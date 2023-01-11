Le prêt de la BEI aidera à financer trois satellites entièrement numériques de SES couvrant l’Europe occidentale, l’Afrique et le Moyen-Orient

Les satellites fourniront des services à haut débit et des services fiables de diffusion en flux continu sur protocole internet dans toute l’Europe, dans le droit fil des objectifs de la société européenne du gigabit

Le montant du prêt en faveur de SES est le plus élevé jamais accordé par la BEI à une entreprise au Luxembourg

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement de l’Union européenne (UE), et SES, leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, ont rendu publiques les modalités de leur accord de financement de 300 millions d’EUR lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jour au siège de SES à Betzdorf, au Luxembourg. Le prêt d’une durée de sept ans soutiendra des investissements liés à la conception, à l’acquisition et au déploiement de trois satellites déjà annoncés qui fourniront des services évolués de diffusion et de haut débit couvrant l’Europe occidentale, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le montant du prêt est le plus élevé jamais accordé par la BEI à une entreprise basée au Luxembourg.

Le projet financé par la BEI porte notamment sur l’acquisition, auprès de Thales Alenia Space, de trois satellites destinés à fournir des services de vidéodiffusion ainsi que des services de réseau. Grâce aux importantes positions orbitales 19,2° Est d’ASTRA 1P, d’ASTRA 1Q et de SES-26 (57° Est), SES sera en mesure de renforcer ses services de diffusion par satellite de premier plan en Europe et en Afrique et de répondre aux besoins dynamiques des entreprises et des États en matière de connectivité du cœur de l’Europe jusqu’en Afrique et au Moyen-Orient. Deux des trois satellites sont des satellites de nouvelle génération flexibles et entièrement définis par logiciel qui permettront de reconfigurer les services et de les adapter instantanément en orbite aux exigences des clients de SES. Le déploiement des trois satellites, qui seront exploités à partir du siège de SES à Luxembourg, est prévu en 2024.

Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré : « Les technologies, données et services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie des Européens et des Européennes. Je me réjouis donc vivement de cet accord avec SES, qui soutient directement la politique spatiale de l’UE. Il s’agit là d’une étape importante en vue du succès du déploiement d’une nouvelle génération de satellites capables de fournir des services évolués de diffusion et de haut débit au bénéfice des secteurs tant privé que public en Europe occidentale et au-delà. » Et d’ajouter : « L’espace est un moteur clé de l’innovation en Europe et nous sommes déterminés à soutenir l’entrepreneuriat dans le secteur spatial. Le montant du prêt, le plus élevé jamais consenti par la BEI à une entreprise luxembourgeoise, témoigne également de l’importance stratégique de ce secteur pour la BEI et l’Union européenne. »

Sandeep Jalan, directeur financier de SES : « Nous nous réjouissons d’avoir obtenu ce prêt de la Banque européenne d’investissement, qui nous permet de diversifier nos sources de financement à des conditions attrayantes. Grâce à cet accord, nous sommes en mesure de tenir notre engagement et de diffuser des contenus de haute qualité depuis nos positions orbitales de premier plan pour 118 millions de foyers équipés d’un poste de télévision en France, en Allemagne et en Europe occidentale. Ces satellites de prochaine génération sont également adaptés aux plans les plus ambitieux des entreprises et des États en Europe et au-delà et les aident à entrer dans la nouvelle ère des services de connectivité en réseau. »

L’opération fait suite à l’engagement pris par l’UE et la BEI de renforcer leur soutien aux entreprises spatiales européennes. Elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la société du gigabit de la Commission européenne, qui vise à doter tous les foyers européens d’une connectivité internet d’au moins 100 Mbps d’ici 2025.

Videos:

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte ~8000 chaînes à 366 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG).