structure de titrisation permet à la banque de libérer la majorité des fonds propres et du MREL (le montant correspondant aux exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles) affectés au portefeuille titrisé, et elle augmente sa capacité à financer l’économie roumaine. On estime qu’au niveau consolidé de Raiffeisen Bank S.A. l’opération aura un impact positif initial d’environ 40 points de base sur le ratio d’adéquation des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et de 80 points de base sur le ratio MREL. »

À propos de Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Romania, banque universelle de premier plan, est présente sur le marché bancaire roumain depuis 25 ans, au service de plus de 2,3 millions de clients (particuliers ou personnes morales). La banque compte 4 900 employés, 295 unités, 1 131 GAB et 27 000 points de service.