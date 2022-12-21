© Marposs

Le prêt de la BEI contribuera à la mise au point de systèmes flexibles de mesure et de contrôle des processus, de systèmes de mesure pour composants destinés à des applications de mobilité électrique, ainsi que d’équipements et de systèmes de mesure dédiés aux technologies de l’hydrogène et des piles à combustible.

Il s’agit de la troisième d’une série d’opérations signées entre la BEI et Marposs pour un montant total de 102 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie à hauteur de 40 millions d’EUR les activités de recherche, de développement et d’innovation de Marposs, chef de file mondial dans la fourniture d’instruments de précision pour la mesure et le contrôle dans un environnement de production. Depuis 2013, la banque de l’UE a octroyé à Marposs 102 millions d’EUR dans le cadre de trois opérations.

Plus précisément, le prêt de la BEI contribuera à la mise au point des solutions flexibles et innovantes de mesure et de contrôle des processus, de systèmes de mesure pour composants destinés à des applications dans le domaine de la mobilité électrique, ainsi que d’équipements et de systèmes de mesure dédiés aux technologies de l’hydrogène et des piles à combustible. L’accord contribuera à faciliter et à accélérer la mise au point et la production de technologies pour véhicules électriques ainsi que des solutions innovantes visant à promouvoir l’efficacité énergétique, les technologies de fabrication avancées et la transition numérique, principalement des secteurs automobile, électronique et pharmaceutique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cette opération permet à la banque de l’UE de démontrer sa proximité avec le tissu entrepreneurial italien en soutenant une entité comme Marposs, qui contribue à accélérer l’électrification et la décarbonation de plusieurs secteurs clés, comme celui des transports. »

Alessandro Strada, administrateur délégué du groupe Marposs : « Dans le cadre d’un important projet de croissance, le groupe Marposs a déployé avec succès une stratégie fondée sur l’expansion dans de nouveaux segments de marché et sur la mise au point de solutions innovantes destinées aux secteurs des véhicules électriques et des piles à combustible. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de la BEI et sur sa confiance dans notre capacité à être une référence en matière de contrôle de la qualité dans le cadre de la transition vers une mobilité durable. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Marposs

Fondée en 1952, Marposs est aujourd’hui dirigée par Stefano Possati, président du groupe. L’entreprise se distingue depuis toujours dans la fourniture de solutions de pointe pour le contrôle de la qualité dans l’environnement manufacturier, allant de la mesure de précision des composants mécaniques avant, pendant et après le processus d’usinage, au contrôle des procédés et des performances des machines-outils, et des contrôles de résistance pour tous les secteurs industriels aux lignes d’assemblage et de commande automatiques. Marposs est le principal fournisseur des grands constructeurs automobiles. Il soutient non seulement leur transition vers la mobilité électrique, mais aussi celle des secteurs de l’aérospatiale, de la biomédecine, de l’électronique grand public, des semi-conducteurs et du verre. Le groupe compte environ 3 500 employés dans le monde répartis dans plus de 80 bureaux situés dans 34 pays différents.