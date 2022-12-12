© COTEC

En collaboration avec la Fundación Cotec, la Banque européenne d’investissement prend le pouls de la transformation numérique des PME espagnoles dans le cadre d’une étude.

L’étude identifie des obstacles récurrents, répertorie des cas pertinents de bonnes pratiques et propose une série de recommandations.

La présentation a eu lieu aujourd’hui à Málaga, lors d’un événement auquel ont participé Francisco de La Torre, maire de la ville, et des experts des secteurs numérique et entrepreneurial.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Fundación Cotec pour l’innovation ont présenté ce jour à Málaga leur rapport sur la transformation numérique des PME espagnoles. Fruit des efforts de la Banque européenne d’investissement avec le financement de la Plateforme européenne de conseil en investissement, l’étude bénéficie également de la collaboration de Cotec et de l’appui du cabinet de conseil Oliver Wyman. Le rapport évalue la situation initiale de la transformation numérique du secteur, identifie les obstacles récurrents, répertorie des cas pertinents de bonnes pratiques à travers le monde, et formule des recommandations visant à réduire la fracture numérique au niveau national.

Ont assisté à l’événement Francisco de la Torre, maire de Málaga, Jorge Barrero, directeur général de Cotec, Patricia Fernández, conseillère de la BEI à Madrid, ainsi qu’Inés Temes, responsable des campus de programmation 42 de la Fundación Telefónica. Le rapport a été présenté par Gonzalo Arana, directeur du secteur public et des services financiers chez Oliver Wyman, et par Aleix Pons, directeur de l’économie chez Cotec.

L’événement a eu lieu au campus de programmation 42 Malága de la Fundación Telefónica, une des écoles les plus innovantes au monde. L’établissement a pour objectif de former les profils numériques les plus demandés sur le marché du travail et de préparer la société dans des disciplines telles que la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les mégadonnées, la chaîne de blocs, l’informatique en nuage, etc. Offrant des formations gratuites en présentiel, le campus est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et s’adresse à tous les types de publics. Actuellement, depuis son ouverture en février de cette année, l’école compte 367 étudiants actifs : 79 % d’hommes et 19 % de femmes.

Principales conclusions

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé dans l’économie espagnole, représentant plus de 70 % de la main-d’œuvre, 99 % des entreprises et 61 % de la valeur ajoutée. Cependant, cette étude montre que l’adoption des technologies numériques est faible, voire très faible pour 75 % d’entre elles.

Bien que la transition numérique des PME figure parmi les priorités de l’État espagnol, la demande des petites et moyennes entreprises espagnoles en ce sens est, en moyenne, faible. Le rapport indique que 34 % d’entre elles n’ont pas l’intention d’investir au cours des trois prochaines années. Il souligne leur retard en matière d’adoption technologique : elles ne sont que 27 % à pratiquer le commerce électronique, alors que 75 % ont leur site web. Cela est principalement dû au fait qu’elles ignorent souvent quels outils numériques utiliser pour leur activité, et manquent parfois d’employés dotés des compétences nécessaires pour pouvoir tirer pleinement parti des nouvelles technologies.

Les travaux soulignent que, même si le financement n’a pas été le principal motif derrière le retard pris par les PME ces dernières années en matière de transition numérique, des marges de progression existent. Les PME espagnoles dépendent fortement du financement bancaire (par opposition au crédit-bail et aux apports de fonds propres) et les prêts/crédits sont souvent assortis de taux d’intérêt élevés ou d’exigences strictes en matière de garanties, sans oublier les procédures bureaucratiques complexes.

Domaines d’amélioration

Le rapport identifie quatre grands domaines d’amélioration susceptibles de permettre aux PME espagnoles d’augmenter leur niveau de transition numérique. Attirer et développer les compétences numériques en est un. Bien que l’Espagne se classe neuvième sur 27 dans l’indice européen relatif à l’économie et à la société numériques (DESI), le rapport note que cela ne signifie pas nécessairement qu’elle soit en bonne position dans tous les aspects de la transition numérique, le pays étant à la traîne en ce qui concerne deux aspects clés : le capital humain et l’intégration des technologies numériques. À cet égard, l’étude fait remarquer que des mécanismes de financement public nationaux ou européens pourraient être utilisés pour accélérer et élargir des programmes de formation pertinents à court, moyen et long terme.

Une autre recommandation suggère de définir une « véritable stratégie nationale pour la transition numérique des PME allant au-delà des fonds provenant du plan de relance européen Next Generation EU » et de redéfinir certaines mesures actuelles afin de créer un programme inclusif qui rassemble tous les acteurs publics et privés concernés. L’étude recommande également de mettre en place une plateforme intégrée de coordination en ligne destinée au secteur et de renforcer le rôle des pouvoirs publics dans la promotion de la transition numérique des PME.

Une partie de l’événement de présentation a été consacrée au financement avec une table ronde qui a permis de débattre avec des représentants des secteurs numérique et entrepreneurial. Ont participé aux débats Pau Ibáñez, gestionnaire-coordinateur de l’équipe de projets de transformation de la banque d’entreprise de CaixaBank ; Zenón Vázquez, directeur général d’Elkargi ; Luis Prieto, directeur de l’économie numérique de Red.es ; et Juan Antonio Magaña, chef par intérim de la division Conseil financier – Innovation et numérique à la BEI. Les débats ont été animés par Soledad Díaz, directrice de l’Association des parcs technologiques d’Espagne (APTE).

Bonnes pratiques

Les travaux répertorient des cas de bonnes pratiques pertinentes en matière de transformation numérique des PME dans le monde entier. Un accent particulier est mis sur les exemples de l’Allemagne, du Luxembourg, de la France, de Singapour et du Danemark. L’objectif est d’évaluer la manière dont ces pays ont facilité et soutenu la transition numérique de leurs petites et moyennes entreprises et d’en tirer des enseignements utiles pour l’Espagne. Le document est maintenant disponible sur le site internet de la BEI : eib.org.

