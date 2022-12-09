LeydenJar, entreprise néerlandaise innovante spécialisée dans le domaine des batteries, obtient un financement de la BEI de 30 millions d’EUR sous forme d’apport de quasi-fonds propres, assorti d’une garantie de la Commission européenne, pour renforcer sa technologie et sa production.

LeydenJar construira une nouvelle usine d’une capacité de production de 100 MWh, où elle fabriquera à grande échelle ses anodes en silicium pour batteries à haute densité d’énergie, contribuant ainsi à l’accélération de la transition énergétique.

Cette nouvelle technologie devrait améliorer considérablement la capacité des batteries et ouvrir un éventail de nouvelles possibilités dans les transports et d’autres domaines.

Grâce aux ressources obtenues, LeydenJar pourra construire sa première usine de production de feuilles d’anode en silicium. L’entreprise investira 60 millions d’EUR dans la construction de sa première usine de production, appelée « Plant One », dont 30 millions d’EUR proviennent d’un prêt de la Banque européenne d’investissement. Le financement bénéficie de l’appui du volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin de la Commission européenne, financé au titre du programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE.

Le solde du financement provient de projets de clients de LeydenJar, de subventions engagées précédemment et d’une levée de fonds de série A réalisée en 2021. L’usine devrait être construite dans la province du Brabant septentrional. Elle créera de l’emploi local et devrait être pleinement opérationnelle d’ici 2026. L’objectif est d’y élaborer les feuilles d’anode en silicium pour une production à grande échelle, qui permettra ensuite de diminuer les coûts.

Christian Rood, fondateur et PDG de LeydenJar : « La construction d’une usine de production d’anodes aux Pays-Bas est un événement très rare. Nous sommes très heureux de pouvoir lancer à présent, avec nos clients, la production à grande échelle de notre technologie inédite. Nous travaillons avec de grands acteurs de l’électronique grand public et de l’industrie automobile et Plant One nous permettra d’intégrer notre plateforme de production dans des giga-usines. L’objectif ultime est de devenir le meilleur producteur mondial d’anodes en silicium qui seront utilisées dans des batteries qui auront la densité d’énergie la plus élevée au monde. »

En 2021, LeydenJar avait déjà obtenu un financement de 22 millions d’EUR, et le présent prêt de 30 millions d’EUR de la BEI assorti d’une garantie de l’UE permettra à l’entreprise de passer à la production à l’échelle industrielle de sa technologie. En finançant l’installation et l’exploitation de machines pour la production du concept technologique éprouvé de LeydenJar, qui sera utilisé dans la fabrication de batteries lithium-ion avancées, l’entreprise fera la démonstration de la production en série à grande échelle, ouvrant ainsi un large éventail de possibilités dans différents secteurs.

La nouvelle technologie de l’anode en silicium proposée par l’entreprise permet d’augmenter considérablement la densité d’énergie des batteries lithium-ion. Ainsi, les batteries peuvent être plus petites tout en étant plus puissantes et de nouvelles possibilités s’ouvrent pour les véhicules électriques. LeydenJar a procédé à la démonstration de la production de son matériau anodique, doté de caractéristiques techniques prometteuses, à l’échelle d’une usine pilote. Le financement apporté par la BEI aidera l’entreprise à mettre au point et à installer un ensemble de machines de grande capacité pour réaliser la démonstration de la toute première production du matériau anodique à l’échelle industrielle.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Cette nouvelle étape dans la technologie des batteries ouvre des possibilités infinies. Dans la lutte contre les changements climatiques, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ne sont pas à elles seules des remèdes suffisants. Il est un domaine, souvent négligé, où d’énormes avancées peuvent encore être réalisées : celui de l’innovation en matière de technologies essentielles. LeydenJar s’est engagée dans cette voie et la BEI est très fière de soutenir le déploiement à grande échelle de cette technologie très prometteuse. »

Bien qu’étant extrêmement fines, les feuilles d’anode en silicium innovantes de LeydenJar permettent aux batteries de stocker 70 % d’énergie de plus que les feuilles d’anode en graphite qui sont actuellement couramment utilisées. L’entreprise travaille avec des partenaires pour appliquer la technologie dans l’électronique grand public de nouvelle génération, les véhicules électriques et l’aviation électrique. Cette technologie aura une incidence importante sur l’environnement puisqu’elle permettra également de réduire de 85 % les émissions de CO 2 générées par la production d’anodes.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour actionnaires les États membres de l’UE, dont les Pays-Bas à hauteur de 5,2 %. Elle accorde des prêts à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tels que l’emploi, la croissance durable et la lutte contre les changements climatiques. Rien que l’année dernière, la BEI a mis à disposition un peu plus de 2 milliards d’EUR pour des projets aux Pays-Bas, notamment pour la santé, les PME et l’efficacité énergétique.

LeydenJar Technologies a mis au point une technologie de batterie basée exclusivement sur des anodes en silicium. Celles-ci sont produites grâce à un procédé de dépôt par plasma. Les technologies brevetées de batterie et de production sont mises au point avec les clients de LeydenJar dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public, entre autres. LeydenJar a été fondée en 2016 par essaimage de l’organisation de recherche néerlandaise indépendante TNO. L’entreprise possède une usine de production à Eindhoven et son siège est établi à Leyde.

Le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin est un instrument de financement à risque conçu pour soutenir la démonstration de projets innovants en matière d’énergie propre dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage de l’énergie, des systèmes énergétiques intelligents et du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone. L’objectif est de combler le fossé entre la démonstration et la commercialisation et de contribuer ainsi au déploiement de la prochaine génération de technologies énergétiques innovantes à faible intensité de carbone. Compte tenu du risque élevé associé à ce type d’instrument, les prêts de la BEI bénéficient d’une garantie de la Commission européenne qui se déclenche en cas de défaut. Le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin est financé par les ressources des initiatives Horizon 2020 et NER 300.