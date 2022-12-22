© KONE

Le prêt de 200 millions d’EUR servira à financer des activités de recherche-développement menées par KONE dans le domaine des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et portes automatiques plus économes en énergie ainsi que des technologies et solutions intelligentes pour la gestion de flux de personnes.

Le projet contribuera à renforcer la primauté technologique et la compétitivité de l’industrie européenne.

Le prêt de 200 millions d’EUR signé ce jour entre la BEI et la société finlandaise KONE soutiendra des activités de recherche-développement portant sur des innovations qui permettront d’améliorer la sécurité et la performance fonctionnelle de la gamme de produits de KONE, tout en réduisant l’empreinte carbone des solutions proposées par l’entreprise grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits et services et, partant, des bâtiments dans lesquels ils seront utilisés.

« Nous nous réjouissons de signer cet accord avec KONE », affirme Thomas Östros, vice-président de la BEI supervisant les opérations en Finlande. « Ce prêt est déjà le troisième que nous accordons à la société et outre l’amélioration, à un moment crucial, de l’efficacité énergétique des ascenseurs et escaliers mécaniques, le projet contribuera à renforcer le leadership européen en matière de technologie industrielle. Il stimulera également la compétitivité dans plusieurs domaines, dont la transition numérique et les matériaux avancés, et il soutiendra dès lors, directement et indirectement, la croissance économique et l’emploi en Europe. »

« Grâce à cet accord, nous pouvons poursuivre le développement de solutions plus durables et numériques pour les flux de personnes en milieu urbain. Nous sommes convaincus que nos solutions auront un impact énorme sur la façon dont les gens se déplacent dans les villes et les bâtiments, ainsi que sur l’efficacité énergétique et l’utilisation des équipements en toute sécurité », explique Jean-Christophe Almira, premier vice-président et responsable de la R-D consacrée aux équipements chez KONE.

« Nous nous concentrerons sur des innovations qui nous aideront à atteindre nos objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Nous entendons être un partenaire de confiance pour nos clients, s’agissant de la réduction de l’empreinte carbone, des solutions numériques, de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité », ajoute-t-il.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

KONE a pour mission d’améliorer la mobilité dans les villes. L’entreprise fait partie des leaders mondiaux du secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Elle commercialise ces équipements ainsi que des portes automatiques de bâtiments et des solutions pour l’entretien et la modernisation apportant de la valeur ajoutée aux bâtiments tout au long de leur cycle de vie. En assurant une meilleure efficacité des flux de personnes (People Flow®), elle permet des déplacements sûrs, fluides et fiables dans des bâtiments toujours plus hauts et plus intelligents. En 2021, KONE a enregistré un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’EUR et comptait plus de 60 000 employées et employés à la fin de l’année. Les actions de catégorie B de KONE sont cotées au Nasdaq Helsinki Ltd. en Finlande.