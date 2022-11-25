La BEI a signé un accord avec la ville de Rzeszów portant sur un financement de 350 millions de PLN pour des investissements en faveur du développement durable de l’infrastructure urbaine.

Ces investissements comprendront le renforcement des structures éducatives, le développement de la voirie urbaine et de pistes cyclables, la revitalisation d’espaces verts et de loisirs ainsi que l’expansion des services municipaux.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la ville de Rzeszów travaillent ensemble depuis 2011 et, grâce à cette coopération de longue date, la ville peut se moderniser de manière dynamique et mettre en œuvre sa stratégie de développement durable. Le financement de 350 millions de PLN soutiendra Rzeszów dans l’expansion de son infrastructure et lui permettra ainsi de faire face à la croissance de ses besoins. Les investissements seront compatibles avec les mesures qui profitent à la protection du climat ainsi qu’avec celles relevant de la politique de cohésion de l’Union européenne, étant donné que Rzeszów se situe dans une région ciblée par cette politique.

La démographie de la ville connaît une évolution positive depuis plus de 20 ans. Entre 2002 et 2021, la population de la ville a augmenté de 24 %. Ces derniers mois, du fait de la guerre en Ukraine et de l’afflux de réfugiés, elle a enregistré une hausse de 50 % supplémentaires, atteignant 300 000 habitants. Cette croissance significative de la population a créé un besoin urgent de renforcer les infrastructures et les services de la ville. L’accord avec la BEI permettra à Rzeszów de réagir de manière dynamique et d’adapter son parc d’infrastructures à ces nouveaux défis.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI est fière de renforcer sa coopération avec Rzeszów – nous pensons qu’elle se traduira par la poursuite du développement dynamique de la ville, même dans des moments aussi difficiles que ceux que nous vivons aujourd’hui. Les investissements prévus par la ville contribueront certainement au développement écologique de l’infrastructure urbaine, rendront la vie des habitants plus confortable et accéléreront l’intégration des nouveaux arrivants venus d’Ukraine. Rzeszów et la province de Subcarpathie relèvent de la politique de cohésion. Le soutien à cette politique figure parmi les objectifs prioritaires de la BEI et nous ferons de notre mieux pour la mettre en œuvre. »

Konrad Fijołek, maire de Rzeszów : « Le soutien financier offert par la Banque européenne d’investissement revêt une importance extrême pour nous. Il nous permettra de financer de nombreuses mesures, tant celles de nature municipale que d’autres qui nous permettront à l’avenir d’intégrer et d’aider les personnes fuyant la guerre en Ukraine. »

Rzeszów est la plus grande ville de la province de Subcarpathie. Ses nombreuses années de développement dynamique sont liées à son emplacement stratégique et à son offre attrayante pour les entreprises et la communauté universitaire. La ville a permis aux établissements d’enseignement supérieur de se développer et jouit d’une grande popularité auprès des étudiants polonais et étrangers. Le soutien aux entreprises s’est concentré sur les secteurs revêtant une importance stratégique : l’aérospatial et l’informatique.

En raison de son emplacement, Rzeszów et ses environs jouent un rôle de plaque tournante importante pour le commerce entre l’Ukraine et la Pologne, ce qui a un impact positif sur le développement économique de la ville. Le fait de disposer du plus grand aéroport de la région, doté d’une piste assez longue pour accueillir même les plus gros avions militaires et civils, constitue un atout supplémentaire, particulièrement important en cette période difficile marquée par la guerre en Ukraine.

La promotion de la cohésion compte parmi les priorités de la Banque européenne d’investissement depuis sa création en 1958. Dans le cadre de la mise en œuvre du dernier budget à long terme de l’Union européenne, couvrant la période 2014-2020, le Groupe BEI a soutenu des investissements d’une valeur d’environ 630 milliards d’EUR dans les régions les moins prospères de l’UE (les régions relevant de la politique de cohésion), ce qui équivaut à environ 16 % du PIB de l’UE. En 2021, la Pologne a été le principal bénéficiaire des financements de ce type mis à disposition par le Groupe BEI : 4,5 milliards d’EUR, dont 35 % en faveur d’un développement urbain et régional durable, 23 % d’une transition énergétique durable et 23 % supplémentaires du développement de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain. Les petites et moyennes entreprises ont reçu 19 % des fonds destinés aux régions relevant de la politique de cohésion.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2019, la BEI, en tant que banque européenne du climat, s’est engagée à consacrer au moins 50 % de ses financements (d’ici 2025) à des projets d’investissement contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Ville de Rzeszów

Capitale de la province de Subcarpathie, Rzeszów est la plus grande ville du sud-est de la Pologne et le centre de la région métropolitaine de Rzeszów. Elle forme aussi la frontière est de l’Union européenne. Elle est le siège des autorités locales et provinciales ainsi que des institutions judiciaires et gouvernementales, et le centre économique, universitaire, culturel et récréatif du sud-est de la Pologne. Rzeszów est un pôle important pour les secteurs de l’aviation, de l’informatique, de la chimie, du commerce, de la construction et des services. C’est une ville en développement rapide hébergeant une population jeune et entreprenante. Plus de 28 000 entreprises y sont présentes, soutenues par plus de 800 institutions liées à l’environnement des affaires. Parmi les principaux secteurs représentés dans la ville, citons l’aviation, l’informatique, la construction et la chimie. Les secteurs pharmaceutique, alimentaire et automobile, ainsi que ceux des services modernes aux entreprises et des énergies renouvelables, se développent également très bien.

Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Rzeszów a accueilli 100 000 citoyens ukrainiens au plus fort de l’afflux des réfugiés. Actuellement, ils sont environ 30 000 à vivre dans la ville.