Coup d’accélérateur aux investissements du secteur privé dans les énergies solaire et éolienne dans toute l’Afrique du Sud

Le programme d’investissement pour une production décentralisée devrait permettre de produire 1 200 MW d’énergie verte et de remplacer 3,6 millions de tonnes d’émissions de CO 2 .

Les nouveaux projets d’énergie renouvelable financés devraient entraîner la création de centaines d’emplois en Afrique du Sud durant la construction et l’exploitation.

Ce jour, à la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Patrick Dlamini, PDG de la Banque de développement de l’Afrique australe (Development Bank of Southern Africa – DBSA), ont officiellement conclu l’octroi d’un financement de la BEI à l’appui d’un nouveau programme de financement ciblé destiné à mobiliser 400 millions d’EUR pour des investissements du secteur privé relatifs aux énergies renouvelables en Afrique du Sud.

La BEI participera à hauteur de 200 millions d’EUR à cette initiative de 400 millions d’EUR (7,2 milliards de ZAR) qui mettra à disposition des financements pour une série de nouveaux projets d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire sud-africain.

L’initiative aidera à renforcer la production d’énergie propre et contribuera au programme d’investissement de DBSA pour une production décentralisée. Elle devrait permettre de générer une capacité de production supplémentaire de 1 200 MW et d’éviter l’émission de 3,6 millions de tonnes de CO 2 une fois que tous les projets financés seront opérationnels.

Les projets financés devraient donner lieu à la création de centaines d’emplois pendant les phases de construction et d’exploitation et soutenir les entreprises locales.

Patrick Dlamini, PDG de DBSA : « La Banque de développement de l’Afrique australe a clairement pour objectif d’accroître les investissements dans les énergies renouvelables et d’améliorer la sécurité énergétique, non seulement en Afrique du Sud, mais sur l’ensemble du continent africain. Comme de nombreux autres pays africains, l’Afrique du Sud souffre déjà des effets des changements climatiques. Ce nouveau concours apporté par la BEI à l’appui de notre programme d’investissement pour une production décentralisée est une contribution importante à la croissance résiliente et durable de l’Afrique du Sud. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En tant que banque de l’UE pour le climat, la BEI soutient fermement l’Afrique du Sud dans ses efforts de décarbonation. L’accord de ce jour concernant l’investissement le plus important jamais réalisé par la BEI en Afrique du Sud s’inscrit dans le prolongement du soutien apporté par le passé à l’appui de projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’adaptation aux changements climatiques dans tout le pays. BEI Monde se réjouit de pouvoir s’appuyer sur trois décennies de partenariat avec DBSA pour stimuler la production d’énergie renouvelable, ce qui contribuera à la sécurité énergétique et à une transition juste en Afrique du Sud. La BEI intensifie ses efforts pour soutenir les projets d’énergie verte à l’échelle mondiale, en mettant particulièrement l’accent sur l’Afrique et les économies dépendantes d’activités à forte intensité de carbone qui sont vulnérables aux effets des changements climatiques. »

Programme d’investissement de DBSA pour une production décentralisée

Le programme d’investissement de DBSA pour une production décentralisée soutient l’élaboration et le déploiement à plus grande échelle de projets de production décentralisée d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne ayant pour promoteurs des producteurs d’électricité indépendants opérant en Afrique du Sud. Dans le cas d’une production décentralisée, l’électricité est généralement produite dans de petites centrales électriques prévues pour un usage propre. Ce programme propose un soutien financier reposant sur l’apport de capital-risque.

Une énergie solaire et éolienne terrestre moins chère, une efficacité énergétique plus grande

Les financements mis à disposition bénéficieront à des projets ayant trait aux énergies renouvelables (énergie solaire photovoltaïque et énergie éolienne terrestre) et éventuellement aussi à des projets relatifs à l’efficacité énergétique, mis en œuvre par des promoteurs privés en Afrique du Sud. Ces projets devraient représenter une source d’énergie fiable pour la population sud-africaine, pour un coût inférieur à celui des carburants fossiles. Le mécanisme de la BEI complète le partenariat pour une transition juste avec l’Afrique du Sud, qui est axé sur le soutien au secteur public.

Partenariat BEI-DBSA

Cette nouvelle opération s’appuie sur un partenariat fructueux de longue date entre la BEI et DBSA, puisque c’est en 1995 que la BEI a démarré son activité en Afrique du Sud. Depuis lors, la BEI et DBSA ont travaillé ensemble sur 11 projets, comprenant notamment l’octroi d’une facilité de crédit à l’appui de l’action en faveur du climat qui est actuellement mise en œuvre, mais aussi le soutien aux infrastructures municipales relevant des secteurs, entre autres, de l’eau et de l’assainissement ainsi que de l’éducation.

La BEI à la COP 27

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La Banque de développement de l’Afrique australe (Development Bank of Southern Africa, DBSA) est une institution de financement du développement (IFD) de premier plan, détenue à 100 % par l’État sud-africain. Créée en 1983, DBSA a pour mandat de promouvoir la croissance économique et l’intégration régionale en mobilisant des ressources financières et autres provenant des secteurs public et privé national et international à l’appui de projets et de programmes de développement durable en Afrique du Sud, dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et sur l’ensemble du continent africain.