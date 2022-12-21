© Cosentino

Le financement de la BEI vise à améliorer l’efficacité des usines Cosentino à Almería.

L’entreprise andalouse intensifie ses activités de RDI à l’aide de technologies permettant de développer de nouveaux produits durables.

Le groupe Cosentino renforcera également son recours aux énergies renouvelables et améliorera ses processus de recyclage.

La BEI accorde un prêt de 120 millions d’EUR au groupe Cosentino, chef de file mondial dans la conception et la fabrication de surfaces innovantes et durables. Soutenue par la banque de l’UE, la multinationale financera sa stratégie d’innovation et de durabilité fondée sur l’économie circulaire, la décarbonation, l’efficacité énergétique et l’emploi d’énergies renouvelables. Les investissements sont conformes aux objectifs de la BEI consistant à soutenir l’innovation, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

L’accord signé aujourd’hui permettra au groupe Cosentino d’intensifier ses activités de recherche, développement et innovation, axées sur la mise au point de technologies innovantes visant à rendre sa production plus efficace grâce à l’automatisation, à la robotisation et au passage au numérique des processus. Ainsi, dans un deuxième temps, le groupe pourra déployer des technologies pour le recyclage des déchets des matériaux de production, et installer de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de sources renouvelables à des fins d’autoconsommation. En outre, la capacité d’innovation de l’entreprise andalouse devrait bénéficier à sa nouvelle chaîne de production Dekton® et lui permettre d’utiliser des combustibles de substitution plus propres à l’avenir.

La mise en œuvre des investissements se poursuivra jusqu’en 2025 au sein des installations de Cantoria, dans la municipalité d’Almería, où la multinationale espagnole a démarré et où elle continue d’exercer ses activités via son siège social, ses huit usines de production et son centre de RDI.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, nous sommes heureux de soutenir les investissements du groupe Cosentino dans de nouvelles technologies qui amélioreront la durabilité de ses produits et processus. En renforçant la décarbonation et le caractère circulaire des activités de la multinationale espagnole, ce projet respecte pleinement les politiques établies dans notre Feuille de route de la banque du climat. Le présent accord prévoit non seulement des investissements dans un domaine prioritaire pour nous, celui de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain, mais il permet aussi à la BEI de continuer à soutenir la croissance économique et l’emploi dans une région relevant de l’objectif de cohésion. »

Francisco Martínez-Cosentino Justo, président du groupe Cosentino : « Ce nouveau soutien accordé par la BEI renforce et accélère notre ambitieux plan de développement durable, qui vise à consolider le processus de décarbonation et l’engagement en faveur des énergies propres et renouvelables et, d’une manière générale, à permettre une transition complète vers un modèle plus durable. Grâce aussi à nos propres investissements déjà prévus pour les années à venir, nous souhaitons faire de Cosentino une référence industrielle mondiale, connue pour son adhésion à l’économie circulaire, son autosuffisance énergétique et son engagement à l’égard de l’environnement : des aspects essentiels pour la compétitivité à l’avenir. »

Impact positif sur l’emploi en Andalousie

Le plan d’investissement financé par la BEI renforcera la compétitivité et la primauté de la multinationale espagnole dans son secteur, en augmentant sa capacité à développer des produits et services à forte valeur ajoutée, qui se traduiront par une contribution accrue à la croissance économique à long terme en Espagne et dans l’UE. Cette contribution sera amplifiée par les externalités positives dont pourront bénéficier les acteurs le long de la chaîne de valeur du secteur des surfaces et revêtements.

Cette initiative aura un impact significatif sur les possibilités d’emploi dans la région. La phase de mise en œuvre permettra le recrutement temporaire d’environ 200 personnes par an, selon les calculs de la BEI. Ces estimations s’ajoutent à celles concernant l’emploi permanent, soit 135 emplois qui devraient être créés dans le domaine de la production grâce aux investissements financés.

Tout cela dans la communauté autonome d’Andalousie, l’une des régions considérées par l’UE comme relevant de l’objectif de cohésion. Par conséquent, le projet contribue à la réalisation des objectifs de cohésion et de développement régional de la BEI, qui donne la priorité aux projets dans les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Deuxième prêt de la BEI au groupe Cosentino

Le groupe Cosentino collabore avec la BEI depuis 2016. Préalablement à cette nouvelle ligne de financement, la banque de l’UE avait déjà financé la stratégie de RDI de la multinationale espagnole avec un prêt de 70 millions d’EUR à l’appui de la mise en œuvre de systèmes de fabrication et de logistique innovants.

Informations générales

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur européen de l’énergie. Ces investissements indispensables aident désormais l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe. Au cours des neuf premiers mois de l’année 2022, le soutien financier auquel la BEI s’est engagée a atteint au total plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de production d’électricité et de stockage au sein de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inégalés afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU visant à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR supplémentaires seront investis, en plus du soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Il est estimé que l’enveloppe spécifique du plan REPowerEU mobilisera 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

De plus amples informations sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie sont disponibles ici. Pour connaître les derniers projets que la Banque a financés dans le domaine de l’énergie, veuillez cliquer ici.

À propos du groupe Cosentino

Le groupe Cosentino est une entreprise familiale espagnole d’envergure mondiale qui produit et commercialise des surfaces innovantes de grande valeur pour le monde de l’architecture et du design. Cette entreprise cheffe de file collabore avec ses clients et partenaires, auxquels elle propose des solutions qui offrent design et valeur et inspirent leur vie. Cet objectif est rendu possible par des marques pionnières et leaders sur leurs segments de marché respectifs, comme Silestone®, Dekton® ou Sensa by Cosentino®, synonymes de surfaces innovantes qui permettent de créer des environnements et des designs uniques pour la maison et les espaces publics.

Le groupe fonde son développement sur l’expansion internationale, un programme de recherche-développement avant-gardiste, le respect de l’environnement et la durabilité, son engagement permanent envers la société et les communautés locales au sein desquelles il est présent, ainsi que sur la formation, l’égalité, la sécurité et la santé au travail.

Le groupe Cosentino distribue ses produits et marques dans plus de 110 pays depuis son siège social d’Almería, en Espagne. À l’heure actuelle, la multinationale est présente dans 40 pays et possède des filiales ou des actifs commerciaux dans 30 d’entre eux. Elle compte huit usines de production (sept en Espagne, à Almería, et une au Brésil), un centre logistique intelligent en Espagne, et plus de 140 points de vente et de distribution dans le monde entier. Le groupe Cosentino réalise plus de 90 % de son chiffre d’affaires sur les marchés internationaux.