En 2022, la BEI a accordé des lignes de crédit à SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF), Česká Spořitelna et Československá Obchodní Banka (ČSOB) pour un montant total de 610 millions d’EUR, à l’appui des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, en vue de soutenir une reprise plus rapide de l’économie et l’action pour le climat en République tchèque.

La ligne de crédit accordée par la BEI à SGEF, d’un montant de 200 millions d’EUR, a été signée en deux tranches : 150 millions d’EUR en juillet et 50 millions d’EUR en octobre. Un cinquième du prêt devrait également bénéficier à des entreprises slovaques.

Cette opération avec SGEF soutiendra aussi les PME et les entreprises de taille intermédiaire et favorisera une croissance sobre en carbone et à l’épreuve des changements climatiques en appuyant les transports durables, l’efficacité énergétique dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, la cohésion économique et sociale, l’innovation et la transformation numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, a mis 50 millions d’EUR à disposition de SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) en Tchéquie, ce qui porte le soutien total de la BEI aux entreprises tchèques en 2022 à 610 millions d’EUR.

Le prêt accordé par la BEI à SGEF devrait améliorer l’accès aux financements pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) tchèques et slovaques, qui se verront offrir des conditions d’emprunt plus attrayantes. Il facilitera de nouveaux investissements, améliorera les conditions d’emploi et, à terme, conduira à davantage d’innovation, à une croissance économique plus forte et à une compétitivité accrue. En outre, il contribuera à améliorer la situation économique et les conditions de vie dans des régions moins développées.

Par ailleurs, la ligne de crédit de la BEI devrait créer une nouvelle source de financement axée sur l’action climatique pour les PME et les ETI, ainsi que pour d’autres entités des secteurs public et privé opérant en Tchéquie et en Slovaquie. La ligne de crédit octroyée à SGEF soutiendra les investissements dans des projets liés à l’action pour le climat et accélérera la décarbonation des économies locales, élément essentiel au succès de la lutte mondiale contre les changements climatiques. Il s’agit de la deuxième tranche du prêt intermédié à bénéficiaires multiples de 200 millions d’EUR convenu avec SGEF, dont la première tranche de 150 millions d’EUR a été signée en juillet 2022.

L’opération avec SGEF contribue à l’indépendance énergétique et accélère la reprise économique après la pandémie de COVID-19 en soutenant les entreprises face à la crise énergétique actuelle causée par l’invasion russe de l’Ukraine. Avec Česká Spořitelna et Československá Obchodní Banka, SGEF est le troisième établissement financier tchèque à bénéficier d’un financement de la BEI axé sur les petites entreprises en 2022.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Tchéquie : « La BEI s’est engagée à soutenir les petites entreprises tchèques dans leur croissance, leur développement et la création d’emplois. Notre excellente coopération de longue date avec SG Equipment Finance Czech Republic nous permet de soutenir les infrastructures tchèques et slovaques, de stimuler la recherche et l’innovation numérique, et d’appuyer les petites entreprises – autant d’éléments clés pour améliorer la qualité de vie et l’activité économique dans les deux pays. Cette fois, nous avons créé un modèle phare de coopération qui comprend une assistance technique pour la mise en place de lignes de crédit consacrées à l’action pour le climat. Nous souhaitons vivement reproduire ce modèle de coopération dans l’ensemble du secteur bancaire en Tchéquie et en Slovaquie, afin de pouvoir en faire davantage pour leur économie nationale ainsi que pour l’action climatique à l’échelle mondiale tout en relevant des défis urgents, tels que la crise énergétique provoquée par l’agression russe en Ukraine. »

Reinhold Knödl, PDG de SGEF : « Nous coopérons avec la BEI depuis plus de 17 ans. Grâce aux financements qu’elle nous a accordés, SGEF soutient divers projets et finance des actifs essentiellement pour des PME et des entreprises de taille intermédiaire à hauteur de près de 1,5 milliard d’EUR, dont environ 100 millions d’EUR à l’appui d’investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous aimerions poursuivre sur cette voie dans les années à venir. Grâce au soutien de la BEI (non seulement financier, mais aussi technique, et axé en particulier sur des objectifs écologiques), nous sommes fermement convaincus que nous atteindrons nos objectifs ambitieux communs. »

Les services de conseil de la BEI offrent de nouvelles possibilités de financement aux petites entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire locales

Afin d’offrir de nouvelles possibilités de financement aux petites entreprises locales et de veiller à ce que le secteur bancaire puisse étoffer la gamme de ses produits financiers avec des prêts à l’appui de l’action pour le climat, la BEI a également proposé ses services de conseil à SGEF dans le cadre du programme Green Gateway de la Plateforme de conseil de la BEI. Green Gateway est un programme de conseil complet conçu pour aider les institutions financières à renforcer leurs capacités et à accélérer leurs prêts à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Il est accessible à toutes les banques tchèques et slovaques qui souhaitent élargir leur offre avec des prêts en lien avec l’action climatique.

SGEF bénéficie d’un appui ciblé qui peut prendre différentes formes : rapports écrits, élaboration de manuels, formations et soutien sur le terrain, sur des thèmes tels que la prospection de projets et les procédures d’examen de l’admissibilité des projets à des financements verts (dont l’utilisation de l’outil Green Eligibility Checker de la BEI – https://greenchecker.eib.org/), création de produits, établissement de rapports et suivi en matière d’impact.

La BEI continue de soutenir l’économie, la croissance et la création d’emplois en Tchéquie

Cette opération avec SGEF est la troisième signée par la BEI en République tchèque en 2022 à l’appui des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire locales. La BEI a fourni 100 millions d’EUR à Česká Spořitelna pour soutenir les PME face à la pandémie de COVID-19, et 350 millions d’EUR à Československá Obchodní Banka (ČSOB) et à sa filiale de crédit-bail. Plus tôt cette année, la BEI et SGEF ont signé la première tranche, d’un montant de 150 millions d’EUR, du prêt présenté aujourd’hui.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos de la Plateforme de conseil

Green Gateway est un programme de conseil complet géré conjointement par la BEI et la Commission européenne afin d’aider les institutions financières à renforcer leurs capacités et à accélérer leurs prêts en faveur de projets appuyant l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Ce projet spécifique réalisé avec une société de consultance pour un coût de 250 000 EUR est mis en œuvre par PricewaterhouseCoopers (PwC). Le projet a débuté en décembre 2021 et se terminera d’ici à la fin de l’année.

À propos de SG Equipment Finance (SGEF)

SGEF figure parmi les principaux fournisseurs de financement non bancaire en République tchèque et en Slovaquie. En 2022, elle a financé des investissements d’entreprises pour un montant de 573 millions d’EUR. SGEF propose des baux financiers et d’exploitation et des prêts aux entreprises, y compris des aides fondées sur des subventions et des programmes opérationnels. Les clients peuvent également bénéficier de services complémentaires, notamment d’une assurance multirisque. En tant que filiale de Komerční banka, elle fait partie du groupe financier international Société Générale.