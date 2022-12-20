Gelsomina Vigliotti a été nommée présidente du Fonds européen d’investissement (FEI) par le Conseil d’administration de ce dernier. Elle a pris ses fonctions le 15 décembre 2022.

« Je suis honorée d’être nommée présidente du Fonds européen d’investissement, le plus grand pourvoyeur de capital-risque et de capital-investissement en Europe. Le FEI joue un rôle essentiel de soutien aux besoins d’investissement des petites et moyennes entreprises et d’appui, direct ou indirect, aux prochaines licornes et entreprises championnes européennes », a déclaré Gelsomina Vigliotti. « L’innovation, la recherche et l’action pour le climat sont au cœur de l’activité du FEI et, plus que jamais, ont un rôle déterminant pour promouvoir une transition écologique et numérique sans heurts et soutenir les avancées décisives. »

De nationalité italienne, Gelsomina Vigliotti est vice-présidente et membre du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement (BEI). Les domaines relevant de son champ de supervision, à la BEI, sont notamment les suivants : financement des PME et des ETI ; fonds propres et produits assimilables à des fonds propres ; coopération BEI-FEI ; suivi des contreparties et restructurations ; nouveaux produits ; transactions spéciales ; microfinance ; opérations de financement en Italie, à Malte, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban et en Palestine.

Avant d’être nommée vice-présidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti était directrice générale des relations financières internationales au sein du département du Trésor italien, responsable de la coordination des activités en rapport avec le système financier, monétaire et économique international et les institutions multilatérales de développement. À ce poste, elle a été représentante (« Deputy Deputy ») pour le G7 et le G20. Elle a en outre été vice-gouverneure pour l’Italie auprès des principales banques multilatérales de développement, et membre du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement et de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Durant sa longue carrière au sein du département du Trésor italien, Mme Vigliotti a exercé plusieurs fonctions en lien avec la politique économique nationale et internationale. Entre 2012 et 2015, elle a été membre suppléante du Comité économique et financier et administratrice suppléante du Mécanisme européen de stabilité.

Informations générales

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’emploi.