Ce jour, en marge du forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et de la réunion ministérielle UE-voisinage méridional, la Commission européenne a signé un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) portant sur une subvention de l’UE de 40 millions d’EUR destinée à soutenir une connexion haut débit à fibre optique sous la Méditerranée dans le cadre du projet MEDUSA soutenu par le plan économique et d’investissement de l’UE pour le voisinage méridional.

Cette subvention de l’UE permettra d’accroître et de garantir la connectivité via un câble sous-marin et des liaisons terrestres directes, jusqu’aux centres nationaux pour la recherche et l’éducation de la région du voisinage méridional de l’UE.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La transformation numérique et la connectivité numérique à haut débit sont cruciales dans un monde post-pandémique. L’accord portant sur une subvention de 40 millions d’EUR signé ce jour avec la Commission européenne améliorera la connectivité entre l’UE et nos partenaires nord-africains. La région bénéficiera ainsi de réseaux d’accès de nouvelle génération et d’avantages socio-économiques. En coopérant, nous pouvons amplifier nos efforts en faveur de la promotion d’une plus grande intégration dans la région et encourager le développement durable et la croissance économique, avec à la clé davantage d’opportunités pour tous et toutes. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement : « La Commission et la BEI s’associent pour mettre en œuvre l’un des projets phares de notre plan économique et d’investissement visant à renforcer la connectivité numérique dans le voisinage méridional. Le projet MEDUSA, d’un montant de 342 millions d’EUR, reliera directement, pour la première fois, les rives nord et sud de la mer Méditerranée et les pays du voisinage méridional entre eux par l’intermédiaire d’un câble sous-marin à fibre optique, à haute capacité et à l’épreuve du temps qui desservira plusieurs pays. Grâce à ce câble de 7 100 km de long, nous améliorerons considérablement l’interconnectivité, ce qui stimulera l’innovation et la recherche dans la région. En effet, quelque 500 universités, instituts d’enseignement et centres de recherche et environ 4,5 millions d’étudiants bénéficieront d’une meilleure connectivité. Le projet MEDUSA soutiendra, de par sa nature même, le développement économique et social de la région. »

Le projet MEDUSA consiste à installer un câble sous-marin ultramoderne à fibre optique et à haute capacité qui relie cinq pays méditerranéens de l’UE (Chypre, Espagne, France, Italie et Portugal) à quatre pays du voisinage méridional de l’UE (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie). D’une longueur totale de 7 100 km, il comprendra une douzaine de points d’atterrage dans neuf pays de l’UE et du voisinage méridional. Une subvention de l’UE de 40 millions d’EUR permettra d’assurer une connectivité directe à haut débit, en particulier entre les communautés pour la recherche et l’éducation et les utilisateurs des pays d’Afrique du Nord et de l’UE via la station d’atterrage de Barcelone. La BEI devrait fournir le financement par l’emprunt à l’appui de l’infrastructure en apportant un montant maximal de 100 millions d’EUR sous la forme de prêts. L’opération doit encore être approuvée de manière définitive par les instances dirigeantes de la BEI.

Le projet financé fournira également une autre voie pour le trafic de données sur les axes de l’UE ciblés et permettra aux opérateurs de télécommunications de l’UE de devenir des partenaires essentiels dans le soutien à la croissance socio-économique de la région. MEDUSA cadre avec les objectifs de la stratégie « Global Gateway » de l’UE et de BEI Monde. Il s’agit de l’un des projets phares du nouveau programme de l’UE pour la Méditerranée adopté l’année dernière pour renforcer la connectivité numérique dans le voisinage méridional de l’UE.

Pour plus d’informations : projet Medusa

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 1,5 milliard d’EUR pour des investissements à long terme dans les infrastructures de télécommunications dans l’ensemble de l’Europe et de l’Afrique.