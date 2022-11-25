Le gestionnaire du réseau électrique irlandais EirGrid et son homologue français RTE (Réseau de transport d’électricité) ont conclu des accords techniques et financiers clés pour le projet Celtic Interconnector.

Des contrats ont été signés avec Siemens Energy pour le développement des stations de conversion en Irlande et en France, ainsi qu’avec le fabricant français de câbles Nexans, qui concevra et installera le câble de 575 km entre les deux pays.

Des accords ont en outre été signés pour un financement d’un montant de 800 millions d’EUR qui sera fourni par la Banque européenne d’investissement, Danske Bank, Barclays et BNP.

Mark Foley, directeur général d’EirGrid : « Le projet Celtic Interconnector est un élément clé de l’objectif stratégique d’EirGrid visant à transformer le système électrique irlandais et à accroître l’utilisation de l’électricité renouvelable. L’interconnexion avec la France rend le système électrique plus résilient et plus efficace et permet aux énergies renouvelables de devenir la principale source d’énergie du réseau national. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel d’investir dans les interconnexions électriques transfrontalières pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie. La Banque européenne d’investissement se félicite de soutenir le projet Celtic Interconnector dans le cadre de son appui à l’action en faveur du climat et à la sécurité énergétique dans toute l’Europe. »

Développée par EirGrid et RTE, la liaison sous-marine haute tension de 700 mégawatts reliera la côte sud de l’Irlande à la côte nord-ouest de la France. Il s’agira de la première interconnexion de l’Irlande avec l’Europe continentale. La France compte déjà 50 connexions électriques avec ses voisins européens.

Le câble parcourra 575 kilomètres entre East Cork et la côte nord-ouest de la Bretagne. Il permettra d’importer et d’exporter suffisamment d’électricité pour alimenter 450 000 foyers. Le projet devrait être construit et mis en service d’ici 2026.

Le caractère stratégique de ce projet a été reconnu par l’Union européenne qui l’a partiellement financé et l’a désigné comme projet d’intérêt commun (PIC). Un PIC est un projet d’infrastructure qui relie les systèmes énergétiques des pays de l’UE et donne accès à un soutien financier dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), un instrument de financement qui soutient les réseaux numériques, de transport et d’énergie en Europe.

En 2019, RTE et EirGrid ont obtenu 530,7 millions d’EUR pour le projet au titre du MIE.

L’interconnexion reliera les postes électriques de Knockraha, dans le comté de Cork, en Irlande à ceux de La Martyre en France, communes que les études ont déterminé comme les meilleurs emplacements pour le raccordement au réseau dans chaque pays.