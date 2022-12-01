©Pacale Clophas / VieCuri

VieCuri Medisch Centrum a signé un accord de prêt de 160 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI), Rabobank et Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ – Fonds de garantie des soins de santé). Le prêt permettra à VieCuri de financer un plan d’investissement ambitieux qui comprend la modernisation et l’agrandissement du bloc opératoire et du service d’imagerie médicale à Venlo, la construction d’un nouveau bâtiment à Venray, ainsi que des projets essentiels liés à la durabilité et aux innovations TIC, comme par exemple le dossier médical informatisé.

IJsbrand Schouten, président de VieCuri : « En tant qu’hôpital de premier plan, VieCuri fait preuve d’ambition et entend continuer à améliorer les soins qu’il prodigue en se reposant sur la formation, la recherche et l’innovation, ainsi que sur la modernisation de ses installations. VieCuri assure ainsi de plus en plus de soins spécialisés et prépare ses sites pour l’avenir grâce à des rénovations, de nouvelles constructions et des déménagements. En outre, nous œuvrons à rendre VieCuri à l’épreuve du temps, en mettant l’accent sur un mode de vie sain dans un environnement durable. »

Des effets bénéfiques pour les employés, les patients et l’environnement

« Ces dernières années, le secteur néerlandais de la santé a connu une véritable mutation », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Le vieillissement de la population a nécessité une augmentation non négligeable des investissements dans des installations hospitalières plus modernes et efficaces. La BEI se réjouit d’apporter son concours financier aux investissements d’un hôpital de premier plan comme VieCuri. La modernisation des sites de Venlo et de Venray n’a pas seulement des effets bénéfiques pour les employés et les patients, mais aussi pour l’environnement, ce que la BEI, en tant que banque du climat de l’Union européenne, considère comme très important. »

Les investissements dans le développement durable et les nouveaux bâtiments à haut rendement énergétique permettront de réaliser des économies importantes sur les coûts de l’énergie et les émissions de CO 2 , conformément à l’objectif de VieCuri de réduire les émissions de dioxyde de carbone de près de 50 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2013.

Michel van Schaik, directeur du département Soins de santé : « Rabobank, en tant que banque de référence, entretient depuis des années une relation ouverte et constructive avec VieCuri. Dans la province néerlandaise du Limbourg septentrional, VieCuri joue un rôle de précurseur en matière de soins de santé et de développement durable. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec VieCuri grâce à ce financement et de l’aider à atteindre ses objectifs. »