©CDC/ Unsplash

La BEI et DeepUll ont signé un accord de prêt de 20 millions d’EUR portant sur la recherche-développement et l’innovation.

Le financement de l’UE appuiera le développement d’un système de diagnostic automatisé qui permettra de dépister de manière plus rapide et plus précise la septicémie.

La BEI soutient l’entreprise espagnole DeepUll dans le cadre du volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif InnovFin de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient DeepUll, une entreprise de diagnostic médical qui met au point des solutions abordables, sans culture, destinées au dépistage précoce de la septicémie et d’autres infections aiguës. Elle lui octroie ainsi un prêt de 20 millions d’EUR à l’appui de ses activités de recherche-développement et innovation (RDI) liées à la mise au point d’une plateforme de diagnostic hautement innovante, facile à utiliser, qui permet d’accélérer le dépistage de la septicémie et d’autres infections et d’en améliorer la précision.

Le prêt de la BEI permettra à DeepUll de renforcer son activité de RDI en vue de poursuivre le développement de son outil de diagnostic automatisé, qui est susceptible de permettre un dépistage précoce plus rapide et plus précis de la septicémie que la norme de soins actuelle, avec, à la clé, une amélioration de l’efficacité du traitement et des résultats pour les patients.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est financé au titre du volet Recherche sur les maladies infectieuses créé dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020. L’association de l’expertise de la BEI et du soutien de la Commission européenne avec la garantie InnovFin a permis la mise en place d’un financement innovant et sur mesure, adapté aux besoins de DeepUll.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Ce n’est qu’en investissant davantage dans l’innovation que nous pourrons combattre des maladies qui touchent le monde entier. Le prêt que nous signons aujourd’hui avec DeepUll témoigne de l’impact que les financements de l’UE peuvent avoir sur des entreprises qui mettent au point de nouvelles technologies dans le domaine du diagnostic médical. Ensemble, nous pouvons lutter contre les maladies infectieuses en atténuant leur incidence sur les populations et sur la croissance économique à l’échelle mondiale. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse : « Le programme de l’UE pour la recherche et l’innovation soutient les innovations qui débouchent sur des technologies destinées à améliorer notre vie. La Commission est fière de participer à cet accord et d’appuyer les efforts que consent DeepUll pour développer une plateforme innovante de dépistage de la septicémie, automatiser le processus et améliorer les services de diagnostic pour les patients. »

Jordi Carrera, président-directeur général de DeepUll : « Ce financement nous aidera à accélérer le développement de notre plateforme de dépistage de la septicémie. Nous pensons que notre produit dispose d’un potentiel énorme pour ce qui est d’améliorer rapidement les résultats des patients et rationaliser les processus hospitaliers en vue d’identifier les patients à risque le plus tôt possible et d’apporter un soutien aux décisions thérapeutiques. »

Diagnostic de la septicémie par PCR

Le prêt financera le développement par DeepUll de sa plateforme de dépistage de la septicémie fondée sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR), une technique largement appliquée dans d’autres domaines du diagnostic clinique. L’analyseur en cours de développement consiste en un système automatisé de bout en bout qui peut traiter jusqu’à quatre échantillons par heure, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, ce qui permet une souplesse maximale et une réduction des risques de contamination.

La technologie de DeepUll servira à identifier rapidement – en l’espace de quelques heures – les agents infectieux responsables, mais aussi à réaliser des tests phénotypiques de la sensibilité antimicrobienne, ce qui permet de réduire le recours inutile aux agents antimicrobiens. L’outil utilisera aussi l’intelligence artificielle pour faciliter la prise de décisions médicales à toutes les étapes de la gestion des patients, de la reconnaissance précoce de la maladie à la pose d’un diagnostic précis, en passant par l’orientation thérapeutique.

DeepUll cherche à conclure des accords avec de grands hôpitaux pour collecter et mesurer les échantillons cliniques de patients susceptibles de présenter un choc septique, afin de valider l’utilisation de la technologie et de créer ensuite une base de données suffisamment grande pour permettre des prévisions précises de cas de septicémie chez les patients.

Informations générales

DeepUll est une entreprise de diagnostic médical qui met au point des solutions de détection sans culture de la septicémie et d’autres infections aiguës. Fondée en 2020 à Barcelone par les fondateurs de STAT-Dx (vendue à QIAGEN en 2018), DeepUll a rassemblé une équipe de spécialistes de classe mondiale afin de créer des solutions de diagnostic rapides, abordables et accessibles. Son outil consacré à la septicémie permet de détecter plus de 250 agents pathogènes différents et une quinzaine de gènes de résistance en une heure à partir de 10 ml de sang total. Il générera des résultats de tests phénotypiques de la sensibilité antimicrobienne en environ huit heures, sans nécessiter d’hémoculture positive. Il s’agira d’un système de table automatisé de bout en bout qui sera installé en milieu clinique (laboratoire, service des urgences, unité de soins intensifs).

Le volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif InnovFin est destiné à soutenir la lutte contre les maladies infectieuses. Cette initiative conjointe de la Commission européenne et du Groupe BEI s’inscrit dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour la période 2014-2020. Le volet Recherche sur les maladies infectieuses permet à la BEI de mettre entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR à la disposition d’acteurs innovants intervenant dans la mise au point de vaccins, de médicaments, de dispositifs médicaux et de diagnostic ainsi que d’infrastructures de recherche pour la lutte contre les maladies infectieuses. Les financements sont principalement destinés à des projets ayant achevé leur phase préclinique et nécessitant une validation clinique pour poursuivre leur développement.